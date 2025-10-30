Cô gái Mông xinh tươi giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Giàng Thị Hương Lan, cô gái người Mông nổi bật giữa khung cảnh vàng óng của ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, Lan toát lên vẻ đẹp mộc mạc, rạng rỡ, hòa cùng nét hùng vĩ, nên thơ của vùng cao Tây Bắc.

Hương Lan cho biết, cô đang theo học năm thứ 3 Học viện Hành chính Quốc gia và Quản trị Công (Hà Nội). Cô gái 22 tuổi hiện là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Facebook và TikTok.

Nữ sinh viên chia sẻ, khi rời bản làng để xuống Hà Nội theo học Đại học, cô đã đi làm thêm tại một shop mỹ phẩm. Đến năm thứ hai, khi có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và TikTok, cô bắt đầu sáng tạo nội dung và thử sức với công việc bán hàng online.

Lần đầu xuống Hà Nội học Đại học, Hương Lan gần như phải tự lo mọi thứ, từ việc thuê trọ, học hành đến chi tiêu. “Tuy nhiên, ngay từ năm nhất, mình đã đi làm thêm để giảm gánh nặng cho bố mẹ. Sang năm hai thì mình đã có thể tự lo toàn bộ sinh hoạt, học phí và còn để dành được một chút cho tương lai”, Hương Lan cho hay.

Ban đầu, vì tập trung quá nhiều thời gian vào công việc khiến việc học của Lan bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô đã biết cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, giữ cân bằng giữa học tập và công việc.

“Giờ đây, mình phân bổ thời gian hợp lý nên mọi thứ cũng dần ổn định hơn. Buổi sáng, mình toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc học, buổi chiều nếu không có lịch học, mình sẽ dành thời gian livestream và tối sẽ tranh thủ trả lời tin nhắn”, Lan chia sẻ thêm.

Chia sẻ về bộ ảnh chụp trên cánh đồng lúa chín, Hương Lan cho hay, cô muốn lưu giữ những hình ảnh xinh đẹp trên quê hương mình. Với cô, vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn nằm trong từng giọt mồ hôi, từng bàn tay của người Mông.

“Đối với khách du lịch, ruộng bậc thang là vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng với người Mông, đó là linh hồn của đất, là mồ hôi, là công sức của bao thế hệ. Ruộng bậc thang không chỉ là lúa, là đất, mà là niềm kiêu hãnh của quê hương” - Hương Lan bày tỏ.