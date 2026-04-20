Cô dâu U50 ở Hưng Yên tái hôn sau 28 năm, đám cưới 55 mâm rộn ràng

Hành trình nuôi con vất vả

Chị Phạm Thị Phượng (SN 1980, quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên vào năm 18 tuổi. Khi ấy, chị mới mang thai con gái đầu lòng được 4 tháng.

Dù được ông bà, bố mẹ và anh chị em dang tay đón về, hết lòng thương yêu, giúp đỡ nhưng chị vẫn thấy tương lai mù mịt.

Hành trình làm mẹ đơn thân của chị kéo dài suốt 28 năm. Chị kể, sau khi sinh con, chị làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi con, từ phụ hồ cho đến làm gạch, rửa bát thuê... Tiền công phụ hồ khi ấy chỉ 7.000 đồng/ngày nhưng chị vẫn miệt mài làm bất kể nắng mưa.

Chị Phượng làm mẹ đơn thân suốt 28 năm

Khi con cứng cáp hơn, chị gửi con cho bố mẹ để ra Quảng Ninh làm nghề đội than. Công việc không kém phần cơ cực, đổi lại tiền công khá hơn nên chị có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ.

Khi con vào cấp 2, theo lời khuyên của bố mẹ, chị trở về quê kinh doanh quán nước nhỏ để có thời gian kèm cặp, dạy dỗ.

“Thời gian trôi, mẹ con tôi cùng nhau cố gắng. Bố mẹ và các anh chị em cũng cưu mang, giúp đỡ mẹ con tôi nhiều.

Năm 2017, sau bao năm tích cóp, tôi xây được căn nhà 2 tầng trên mảnh đất ông bà ngoại cho. Mẹ con tôi có chỗ an cư lạc nghiệp”, chị Phượng kể.

Suốt bấy nhiêu năm, dù nhiều người đem lòng thương mến nhưng chị chưa một lần đáp lại. Chị không mảy may nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc riêng, chỉ một lòng làm lụng kiếm tiền nuôi con, dạy dỗ con nên người.

Chị tìm thấy hạnh phúc mới ở độ tuổi U50

Năm 2025, con gái chị kết hôn, có tổ ấm riêng hạnh phúc. Chị mới cảm thấy nhẹ lòng hơn và nghĩ về lời khuyên của mọi người: “Đã đến lúc tìm kiếm hạnh phúc riêng”.

“Con gái tôi nhiều lần nói với mẹ ‘con không thể kề cạnh mẹ sớm tối nên rất mong mẹ tìm được người phù hợp để bầu bạn quãng đời về sau. Chỉ cần họ yêu thương mẹ, khiến mẹ hạnh phúc, con sẽ ủng hộ”, chị Phượng chia sẻ.

Đám cưới viên mãn

Và cuối cùng, chị Phượng cũng gặp được người đàn ông khiến chị sẵn sàng mở lòng, gửi gắm cuộc đời. Người đó là anh Tính (SN 1983), cách nhà chị 10km.

Hai người quen biết nhau trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Anh Tính cảm mến chị Phượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nên nhiệt tình theo đuổi.

Đám cưới của chị Phượng được tổ chức chu đáo

Về phía mình, chị vốn chỉ coi anh là bạn bè. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cảm thấy người đàn ông này giản dị, chân thành, lại biết cách lắng nghe, thấu hiểu, chị mới dần rung động.

“Anh ấy cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân, có một cậu con trai riêng, hiện sống cùng mẹ. Mẹ anh đã mất, bố anh đi bước nữa. Anh sống một mình ở nhà riêng.

Ghé thăm nhà anh, thấy anh sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tôi cảm nhận người đàn ông này biết quý trọng gia đình. Cách anh quan tâm và chiều chuộng tôi cũng cho thấy điều đó”, chị Phượng kể.

Chị quyết định gửi gắm hạnh phúc nơi anh Tính. Chuyện tình cảm của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Con gái chị vẫn vậy, luôn kiên định với mong muốn mẹ tìm được người bầu bạn, nương tựa về sau.

Chị Phượng nhận quà cưới từ con gái, con rể

Đám cưới của họ được tổ chức vào đầu tháng 4/2026 với nhiều kỷ niệm khó quên.

“Anh ấy nói với tôi ‘mình tổ chức đám cưới to, nhỏ hay thậm chí chỉ theo nhau về thì đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Anh muốn chúng ta tổ chức một hôn lễ chỉn chu, xem đây như cột mốc đánh dấu hạnh phúc’.

Bởi vậy, chúng tôi tổ chức đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ thành hôn. Hôm dạm ngõ, nhà trai đem sang 5 tráp lễ, đại diện hai bên đứng ra trao – nhận rất chu toàn”, chị Phượng kể.

Ngày cưới, nhà gái làm 55 mâm cỗ, còn nhà trai làm hơn 20 mâm, mời họ hàng, bạn bè, xóm giềng đến chung vui. Chú rể đem xe hoa đến đón cô dâu trong không khí rộn ràng, hạnh phúc.

Chị Phượng có hôn lễ đáng nhớ

Trong lễ cưới, chị Phượng xúc động nghe con gái nhắn nhủ: “Con không mong gì hơn là mẹ và chú một đời hạnh phúc bên nhau”.

Mẹ chị Phượng cũng nghẹn ngào nói với con gái: “Con đã vất vả nhiều rồi, bao năm qua chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Bây giờ, mẹ chỉ mong các con sống êm ấm với nhau”.

“Ở độ tuổi này, đám cưới đối với tôi như vậy là viên mãn”, chị Phượng bày tỏ.

Vợ chồng chị hiện sống trong căn nhà riêng của anh Tính. Như bao cặp đôi khác, họ vun đắp hôn nhân bằng sự yêu thương, quan tâm mỗi ngày.

Ở bên người đàn ông mình lựa chọn, chị không chỉ tận hưởng niềm vui gia đình mà còn được tự do theo đuổi những sở thích riêng. Sự tôn trọng dành cho vợ cũng là điều khiến chị hài lòng nhất ở người chồng hiện tại.

Ảnh: NVCC