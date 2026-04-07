AI không làm được như Phan Mạnh Quỳnh

Xuân thì là một trong những ca khúc nằm trong album CineLove của Phan Mạnh Quỳnh. Mới nhất, Xuân thì thành nhạc phim (OST) của Hẹn em ngày nhật thực - hiện dẫn đầu phòng vé Việt với tổng doanh thu vượt mốc 65 tỷ đồng. Xuân thì như được "tái sinh" sau 3 năm và đang thăng tiến mạnh mẽ trên đường đua âm nhạc thịnh hành.

Từ vài năm trước, Xuân thì đã liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc, các xu hướng thịnh hành âm nhạc trên mạng xã hội và nhạc số. Bên cạnh Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Tuấn và Phương Linh cũng thể hiện thành công ca khúc này. Nhưng phiên bản của chính tác giả Phan Mạnh Quỳnh vẫn được số đông khán giả đánh giá truyền tải cảm xúc trọn vẹn nhất.

Phan Mạnh Quỳnh vẫn khác biệt

Cũng là chất liệu âm nhạc Ballad và khai thác câu chuyện tình yêu, cách sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh khác biệt so với phần lớn "cây viết" trên thị trường nhạc Việt. Nam nhạc sĩ/ca sĩ không tập trung vào chuyện đang yêu hay thất tình khi tạo nên một bản tình ca. Mà Phan Mạnh Quỳnh phác họa nên câu chuyện trọn vẹn, có mở đầu, có cao trào cảm xúc và đi đến cái kết khiến người nghe phải dừng lại vài giây suy nghĩ.

Xuân thì là câu chuyện của người con trai gặp lại cô gái mà mình từng yêu sau nhiều năm. Chàng trai ấy chợt nhớ về ký ức xưa, cái thời mà "thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây" để rồi sau đó, cuộc tình dừng lại và đi đến cái kết "chia phôi mất ngàn ngày để vơi".

Giống như tất cả bản hit của Phan Mạnh Quỳnh, yếu tố cốt lõi làm nên thành công của Xuân thì là giai điệu "nịnh tai", dễ nhớ dù cấu trúc bài nhạc, chất liệu bản phối không có gì mới mẻ và đột phá so với mặt bằng thị trường nhạc Việt.

Để tạo ra những ca khúc như vậy, đòi hỏi nghệ sĩ cùng lúc phải giải quyết nhiều bài toán phức tạp trong quá trình sản xuất: Đó là vẽ ra tuyến giai điệu cơ bản cho bài, đến khâu sáng tác ca khúc với nội dung storytelling (kể chuyện) trọn vẹn, có chiều sâu và tiến tới bước khó nhất là làm sao để lời và nhạc khớp nhau.

Phan Mạnh Quỳnh vẫn là khác biệt.

Dù sử dụng lượng ca từ dày, nhạc của Phan Mạnh Quỳnh hiếm khi rơi vào tình trạng cưỡng âm. Với một công thức quen thuộc là mở đầu nhẹ nhàng, sâu lắng và đẩy cảm xúc vào điệp khúc (chorus), ca sĩ quê Nghệ An thành công từ bài này đến bài khác. Và Phan Mạnh Quỳnh rất hay cài cắm một câu hỏi khiến người nghe phải dừng lại khi trôi đến điệp khúc. Với Sau lời từ khước là câu hát: "Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?", ở Xuân thì là: "Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương?".

Những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, có thể là câu chuyện của chính anh hoặc lấy ý tưởng từ nơi khác. Nhưng sau cùng, câu chuyện mà nam ca sĩ đưa vào ca khúc mang đúng tinh thần của người từng trải. Các khán giả trẻ tuổi nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh để suy ngẫm, để mường tượng ra kịch bản sẽ xảy ra với họ trong tương lai gần. Còn những khán giả bằng hoặc lớn tuổi hơn Phan Mạnh Quỳnh sẽ dễ ấn tượng vì được khơi gợi ký ức.

Nhạc Phan Mạnh Quỳnh không cần chạy theo xu hướng thị trường vì tệp khán giả trung thành của anh luôn đợi sẵn ở đó. Và từ dấu mốc Xuân thì gây sốt trở lại, có một điều quan trọng được rút ra là những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, phải là Phan Mạnh Quỳnh hát mới thật sự mang lại thành công vượt bậc.

Chất của Phan Mạnh Quỳnh chính là khác biệt so với AI

Những ngày gần đây, thị trường nhạc Việt xảy ra tranh cãi về so sánh âm nhạc thuần túy của con người hay AI tốt hơn. Cụ thể là giọng hát của ca sĩ thật và ca sĩ AI, đâu mới là tối ưu. Rất nhiều nghệ sĩ đã lao vào cuộc tranh luận và đưa ra quan điểm để bảo vệ giá trị âm nhạc được tạo ra từ con người. Một trong số đó là bài đăng thu hút hàng nghìn lượt bình luận của ca sĩ Tùng Dương.

Chỉ 3 năm, các công cụ làm nhạc AI phát triển chóng mặt. Không còn là sự đe dọa từ vỏ bọc bên ngoài, AI đã trực tiếp xâm nhập vào thị trường nhạc Việt và tạo ra những sản phẩm bất ngờ cạnh tranh sòng phẳng trên đường đua âm nhạc thịnh hành. Có một số bản hit tạo sức ảnh hưởng lớn đến nỗi ca sĩ Việt phải mua tác quyền từ người làm nhạc AI để đưa lên sân khấu biểu diễn.

Nhạc AI đang phát triển rất nhanh nhưng có 2 thứ mà "máy móc" chưa thể chạm tới, đó là chất lượng trong sáng tác và cảm xúc giọng hát. Trong thời điểm loạn lạc nhạc AI như hiện tại, những nghệ sĩ sẽ trụ vững trên thị trường là những người có chất riêng, có chiều sâu trong sáng tác và chiều sâu cảm xúc. Nếu là một nghệ sĩ hoạt động song song trong vai trò nhạc sĩ - ca sĩ, vị thế của họ càng chắc chắn.

Nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, chỉ tối ưu khi chính anh là người hát.

Những cá tính âm nhạc như Phan Mạnh Quỳnh là một trong những thứ không thể bị che mờ trong xu hướng AI. Đó là điều chắc chắn. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đã tạo dựng chỗ đứng đặc biệt và khác biệt trên thị trường. Và cái hay của Phan Mạnh Quỳnh là một khi nam ca sĩ thể hiện ca khúc đó, khó có người cover vượt qua bản gốc.

Từ Có chàng trai viết lên cây , Phạm Đình Thái Ngân hát không tệ nhưng cảm xúc về chất giọng Phan Mạnh Quỳnh là duy nhất. Khi Sau lời từ khước gây sốt, trên nền tảng TikTok xuất hiện các thể loại remix, cover nhưng chưa có phiên bản nào tạo được sức lan tỏa tương đương vì âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh cần đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc của Ballad.

Âm nhạc rồi sẽ thay đổi, xu hướng rồi sẽ qua đi, nhưng những gì chạm đến cảm xúc con người thì luôn ở lại. Phan Mạnh Quỳnh không tạo ra những bản hit để “đốt cháy” thị trường trong một thời điểm, mà viết nên những câu chuyện có thể đồng hành cùng người nghe qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Xuân thì trở lại, không chỉ là một ca khúc hồi sinh, mà còn là lời nhắc rằng những giá trị cốt lõi của cảm xúc, dù chậm, vẫn luôn bền vững.