Thầy giáo Nghệ An cưới vợ 1m19, đám cưới 500 người đến dự, giờ ra sao?

Tình yêu bắt đầu từ sự đồng cảm

Tám năm sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua bao thăng trầm cuộc sống, anh Nguyễn Hùng (38 tuổi, Nghệ An) vẫn nhớ như in cơ duyên gặp gỡ người vợ “tâm đầu ý hợp”- chị Diễm My (37 tuổi, Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa).

Anh Hùng, chị My cùng mắc chứng thiếu hoóc-môn tăng trưởng, nên ở độ tuổi trưởng thành, họ vẫn có thân hình bé nhỏ như đứa trẻ. Ở tuổi 38, anh Hùng cao 1m25, nặng 25kg, còn chị My cao 1m19, nặng 20kg.

Cặp vợ chồng tí hon từng gây chú ý bởi chuyện tình cảm động. Ảnh: Trà Trần

Cặp đôi quen nhau vào năm 2016 khi anh Hùng đang giảng dạy tại Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội, còn chị My sống tại quê nhà.

Một lần thấy anh Hùng xuất hiện trên tivi, chị My thầm nghĩ: “Trên đời cũng có người nhỏ bé như mình sao?”. Vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ nghị lực của anh, chị đã tìm và kết bạn với anh trên mạng xã hội.

Thương chị My có hoàn cảnh giống mình, anh Hùng giới thiệu chị vào học tại trung tâm. Ngày chị ra Hà Nội nhập học, anh lại phải về quê chịu tang mẹ. Tuy vậy, anh vẫn nhờ bạn đưa đón, sắp xếp chỗ ăn ở chu đáo cho chị.

Sau đó, anh còn xin cho chị My một suất học bổng để được học và ăn ở miễn phí. Sự quan tâm chu đáo của anh khiến chị My xúc động.

“Có lẽ vì quá xúc động nên My đã gọi điện, nhắn tin tỏ tình tôi. Tôi từ chối nhiều lần và bảo: ‘Anh chỉ giúp đỡ em như bao người khác’. Dẫu vậy, My vẫn không từ bỏ.

Nhiều lần khi có hơi men trong người, My gọi điện nói thương và nhớ tôi. Sự chân thành của cô ấy khiến tôi rung động”, anh Hùng kể.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2019

Chuyện tình cảm của cặp đôi khiến hai bên gia đình trăn trở rất nhiều. Bố anh Hùng khuyên con trai: “Con nhỏ nhắn như này sao không tìm người vợ cao lớn để mai này lo được cho nhau?”.

Mẹ chị My cũng hỏi con gái: “Con nhỏ bé thế lấy chồng có sợ khổ không?”.

Thấu hiểu nỗi lo của bố, anh Hùng cắt đứt liên lạc với bạn gái.

Ngày nhận được tháng lương đầu tiên, chị My mua một chiếc áo sơ mi, đến tận nhà tặng anh. Chiếc áo mới cùng cuộc trò chuyện nghiêm túc về tương lai giúp mối duyên đứt gánh được nối liền. Đến lúc này, họ mới thực sự thấu hiểu nhau và kiên định về mối quan hệ này.

Hôn nhân hạnh phúc

Thấy các con quyết tâm gắn bó, hai bên gia đình cũng ủng hộ và vun vén. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 11/2019 ở cả quê nhà trai và nhà gái.

Khoảnh khắc vui nhộn trong cuộc sống thường ngày của cặp đôi

Ở quê nhà Nghệ An, gia đình anh Hùng làm 80 mâm cỗ cưới với khoảng 500 khách mời tham dự. Mối duyên của cặp đôi tí hon khiến đông đảo người dân tò mò và rất nhiều người trong số đó đã gửi đến họ lời chúc phúc chân thành.

“Nhiều người bạn do lâu ngày không gặp nên tôi không mời, nhưng vào ngày cưới, họ vẫn đến chúc mừng chúng tôi. Đám cưới vì vậy mà đông hơn dự kiến”, anh Hùng chia sẻ.

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống và làm việc tại Hà Nội. Ban đầu, họ cùng nhóm bạn thân thuê chung một căn chung cư 3 phòng ngủ để tiết kiệm chi phí. Chị My làm công việc chỉnh sửa ảnh ở công ty, còn anh Hùng làm giáo viên toàn thời gian tại trung tâm Nghị lực sống.

Năm 2021, với 630 triệu đồng trong tay, vợ chồng anh “liều mình” mua một căn chung cư ở Hà Nội để xây dựng tổ ấm riêng. Anh Hùng nhớ mãi, ngày đó vợ chồng anh mua nhà mà thiếu hơn 1 tỷ đồng. Chị My lo lắng không yên, anh bình tĩnh khuyên nhủ: “Nếu trong 3-4 năm, khoản nợ vẫn khiến chúng ta áp lực thì sẽ bán nhà để trả nợ”.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Cuối cùng, nhờ tình yêu thương và sự hỗ trợ nhiệt tình của người thân, bạn bè, vợ chồng anh đã có tổ ấm như mơ ước.

“Anh em, bạn bè cho chúng tôi vay tiền đều không lấy lãi. Bố mẹ hai bên khó khăn nhưng vẫn cố cho các con chút ít. Nhờ được mọi người yêu thương, chuyện nhà cửa của chúng tôi cũng ổn thỏa”, anh Hùng kể.

Căn nhà mới được hai vợ chồng tự tay bài trí, sắp xếp. Họ bỏ bếp cũ, xây lại bếp mới để phù hợp với chiều cao tí hon của mình, tủ quần áo cũng được thiết kế riêng để dễ sử dụng. Ngoài ra, anh còn sắm một chiếc thang nhôm để vợ chồng tiện lấy đồ trên cao. Việc gì họ không thể xử lý thì sẽ nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Vợ chồng anh đến với nhau từ sự đồng cảm và sống với nhau bằng sự tôn trọng, thấu hiểu. Hôn nhân của họ êm đềm, tổ ấm nhỏ hiếm khi có tiếng cãi vã.

Họ yêu thương và thấu hiểu nhau

Anh Hùng cho biết, mỗi ngày trôi qua, anh càng thương và nể vợ nhiều hơn.

“My là người sạch sẽ, gọn gàng, nấu ăn rất ngon. Tôi thì ngược lại, khá bừa bộn. Tuy nhiên, My chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không gay gắt hay phàn nàn quá nhiều. Cô ấy rất biết nhường nhịn”, anh Hùng tâm sự.

Hiện tại, chị My đã nghỉ việc ở công ty để hỗ trợ chồng trong công việc sáng tạo nội dung. Họ sống bình yên bên nhau với những bữa cơm đầm ấm, những buổi trà chiều thong dong và những chuyến du lịch khám phá miền đất mới.

Họ không quá bận tâm những điều còn khuyết thiếu trong cuộc sống, chỉ thấy an lòng vì hiện tại vẫn có nhau.

Ảnh và video: NVCC