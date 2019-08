Trai Tây sang Việt Nam gội đầu bằng vòi xịt bồn cầu khiến dân mạng "cười ngất"

Nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng người Tây không bao giờ dùng vòi xịt khi đi vệ sinh chăng?

Chàng trai Tây này có tên là Hamish Carruthers, anh cho biết mình yêu tất cả mọi thứ trong chuyến đi đến Việt Nam lần này, thế nhưng ngoại trừ một điều mà anh cảm thấy rất khó chịu và thắc mắc đó là chiếc"vòi hoa sen" kỳ lạ gắn ở bồn cầu.

Hóa ra, Hamish đã sử dụng chiếc vòi xịt của bồn cầu để tắm và nghĩ một cách cực đoan rằng người Việt Nam rất tiết kiệm nước.

Nguyên bài đăng của anh là: “Alright guys, i’ve been in Hanoi almost a week now and i’m loving. My only complaint is the showers. Im all for saving water but having to hold your finger on the button to keep the water flowing seems a bit extreme. The cold temperature dosent bother me too much but why are they so low? You have to bend down to wash your head. Vietnamese people aren’t that short… i’ve tried 2 different hostels now and they both have this style of shower, what are other peoples opinions on the vietnamese shower?”

Tạm dịch: “Này các chàng trai, tôi ở Hà Nội cũng được gần 1 tuần rồi và tôi thấy yêu nơi này rất nhiều. Thế nhưng thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy phiền lòng là việc tắm rửa. Tôi cũng biết tiết kiệm nước nhưng mà cứ phải giữa ngón tay vào cái núm để cho nước phọt ra thế này thì quá là cực. Thế mọi người phải cuối xuống để gội đầu hả. Người Việt Nam đâu có thấp như vậy đâu. Tôi đã thử ở 2 nơi khác nhau nhưng mà tất cả đều dùng chung một cái kiểu vòi như vậy. Mọi người nghĩ thế nào về cái vòi hoa sen này của người Việt Nam".

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận được hàng ngàn bình luận. Rất nhiều bình luận hài hước, chia sẻ, cảm thương...được đông đảo mọi người tương tác cho tình huống này của anh chàng Tây "ngố".

Một người đã hài hước bình luận: "May mà ông kia còn không lấy cái cọ làm bàn chải đánh răng chứ không lại nghĩ miệng người VN sao rộng thế".

Một bạn nữ thì tỏ ra bênh vực: "Cũng tùy thôi, nếu người này ở châu Âu thì việc nhầm lẫn này không có gì lạ. Bên họ không có cái vòi này trừ Pháp hay sao ấy. Nhưng mà ở VN thì một số phòng có phòng tắm với WC chung nhưng thiếu vòi hoa sen nên họ nghĩ vậy cũng là bình thường".

Nhiều bạn thắc mắc rằng liệu anh chàng Tây này có đi vào nhầm nhà tắm với nhà vệ sinh không, chắc chắn phải phân biệt được cái vòi xịt bồn cầu và vòi hoa sen khác nhau chớ. Tuy nhiên, được biết anh chàng đã chọn một nhà nghỉ bình dân và tại đây người ta sử dụng một chiếc ca nhỏ để múc nước tắm. Trong khi đó, ở phương Tây người ta không sử dụng vòi xịt bồn cầu khi đi vệ sinh nên mới dẫn tới một sự cố hài hước như thế này.