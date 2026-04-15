Cô gái Việt 'cưa đổ' chàng trai Cuba kém 9 tuổi vì phải lòng một ánh mắt

Một buổi chiều đầu năm 2024, tại phòng gym khu vực Xuân La - Xuân Đỉnh, Trần Thị Mai (sinh năm 1994, quê Ninh Bình) chú ý đến một chàng trai đang đứng quay lưng trò chuyện. Mái tóc lạ và phong thái đặc biệt khiến cô tò mò tiến lại gần. Đúng lúc đó, anh quay đầu lại.

"Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai chỉ mỉm cười rồi lướt qua. Sau đó, lần nào gặp lại chúng tôi cũng chỉ cười, không nói gì. Tôi bị ấn tượng bởi nụ cười và đôi mắt của anh ấy", Mai kể.

Chàng trai ấy là Brayan Prince (sinh năm 2003, người Cuba), đến Việt Nam từ đầu năm 2023, làm giáo viên dạy nhảy và biểu diễn tại các sự kiện.

Mai và Brayan Prince. Ảnh: NVCC

Một tuần sau, Mai nhờ quản lý phòng tập xin thông tin liên lạc và chủ động nhắn tin, dù vốn tiếng Anh hạn chế. Brayan thường trả lời khá chậm. "Có khi vài ngày anh mới phản hồi, nhưng đã thích thì tôi không bỏ cuộc", cô nói.

Bước ngoặt đến khi Mai bất ngờ ngừng nhắn tin. Chính lúc đó, Brayan chủ động liên lạc lại. Từ đây, họ trò chuyện nhiều hơn, gần như mỗi ngày. Dù nhận ra tình cảm dành cho nhau, cả hai vẫn chưa dám thổ lộ, phần vì rào cản ngôn ngữ, phần vì lịch làm việc trái ngược.

Ngày 14/4/2025, trong lúc đi chợ cùng em gái, Mai kể về mối quan hệ "lửng lơ" của mình và được khuyên nên thành thật nếu không muốn bỏ lỡ. Tối hôm đó, cô nhắn tin tỏ tình và Brayan đồng ý.

Cùng tối ấy, anh bất ngờ được nghỉ làm do công việc gặp trục trặc. Anh rủ Mai đi cà phê. Dù đã khuya, cô vẫn nhận lời. Họ gặp nhau tại ở Tây Hồ, trò chuyện đến 2h sáng.

"Dù đã xác nhận mối quan hệ, chúng tôi vẫn không dám nắm tay", Mai nhớ lại.

Sau buổi tối đó, cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, đi ăn, xem phim và dần bước vào một mối quan hệ rõ ràng.

Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ từng khiến cả hai nhiều lần hiểu lầm. Công việc biểu diễn của Brayan cũng khiến Mai đôi lúc ghen tuông, mất bình tĩnh. Có lần, trong lúc nóng giận, cô nói lời chia tay. Brayan bật khóc.

"Anh nói chính khoảnh khắc đó mới nhận ra anh yêu tôi nhiều thế nào", Mai kể.

Trái với sự nóng nảy của bạn gái, Brayan thường chọn cách im lặng, ôm cô cho đến khi cô bình tĩnh rồi mới cùng nhau tháo gỡ hiểu lầm. Theo thời gian, cả hai học ngôn ngữ của nhau, hiểu nhau hơn và những tranh cãi cũng dần ít đi.

Mai cho biết Brayan rất chân thành và chu đáo. Ảnh: NVCC

Ba tháng sau, đúng sinh nhật Mai ngày 12/7, Brayan cầu hôn. Lời ngỏ bất ngờ khiến Mai xúc động nhưng cũng không khỏi bối rối. Cô thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với một người nước ngoài, lại kém mình nhiều tuổi, nhưng sự chân thành và chu đáo của Brayan khiến cô quyết định gật đầu.

Khi đưa bạn trai về ra mắt, Mai vấp phải sự phản đối từ gia đình. Khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và tuổi tác khiến bố mẹ lo lắng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp gỡ, thấy Brayan lễ phép, chăm chỉ và kiên nhẫn, mẹ cô dần thay đổi thái độ.

"Bây giờ mẹ coi anh như con trai", Mai cho biết.

Hiện cả hai chưa tổ chức đám cưới. Mai dự định đón mẹ Brayan sang Việt Nam vào tháng 5 rồi làm lễ trên một bãi biển.

Dù chưa gặp trực tiếp, Mai và mẹ chồng tương lai vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Bà luôn gọi cô là "con gái xinh đẹp của mẹ" và nhắc con trai phải chăm sóc bạn gái. Mai kể, trong một lần trò chuyện, khi cô đề nghị đón bà sang Việt Nam sống cùng, cả hai đã bật khóc.

Cả hai dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 5. Ảnh: NVCC

Nhìn lại mối tình này, Mai cho biết hình mẫu lý tưởng trước đây của cô là người da trắng, cao trên 1,7 m, điềm tĩnh và biết chiều chuộng. Brayan đáp ứng gần như tất cả, chỉ khác... màu da.

"Anh ấy da đen, nhưng có đôi mắt rất đẹp", cô nói, mỉm cười.

Chàng trai Cuba thường gọi cô là "mi loca" (trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "cô gái điên của anh"), một cách xưng hô thân mật. "Anh nói yêu tôi vì tôi 'loca'", Mai kể.

Sau những băn khoăn ban đầu về tuổi tác và định kiến, Mai nhận ra điều quan trọng không còn nằm ở những tiêu chuẩn từng đặt ra, mà ở cảm xúc thật và cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày. Với cô, quyết định kết hôn không đến từ một khoảnh khắc bốc đồng, mà từ cảm giác đã tìm được người đủ vững vàng để gắn bó và không muốn đánh mất.