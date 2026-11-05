Cú tông xe vào thai phụ và nỗi lo văn hóa ứng xử nơi công cộng

Ứng xử nông nổi vì phút nóng giận

Ngày 2/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một tài xế xe ô tô liên tục có hành vi chèn ép người phụ nữ đi xe máy khiến người này buộc phải đi lên vỉa hè.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc ô tô tiếp tục đuổi theo, đâm thẳng vào đuôi xe máy khi xe này đang dừng chờ đèn đỏ khiến chiếc xe đổ xuống đường. Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy đã lao tới kéo cửa ô tô bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi ghế phụ lao ra định hành hung người phụ nữ. Nữ tài xế ô tô cũng rời xe, ra xô đẩy người đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông lao vào can ngăn. Nữ tài xế ô tô sau đó đã lái xe rời khỏi hiện trường. Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1/11 tại đường Hoàng Liên (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người phụ nữ đi xe máy hiện mang thai tháng thứ 6, đã được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tài xế ô tô tông đổ xe máy của người phụ nữ đang dừng chờ đèn đỏ. Ảnh cắt từ clip

Đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn giao thông. Trước đó, khoảng 8h ngày 14/10/2026, trên đường 30/4, phường An Hội (Vĩnh Long), xe máy do Nguyễn Thế Bình điều khiển đi ngược chiều xảy ra va chạm với ô tô. Sau khi hai bên tranh cãi, Bình đã dùng tay bóp cổ, đánh nhiều lần vào đầu và mặt tài xế ô tô khiến người này phải đến bệnh viện kiểm tra, điều trị.

Dù được người đi đường can ngăn, Bình vẫn tiếp tục chửi bới, gây mất trật tự. Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những vụ việc như trên khiến nhiều người lo ngại về văn hóa ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn nơi công cộng. Từ một va chạm trên đường, người trong cuộc có thể phải đối diện hành vi đe dọa, hành hung nếu gặp người thiếu kiềm chế. Riêng sự việc tại Lào Cai, điều khiến người xem bức xúc là sau cú tông xe, thay vì hỗ trợ người bị ngã, những người trên ô tô lại tiếp tục xô đẩy.

Nhiều ý kiến cho rằng bất kể mâu thuẫn xuất phát vì lý do gì, việc giải quyết cũng cần phải dựa trên pháp luật và đối thoại, không thể vì nóng giận mà gây tổn hại, xâm phạm sức khoẻ, tính mạng của người khác.

Đạo đức xuống cấp và vi phạm pháp luật

Theo TS. Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, chuyên viên tham vấn Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM), có nhiều nguyên nhân khiến con người dễ bộc phát hành vi bạo lực chỉ từ những mâu thuẫn, va chạm nhỏ trong cuộc sống. Trong đó, đáng trăn trở nhất là sự xuống cấp về đạo đức, thể hiện qua việc một số người sẵn sàng dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn, coi thường sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm của người khác.

TS. Phạm Thị Thúy. Ảnh: Chuyên gia cung cấp

Bên cạnh đó, hành vi bạo lực còn xuất phát từ phản ứng bản năng khi tức giận. Trong trạng thái mất bình tĩnh, con người dễ có những hành động thiếu suy nghĩ. Áp lực công việc, tài chính và gia đình cũng khiến nhiều người căng thẳng, dễ kích động trước những va chạm nhỏ. Ngoài ra, việc thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn và quản lý cảm xúc cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra bạo lực.

Để tránh những sự việc đáng tiếc, TS. Thúy cho rằng, trước hết, mỗi người cần nâng cao ý thức đạo đức, biết tôn trọng bản thân và người khác.

Theo chuyên gia, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn và điều hoà cảm xúc cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ khi xảy ra xung đột. Quan trọng hơn, mỗi người cần học cách yêu thương, tôn trọng và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh, từ đó góp phần hạn chế những hành vi bạo lực trong đời sống.

Luật sư Quách Hữu Cảnh, Công ty TNHH Luật Helio, cho biết không phải mọi hành vi nóng giận, thiếu kiềm chế đều bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu hành vi vượt quá giới hạn, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người thực hiện có thể phải đối mặt với nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự với một số tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Quách Hữu Cảnh. Ảnh: NVCC

"Theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, hành vi gây tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp luật định, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư Cảnh thông tin.

Từ va chạm nhỏ dẫn đến bạo lực, các hành vi xúc phạm, cổ súy hoặc hùa theo đám đông đang đặt ra nhiều băn khoăn về văn hóa ứng xử trong đời sống và trên mạng xã hội. Báo VietNamNet mở diễn đàn "Giới hạn cho ứng xử", mời bạn đọc và các chuyên gia cùng chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và đề xuất cách giải quyết bất đồng trên tinh thần tôn trọng con người, tuân thủ pháp luật.