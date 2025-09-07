Công ty treo thưởng gần 4 tỷ đồng khuyến khích nhân viên giảm cân

Theo thông tin được SCMP đăng tải hôm 6/9, giải thưởng trên nằm trong chương trình thường niên của công ty Arashi Vision Inc (còn gọi là Insta360). Giải thưởng nhằm khuyến khích nhân viên áp dụng lối sống lành mạnh hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Những người tham gia thử thách sẽ nhận được 500 NDT (1,85 triệu đồng) tiền thưởng cho mỗi 0,5kg giảm thành công.

Các nhân viên giảm cân thành công đang ký nhận thưởng từ công ty. Ảnh: Handout

Năm nay, một nhân viên tên Xie Yaqi đã giảm 20kg trong vòng 3 tháng, giành được 20.000 NDT (74 triệu đồng) tiền thưởng và danh hiệu “Nhà vô địch giảm cân” của công ty.

Xie tiết lộ rằng cô luôn cố gắng giữ kỷ luật trong suốt thời gian tham gia thử thách, kiểm soát chế độ ăn uống cẩn thận và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày.

“Tôi tin rằng đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời để trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sức khỏe bên trong”, nữ nhân viên chia sẻ.

Trong năm 2025, khoản tiền thưởng 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng) đã được công ty chia cho 99 nhân viên thực hiện thành công thử thách. Ảnh: Handout

Theo đại diện Arashi Vision Inc, công ty bắt đầu triển khai thử thách giảm cân từ năm 2022. Hàng triệu Nhân dân tệ tiền thưởng trích từ ngân sách đã được trao cho các nhân viên giảm cân thành công.

“Thông qua thử thách này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích nhân viên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân. Đây là động lực tích cực để họ tận hưởng cuộc sống và cống hiến cho công việc bằng tất cả nhiệt huyết”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Điều thú vị là thử thách này còn kèm theo một "điều khoản phạt": người nào tăng cân trở lại sẽ phải nộp phạt 800 NDT (2,9 triệu đồng) cho mỗi 0,5kg. Cho đến nay, chưa có nhân viên phải chịu mức phạt này.

Thử thách này của Arashi Vision Inc cũng được công nhận là "sáng kiến ​​quốc gia", được chính phủ Trung Quốc khuyến khích nhân rộng.

Vào tháng 6/2024, Trung Quốc đã phát động “Năm quản lý cân nặng”. Đây là một phần trong kế hoạch 3 năm (2024-2026) do Ủy ban Y tế Quốc gia và 16 ban ngành khác của Trung Quốc phối hợp thực hiện, nhằm mục đích thúc đẩy thể lực khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng của quốc gia này.