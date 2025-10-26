Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Cuộc tranh tài tri thức bùng nổ

Sự kiện: Đường lên đỉnh Olympia

Trận chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu thích chương trình một màn đấu trí gay cấn, kịch tính và tràn đầy cảm xúc.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Cuộc tranh tài tri thức bùng nổ - 1

Vào 8h30 sáng nay (26/10), chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia với sự góp mặt của 4 “nhà leo núi” xuất sắc gồm: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học – Huế, thành phố Huế), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Tại các điểm cầu, khán giả sẽ được gặp gỡ các MC quen thuộc của VTV. MC Đức Bảo dẫn ở điểm cầu truyền hình TP Huế; MC Phí Linh khuấy động không khí tại Đồng Tháp; MC Công Tố dẫn dắt tại Khánh Hòa và MC Mù Tạt (Huyền Trang) mang đến năng lượng trẻ trung ở điểm cầu Hà Nội.

Tại trường quay S14, nơi diễn ra trận chung kết trực tiếp, Khánh Vy và Ngọc Huy đảm nhiệm vai trò kết nối 4 điểm cầu đến hàng triệu khán giả trên cả nước.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25: Cuộc tranh tài tri thức bùng nổ - 10

Vòng nguyệt quế năm thứ 25 đã sẵn sàng chờ đợi nhà Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Theo P.V - Nguồn: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia ([Tên nguồn])

-26/10/2025 06:20 AM (GMT+7)
