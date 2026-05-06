Cuộc đào thoát khỏi 'địa ngục' lừa đảo Myanmar của cựu quân nhân Trung Quốc

Dương Lỗi, cựu quân nhân đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, đã đào thoát khỏi trung tâm lừa đảo tại Myanmar. Anh kể lại mình phải vượt tường rào, dùng phân bò để che đậy mùi cơ thể và khống chế lính gác có vũ trang để giành lại tự do.

Hồi giữa tháng 3, Dương Lỗi cùng đoàn 9 khách du lịch đến tham quan khu vực gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Người hướng dẫn viên không có giấy phép hợp lệ nên cố tình đi đường mòn để lẩn tránh sự kiểm tra, khiến cả đoàn gặp tai họa. Họ bị một nhóm tội phạm liên quan đến các sào huyệt lừa đảo tại Myanmar chặn lại.

Toàn bộ 11 người, bao gồm cả người hướng dẫn viên, bị bán cho một nhóm buôn người (mật danh "đầu rắn") với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử), tương đương 516 triệu đồng.

Dương Lỗi trốn thoát nhờ leo rừng, bôi phân bò lên người.

Sau đó, nhóm buôn người bán họ cho một khu tổ hợp lừa đảo tại thị trấn Payathonzu, bang Karen, Myanmar nằm gần cửa khẩu Ba Chùa sát với biên giới Thái Lan. Dương bàng hoàng nhận ra các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm sau mưa khắp khu vực này.

Ngay khi vào khu trại, cả nhóm đã bị đánh đập để dạy dỗ. Là một cựu quân nhân (nhập ngũ từ năm 2002, thuộc lực lượng bộ binh cơ giới), Dương dần tìm cách đối phó với tình huống nguy hiểm mà mình lâm vào.

Việc Dương đánh gã hướng dẫn viên địa phương cố tình tranh giường tầng dưới với mình sau khi dẫn cả đoàn vào địa ngục đã gây ấn tượng với tên trùm khu trại ngay trong đêm đầu tiên. Sáng hôm sau, hắn gọi Dương tới trò chuyện và cho phép anh gọi điện về nhà – đặc quyền vốn chỉ dành cho những người đã làm việc trên một năm.

Dương nhanh trí nói dối rằng điện thoại sắp hết pin để tranh thủ sạc từ 62% lên 98%. Ngay lập tức, anh gọi điện báo cảnh sát Trung Quốc. Sau đó, anh đi ra phía sau ký túc xá, nơi lính gác chỉ tuần tra thưa thớt, và phát hiện một số bao cát cùng ván gỗ nằm dưới chân bức tường rào cao 6m. Bằng kỹ năng của một người lính chuyên nghiệp, Dương xếp đống đồ rồi leo lên tường, may mắn bám được mép tường bằng đầu ngón tay.

Trong cơn hưng phấn tột độ, anh bật người sang phía bên kia bức tường.

Dương cho biết mình rất may mắn vì dây kẽm gai không có điện và phía bên kia không phải là một khu trại khác.

Nạn nhân của các vụ buôn người tại Myanmar bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo và bị tra tấn dã man.

Sáng hôm đó, anh trốn thoát khi trên người chỉ có một chiếc áo ba lỗ, quần đùi và đôi dép Crocs. Kiểm tra bản đồ, anh thấy mình chỉ cách biên giới 3km nếu đi đường nhựa. Tuy nhiên, anh không dám chạy thẳng hướng đó vì chắc chắn sẽ có trạm gác và bị bắt lại ngay.

Thay vào đó, anh chạy vào vùng núi, băng rừng, dùng phân bò tìm thấy trên cỏ để bôi lên người nhằm che giấu mùi cơ thể và đánh lạc hướng chó nghiệp vụ của đám lừa đảo. Gai đâm vào người rớm máu, nhưng sự căng thẳng và khao khát sống sót khiến anh không còn cảm thấy đau đớn.

Nửa đêm, Dương Lỗi đến rất gần biên giới Thái Lan, nhưng hành trình chạy trốn khỏi địa ngục lừa đảo Myanmar vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy người đàn ông có vũ khí đang canh chừng, anh kiên nhẫn ẩn nấp cho đến 3h. Thấy người kia vẫn không rời đi, Dương bện một sợi dây thừng bằng rơm tìm thấy gần đó, áp sát từ phía sau và khống chế hắn.

Dương sang đến đất Thái Lan vào lúc bình minh. Trong suốt hành trình chạy trốn, cứ mỗi tiếng anh lại mở điện thoại một lần để liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua ứng dụng nhắn tin.

Ngay cả khi đã ở Thái Lan, anh vẫn luôn cảnh giác cao độ. Chỉ khi đặt chân vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, Dương Lỗi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, điện thoại của anh vẫn còn 17% pin.

Sau nửa tháng chờ cấp lại hộ chiếu, Dương trở về Trung Quốc. Chia sẻ trên tài khoản cá nhân, anh cho biết mình vẫn thường xuyên gặp ác mộng về khoảng thời gian băng rừng vượt núi cầu sinh ấy.

Dương quyết định công khai câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người, với hy vọng một ngày nào đó các hang ổ lừa đảo này sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi thán phục và gọi hành trình của anh là một huyền thoại.