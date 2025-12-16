Ông bố sống trong xe ô tô suốt 4 năm để tiết kiệm tiền cho vợ con

Theo trang Red Star News, anh Zhang Yunlai là một kỹ sư phần mềm tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã chọn sống trong xe ô tô từ năm 2020 đến nay. Hằng ngày anh đi làm như bao người nhưng tối đến sẽ lái xe tới công viên Thâm Quyến, nơi có nhà vệ sinh công cộng, wifi miễn phí, và bãi đỗ xe để ngủ lại.

“Tôi thấy có người hạ ghế sau, trải nệm ra là nằm được. Thế là tôi nghĩ một mình sống ở Thâm Quyến thì sao không thử biến xe thành nhà di động”, anh chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt nhờ sống trong xe

Trước đây, anh Zhang thuê phòng đơn với giá 2.500 tệ/tháng (khoảng 9 triệu đồng), tổng chi tiêu mỗi tháng khoảng 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng).

Còn hiện tại, mỗi ngày anh chỉ chi khoảng 100 tệ (khoảng 360 nghìn đồng)

30 tệ chi phí cho xe gồm đỗ ở công ty, đỗ ban đêm, và sạc điện.

70 tệ cho chi phí ăn uống và tập gym (cũng là nơi anh tắm rửa).

Tổng cộng, mỗi tháng chỉ tốn 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng), tiết kiệm hơn 2.000 tệ/tháng (khoảng 7 triệu đồng). Sau hơn 3 năm, anh đã để dành được khoảng 100.000 tệ (hơn 360 triệu đồng).

Vì vợ con sống ở Dương Giang (cách Thâm Quyến 300km), nên trước đây anh Zhang thường đi tàu cao tốc về thăm nhà. Thế nhưng từ khi sống trong xe, anh tự lái về vào mỗi tối thứ Sáu, đến nhà lúc gần nửa đêm, và sáng thứ Hai quay lại Thâm Quyến đi làm.

“Chi phí đường cao tốc gần bằng vé tàu nhưng tôi chủ động hơn và có thể ở cạnh vợ con lâu hơn”, anh chia sẻ.

Với anh Trương, đây không đơn thuần là giải pháp tiết kiệm mà là lối sống mang lại sự tự do.

“Tôi không phải lo tìm chỗ đỗ xe khi thuê nhà. Không ai làm phiền. Tôi thật sự thích cảm giác như một kỳ nghỉ mini mỗi ngày”, anh thích thú chia sẻ.

Đồng nghiệp lúc đầu nghĩ anh chỉ “sống thử cho vui” nhưng không ngờ đã kéo dài đến tận 4 năm. Một người bạn từng học theo nhưng bỏ cuộc vì không phù hợp.

Bị chỉ trích “chiếm dụng tài nguyên công cộng”, anh lên tiếng phản bác

Ngày 23/6, từ khoá “Sống trong xe chiếm dụng tài nguyên công cộng?” bất ngờ lên top tìm kiếm Weibo. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi rằng lối sống của anh Zhang có thể làm quá tải nhà vệ sinh công cộng, chiếm chỗ đỗ xe công, v.v.

Tuy nhiên, anh khẳng định: “Tôi không đỗ xe ban ngày khi người ta cần. Tôi đỗ đêm, trả phí đàng hoàng, không xả rác hay gây phiền phức gì cho ai. Tôi đang tận dụng hợp lý tài nguyên công cộng, không hề ‘ăn chùa’”.

Hiện tại, anh đang đỗ ở bãi số 5 của công viên, gần chỗ sạc và nhà vệ sinh hơn. Trước đó, anh từng sống ở bãi số 7 sát biển, anh gọi vui là “nhà view biển miễn phí”.

Anh cho biết, mình đánh răng và rửa mặt tại nhà vệ sinh công cộng của công viên. Về việc tắm, anh thường sử dụng phòng gym gần công ty, quần áo bẩn thường mang về quê vào cuối tuần.

Ngoài ra, anh chia sẻ rằng đây không phải là lối sống mà mình chọn cả đời. Anh có 2 con nhỏ, bé gái học lớp 5, bé trai lớp 1. Anh hiện đang làm ở Thâm Quyến nhưng vài năm nữa sẽ về Dương Giang đoàn tụ với vợ con.

Lối sống của anh Zhang khiến cư dân mạng chia ra 2 phe, người ủng hộ cho rằng "Quá giỏi. Tự lập, tiết kiệm, không làm phiền ai”, “Sống kiểu này mới là đỉnh cao của tự do”. Tuy nhiên, những người phản đối lại chỉ trích rằng "Sống như vậy gây áp lực cho hạ tầng công cộng”, “Nếu ai cũng bắt chước thì nhà vệ sinh công viên sẽ quá tải”.