Cô dâu hủy hôn ngay trong đám cưới khi nhìn thấy ngoại hình chú rể

Vụ việc xảy ra tại Rampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một đám cưới đã bị hủy bỏ đột ngột vào phút chót sau khi chú rể bị phát hiện đã thay đổi.

Một thanh niên từ Shahbad, hiện đang làm việc tại Delhi, đã quen biết với một người ở đó. Trong quá trình trò chuyện, anh ấy đề cập đến việc tìm kiếm một người chồng phù hợp cho em gái mình. Người quen đó sau đó đã chia sẻ ảnh của một chàng trai qua WhatsApp, gia đình thấy ưng ý và cuộc hôn nhân đã được sắp xếp và ngày cưới được ấn định vào 13/9.

Vào ngày đã định, sự nghi ngờ nảy sinh khi chỉ có 7 người trong đoàn rước dâu đến, trái với dự kiến là 30 người. Anh trai của cô dâu trở nên cảnh giác khi nhìn thấy chú rể, người có ngoại hình không giống với bức ảnh đã chia sẻ trước đó. Một so sánh nhanh chóng xác nhận sự không khớp, chú rể thực sự không phải là người trong ảnh.

Cô dâu lập tức hủy hôn sau khi phát hiện chú rể không giống trong ảnh.

Đám cưới đã bị hủy ngay lập tức sau khi được xác nhận chú rể không giống với ảnh. Cô dâu đã kết hôn với một người đàn ông khác ngay trong đêm đó.

Trong một vụ việc khác ở Rampur, một phụ nữ đã kết hôn, từng bỏ trốn cùng người tình mười lần, đã đưa ra một lời đề nghị kỳ quặc trước hội đồng làng. Cô đề nghị sẽ sống với người tình 15 ngày mỗi tháng và sống với chồng trong 15 ngày còn lại.

Nghe vậy, chồng cô chắp tay nói: "Em tha thứ cho anh. Về ở với người tình của em đi".

Được biết, người phụ nữ này đã kết hôn được một năm rưỡi. Chỉ vài ngày sau đám cưới, cô được cho là đã yêu một chàng trai trẻ đến từ vùng Tanda, Rampur.