Cụ ông 71 tuổi nhặt rác suốt 21 năm, bất ngờ nhận ra mình có “gia tài” khổng lồ

Cuối tháng 9, ông Ru, 71 tuổi, nhận thẻ ngân hàng với tài khoản lương hưu và bất ngờ khi phát hiện số dư 424.204 nhân dân tệ, theo Changde Daily.

Không biết mình được hưởng lương hưu trong nhiều năm, ông Ru bật khóc khi chia sẻ với truyền thông: "Tất nhiên tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi biết ơn cơ quan trợ giúp xã hội và các ban ngành liên quan đã hỗ trợ tôi".

Suốt 21 năm qua, ông Ru sống bằng nghề nhặt rác tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Đầu những năm 2000, ông bị cho thôi việc tại một cửa hàng quốc doanh ở thành phố Chu Châu, cũng thuộc tỉnh Hồ Nam, sau 30 năm làm việc kể từ khi tốt nghiệp trường kỹ thuật. Ông nhận một khoản tiền bồi thường nhưng nhanh chóng tiêu hết vì "thích hưởng thụ cuộc sống".

Sau khi hết tiền, ông rơi vào cảnh nợ nần và xảy ra mâu thuẫn với người thân, từ đó bắt đầu đi nhặt rác kiếm sống.

Sau đó, ông chuyển đến Thường Đức và sống tại đây cho đến nay.

Các nhân viên công tác xã hội tại Thường Đức phát hiện ông Ru (ảnh) sống trong một tòa nhà bỏ hoang trong một lần kiểm tra, rà soát hoàn cảnh người dân theo định kỳ. Ảnh: QQ.com

Mùa đông năm 2024, ông Ngô Kim Huy cùng các đồng nghiệp tại một trạm cứu trợ xã hội ở Thường Đức phát hiện ông Ru sống trong một tòa nhà bỏ hoang.

Ban đầu, ông từ chối đề nghị chuyển đến nơi lưu trú dành cho người cần trợ giúp vì lòng tự trọng cao.

Các nhân viên xã hội thường xuyên cung cấp nhu yếu phẩm và động viên, hỗ trợ ông. Cuối cùng, ông đồng ý chuyển đến cơ sở cứu trợ và cung cấp thông tin cá nhân.

Ông Ngô cho biết theo chính sách hưu trí của Trung Quốc, ông Ru đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2015 và bắt đầu được hưởng lương hưu từ thời điểm đó. Mức lương hưu của ông khoảng 3.700 nhân dân tệ (550 USD) mỗi tháng, tích lũy hơn 420.000 nhân dân tệ trong 10 năm.

Ông Ru cho biết sau khi bị cho thôi việc tại cửa hàng quốc doanh, ông nghĩ rằng mình phải tự đóng bảo hiểm hưu trí trong nhiều năm mới đủ điều kiện nhận lương hưu. Do hoàn cảnh khó khăn, ông không đóng khoản bảo hiểm này.

Không có điện thoại di động, ông gần như tách biệt với những thay đổi của xã hội và không biết các quy định về chế độ hưu trí của Trung Quốc. Ông cũng sống độc thân suốt đời.

Theo luật Trung Quốc, người đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm sẽ được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của nam giới Trung Quốc, vốn là 60 tuổi vào năm 2015, hiện được nâng dần lên 63 tuổi.

Ông Ngô cho biết ông Ru đã làm việc tại cửa hàng quốc doanh suốt 30 năm, trong thời gian này người sử dụng lao động đã khấu trừ một phần tiền lương của ông để đóng các khoản bảo hiểm.

Khi trao thẻ ngân hàng cho ông Ru, ông Ngô nhắc ông giữ thẻ cẩn thận, sử dụng khoản tiền hợp lý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua viễn thông.

Trước mắt, ông Ru dự định thuê một căn hộ tại Thường Đức. Sau đó, ông muốn trở về quê nhà Chu Châu thăm quê.

Câu chuyện thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Có nhiều tiền như vậy, tôi nghĩ người thân của ông ấy sẽ nhanh chóng tìm đến".

"Khen ngợi các cán bộ. Họ đã làm rất tốt khi giúp đỡ một cụ ông nghèo", một người khác viết.