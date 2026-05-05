Góa phụ tìm lại tình yêu với chàng trai kém 26 tuổi, bay hàng trăm km để hẹn hò

Góa phụ 55 tuổi tìm lại tình yêu với chàng trai 29 tuổi

Kết bạn qua mạng xã hội

Kimberley Hurst (55 tuổi) sinh sống tại Tampa, bang Florida (Mỹ) lần đầu kết nối với Jevor Hardware (29 tuổi) vào tháng 4/2025 qua TikTok. Khi đó, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè trên mạng, trao đổi tin nhắn xã giao.

Thời điểm ấy, chồng của cô đang trải qua những tháng cuối cùng trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng với bệnh ung thư. Ông qua đời vào tháng 6/2025. Thấy bạn gặp biến cố, Jevor đã chủ động liên lạc để hỏi thăm, động viên tinh thần Kimberley.

Để vượt qua nỗi đau mất mát, góa phụ quyết định thực hiện chuyến đi nghỉ dưỡng tới Jamaica, nơi Jevor đang sinh sống.

Cô nói đùa sẽ nhờ Jevor làm “hướng dẫn viên du lịch” cho mình và không ngờ anh đã nhận lời. Chính chuyến đi này đã trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của cả hai, Mirror đưa tin 2/5.

Tình yêu chênh lệch tuổi tác

Jevor đón Kimberley tại sân bay, đưa cô đi tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động như lặn biển và hòa mình vào văn hóa địa phương.

Chỉ trong 1 tuần ở bên nhau, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Kimberley cho biết giữa hai người có sự kết nối tự nhiên và mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Không lâu sau đó, Jevor còn đưa Kimberley về ra mắt gia đình.

“Tôi đã gặp bố, anh trai, em gái và cả họ hàng của anh ấy. Điều đó khiến tôi nhận ra anh ấy rất nghiêm túc với mối quan hệ này", cô chia sẻ.

Ngày 4/8/2025, cặp đôi chính thức công khai tình cảm. Kể từ đó, Kimberley đều đặn bay sang Jamaica khoảng 6 tuần một lần để gặp bạn trai. Hai người cũng đã lên kế hoạch chuyển về sống cùng nhau tại quốc đảo này trong thời gian tới.

Mối quan hệ chênh lệch 26 tuổi của họ thu hút không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người hoài nghi động cơ của Jevor, thậm chí cho rằng anh “lợi dụng” Kimberley vì mục đích nhập cư. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách đối mặt bằng sự lạc quan.

"Chúng tôi thường gọi điện cho nhau, đọc lại những bình luận đó rồi cùng cười. Điều quan trọng nhất là chúng tôi không để những lời tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ", cô Kimberley chia sẻ.

Dù thừa nhận từng cảm thấy tổn thương trước những nhận xét khắc nghiệt ban đầu, Kimberley cho rằng ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ câu chuyện của người khác.

Với cô, tình yêu chỉ cần dựa trên sự tôn trọng và chân thành, không phụ thuộc vào khoảng cách tuổi tác.

Cô cũng chia sẻ rằng việc bắt đầu một mối quan hệ mới sau khi chồng qua đời khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, Kimberley khẳng định đó là lựa chọn cá nhân và thừa nhận rằng trong cuộc hôn nhân trước đây, cô không thực sự hạnh phúc.

Về phía Jevor, anh cho biết luôn tập trung vào những điều tích cực.

"Cô ấy là tất cả đối với tôi. Tôi yêu mọi thứ về cô ấy. Dù có nhiều phán xét về khoảng cách tuổi tác, điều đó không thay đổi lựa chọn của tôi", anh chia sẻ.

Không chỉ thể hiện tình cảm trong đời sống thường ngày, Jevor còn đưa Kimberley vào âm nhạc của mình. Anh sáng tác ca khúc “She loves me” dành tặng bạn gái và mời cô xuất hiện trong video ca nhạc.

Theo Kimberley, đây là điều khiến cô vô cùng xúc động, bởi cô cảm nhận được mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Hiện tại, cặp đôi duy trì liên lạc mỗi ngày và đang cùng nhau xây dựng kế hoạch lâu dài. Kimberley dự định chuyển hẳn đến Jamaica vào cuối năm 2026 để bắt đầu một chương mới của cuộc đời bên người mình yêu.