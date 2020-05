Cô gái tài sắc vẹn toàn, 19 tuổi đã có mức lương 1,3 tỷ một năm

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi trội mà kiến thức lẫn tài năng của cô khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ.

Trong một chương trình thi đấu trí tuệ "One Stop to the End" ở Trung Quốc, có một cô gái 19 tuổi xuất sắc vượt qua hàng loạt người chơi để lọt vào vòng cuối cùng. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp, thần thái tự tin cùng kiến thức sâu rộng, khán giả tỏ ra rất ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi dành cho cô gái trẻ này. Được biết, cô gái này tên là Từ Học Như, hiện là sinh viên Đại học British Columbia, Canada.

Nói sơ qua về tiểu sử của cô gái tài năng này, Từ Học Như sinh ra ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Khi học năm 2 đại học, cô đã sang Canada du học và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Không giống như những người khác, ngay từ nhỏ cô đã biết lên kế hoạch cuộc sống cho mình và đặt ra những mục tiêu rõ ràng.

Năm 11 tuổi, cô đã hoàn thành ước mơ đầu tiên là giành giải thưởng về piano. 15 tuổi, cô giành được huy chương vàng trong cuộc thi cấp quốc gia môn văn học. 17 tuổi, cô chuẩn bị xong kỳ thi tuyển sinh đại học và xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình. 19 tuổi, cô học tại một trong những ngôi trường mơ ước nhất ở Canada - Đại học British Columbia.

Khả năng học tập của Từ Học Như khiến cho mọi người vô cùng ngưỡng mộ, rất nhiều người mong muốn biết các phương pháp và kế hoạch học tập của cô. Mặc dù đạt được nhiều giải thưởng nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo, sẵn sàng chia sẻ những bí quyết học tập của mình và hy vọng có thể giúp ích cho mọi người.

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc học được cô nhấn mạnh đó là tính "kỷ luật và tự giác". Cô tự nhận mình là con người của việc lập kế hoạch, "cây cao rễ chắc", vì thế ngay từ nhỏ tất cả mọi thứ cô đặt mục tiêu thì đều có một lộ trình học cụ thể, từng giai đoạn phải cố gắng đạt được.

Từ Học Như xem việc lập kế hoạch là thái độ sống của chính mình, thành tích là động lực cố gắng mỗi ngày. Cuộc sống của cô được sắp xếp như một danh sách cần mua sắm, mỗi thành tựu là một vụ mùa. Cô khẳng định mình là người cầu toàn, đã làm là phải làm cho tốt.

Kỷ luật tự giác không có nghĩa là khắc nghiệt với bản thân. Cuộc sống giải trí cũng là một phần trong cuộc sống của cô. Lúc rảnh rỗi, cô thích nghe nhạc và tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống. Mặc dù sống ở nước ngoài nhưng cô vẫn không quên gốc gác của mình. Cô vẫn giữ cốt cách rất riêng của một người Trung Quốc. Những bài văn cô sáng tác lên phảng phất bóng dáng văn học truyền thống Trung Quốc.

Mặc dù cô được nhiều người ở quê nhà biết đến, nhưng chỉ khi tham gia chương trình "One Stop to the End", cô đánh bại một bác sĩ Y khoa của Đại học Bắc Kinh, giành chắc một suất việc làm có giá trị 400.000 tệ (1,3 tỷ đồng) thì mọi người trên khắp cả nước mới biết đến cô nhiều hơn.

Ngoài ra, Từ Học Như còn vinh dự nằm trong danh sách đoàn thanh niên Trung Quốc tham dự Diễn đàn cấp cao của hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 72, được tổ chức ở New York. Tại đây, cô đã thay mặt mọi người phát biểu về thế hệ thanh niên mới, đưa ra những cảm nhận vê quê hương và đánh giá mục tiêu phát triển bền vững của thế giới. Tài năng và nhan sắc của cô khiến mọi người không ngừng ngưỡng mộ.

