"Cô giáo hot nhất mạng xã hội" hé lộ lý do chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Rất nhiều học sinh đã xao xuyến trước nhan sắc "cực phẩm" ấy của cô giáo và quyết định chụp màn hình, "khoe" với cư dân mạng về loạt hình ảnh của cô giáo của mình.

"Cô giáo hot nhất mạng xã hội" Minh Thu.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền loạt hình ảnh của một cô giáo trẻ sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gu thời trang tinh tế cùng lối nói chuyện dễ gần trong một buổi livestream dạy học môn Vật lý.

Đến thời điểm hiện tại, page "Cô giáo Minh Thu" đã có gần 600k lượt theo dõi, một status "sương sương" cũng nhận về cả trăm nghìn lượt like, được gọi tên ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, một số tin đồn cho rằng cô giáo 9X chưa tốt nghiệp ĐH. Giải đáp thắc mắc này, đại diện của cô giáo Vật lý Minh Thu thẳng thắn cho biết cô giáo 9X chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm.

Trên các phương tiện truyền thông khác lẫn MXH, cô cũng chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp. Lý do được người đại diện chia sẻ: "Cái này thực chất là tai nạn vì Thu quên mất đăng ký tín chỉ của môn đấy, không may môn đấy phải đợi đến học kỳ I của năm sau mới mở lớp. Do đó, Thu phải đợi thời gian dài hơn để có lớp, hoàn thành môn và nhận bằng!".

Dù vậy, "cô giáo" Minh Thu cho biết mình đã dạy học ngay từ khi còn là sinh viên nên đã đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để giảng dạy, chuyên môn sư phạm để đứng lớp.

Nữ sinh ĐH Sư phạm có gương mặt khả ái thu hút nhiều bạn trẻ xem livestream dạy học.

Được biết, Minh Thu sinh năm 1997, đang sống tại TP. Vinh với công việc chính là dạy học livestream miễn phí qua Facebook và TikTok. Cô nàng từng là học sinh chuyên Lý của trường THPT chuyên đại học Vinh.

Trước một số bình luận khiếm nhã, thô tục trên sóng livestream, nữ sinh cảm thấy sốc và khá buồn. Nhưng sau đó, cô nhận được sự an ủi của gia đình, bạn bè, học sinh yêu quý.

Minh Thu cho rằng, cô sẽ chỉ tập trung dạy học, phát huy tốt khả năng diễn đạt chứ không để ý đến những bình luận tiêu cực.

Khoảnh khắc đời thường xinh đẹp của "cô giáo" Minh Thu.

Trong các buổi livestream, Minh Thu thường xuyên ra câu hỏi, bài tập cũng như cập nhật kiến thức đều đặn cho học sinh.

Bên cạnh đó, để củng cố kiến thức, Minh Thu chọn cách đưa những câu hỏi nhỏ, dễ mắc sai lầm của học sinh.

Với cách dạy này, cô giáo 9X muốn giúp học sinh phải nắm chắc những kiến thức cơ bản trước rồi mới giải quyết những câu hỏi khó sau.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-hot-nhat-mang-xa-hoi-he-lo-ly-do-chua-tot-nghiep-dh-su-pham-ha-noi-a507954.html