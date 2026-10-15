Chồng rất tốt nhưng yếu sinh lý, vợ cố chịu đựng nhưng càng sống càng tuyệt vọng

Đêm tân hôn, bàng hoàng phát hiện chồng có dấu hiệu yếu sinh lý

Hoài từng tin rằng chỉ cần hai người yêu thương nhau chân thành, cuộc hôn nhân nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng sau khi kết hôn, cô mới nhận ra có những điều trước đám cưới tưởng chẳng đáng bận tâm, đến khi sống chung mới trở thành nỗi ám ảnh khó giãi bày, chẳng hạn chồng như yếu sinh lý.

Hoài năm nay 32 tuổi, hơn chồng là Huân 3 tuổi. Hai người quen nhau qua công việc. Ban đầu, Hoài chỉ coi Huân như một cậu em trai trẻ tuổi, nhưng sự quan tâm chân thành, những lần âm thầm giúp đỡ và cách anh kiên trì theo đuổi khiến trái tim cô dần rung động.

Huân không phải người đàn ông lãng mạn, cũng chẳng giỏi nói những lời ngọt ngào. Bù lại, anh luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về Hoài, từ món ăn cô thích đến thói quen uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ.

Sau gần hai năm yêu nhau, Huân cầu hôn. Hoài vui vẻ đồng ý.

Hoài vốn là người phụ nữ truyền thống, luôn muốn giữ gìn sự riêng tư cho đến khi chính thức trở thành vợ chồng. Huân cũng tôn trọng quyết định ấy. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ gây áp lực hay khiến cô khó xử.

Thậm chí, Hoài từng cảm thấy mình may mắn vì gặp được một người đàn ông biết chừng mực, không chỉ chăm chăm vào chuyện thể xác. Nhưng cô không ngờ, chính điều từng khiến mình yên tâm lại trở thành khởi đầu cho những tháng ngày đầy hoang mang.

Đêm tân hôn, khi hai người thực sự gần gũi, Hoài nhận ra chuyện chăn gối không giống những gì cô từng tưởng tượng. Huân gặp khó khăn trong việc duy trì "bản lĩnh đàn ông" khiến cô hụt hẫng.

Hoài cố gắng tự trấn an rằng có lẽ chồng quá căng thẳng vì lần đầu tiên, chỉ cần cả hai có thêm thời gian, mọi chuyện sẽ ổn. Cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Huân nên tuyệt đối không nhắc đến điều mình phát hiện.

Thế nhưng, những tuần tiếp theo trôi qua, tình hình vẫn không cải thiện đáng kể. Những lần gần gũi thường kết thúc trong sự ngượng ngùng, còn Hoài nằm bên cạnh chồng, quay lưng đi và lặng lẽ nuốt nước mắt.

Điều khiến cô đau khổ không đơn thuần là sự hụt hẫng về thể xác, mà còn là cảm giác bất lực khi không biết phải chia sẻ với ai.

Hai người vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, cùng lên kế hoạch mua nhà và sinh con, nhưng trong lòng Hoài, một khoảng cách vô hình ngày càng lớn. Ảnh minh họa

Chồng yếu sinh lý, vợ ngày càng bế tắc dù được yêu chiều

Trong mắt người ngoài, Hoài có một cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Huân chăm chỉ làm việc, tiền lương đều đặn đưa vợ quản lý.

Anh sẵn sàng vào bếp, phụ vợ dọn dẹp và chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi trước gia đình chồng. Bố mẹ Huân cũng quý con dâu, thường xuyên hỏi han, chăm sóc cô như con gái ruột.

Mỗi lần thấy chồng ân cần, Hoài lại cảm thấy mình thật ích kỷ khi cứ mãi bận tâm đến chuyện khó nói ấy.

Cô từng tự nhủ, vợ chồng sống với nhau cả đời, tình nghĩa và trách nhiệm mới là điều quan trọng nhất. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện chăn gối không như mong muốn mà phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp Huân dành cho mình?

Nhưng càng cố gắng, Hoài càng cảm thấy ngột ngạt. Cô là người có nhu cầu tình cảm và gần gũi khá cao. Những cái ôm, nụ hôn hay sự ân cần của Huân không thể hoàn toàn khỏa lấp khoảng trống mà cô cảm nhận trong đời sống vợ chồng.

Nhiều đêm, khi Huân đã ngủ say, Hoài vẫn nằm mở mắt nhìn trần nhà. Cô bắt đầu sợ những lần chồng chủ động gần gũi, bởi mỗi lần như vậy, cả hai lại rơi vào tình huống khó xử.

Hoài càng không dám nói thật cảm xúc của mình. Cô sợ một lời vô tình có thể khiến người đàn ông luôn yêu thương mình tổn thương sâu sắc.

Thế là, hai người vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, cùng lên kế hoạch mua nhà và sinh con, nhưng trong lòng Hoài, một khoảng cách vô hình ngày càng lớn.

Có thai ngoài dự tính khiến mọi việc càng bế tắc

Khi Hoài bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện ly hôn, cô bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Tin vui khiến Huân hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ. Anh ôm vợ, liên tục nói về những dự định dành cho đứa trẻ. Bố mẹ chồng cũng vui mừng, lập tức bàn chuyện chuẩn bị phòng cho cháu nội.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của mọi người, Hoài không sao nói ra được nỗi lòng mình.

Cô biết Huân là người chồng có trách nhiệm. Nếu ly hôn, anh có thể vẫn chu cấp và chăm sóc con, nhưng một gia đình không còn nguyên vẹn sẽ kéo theo vô số thay đổi. Hoài phải nghĩ đến việc nuôi con, công việc, tài chính và cả những lời dị nghị từ người thân.

Cô cũng không muốn đứa trẻ lớn lên trong cảnh bố mẹ chia lìa chỉ vì những vấn đề mà người lớn chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, liệu cô có thể sống thêm vài chục năm trong cảm giác thiếu thốn và cô đơn?

Có lần, Hoài lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đề nghị Huân đi khám nam khoa. Cô không muốn tự ý kết luận rằng tình trạng của chồng không thể cải thiện chỉ dựa trên những trải nghiệm ban đầu.

Huân im lặng rất lâu rồi nói rằng anh biết mình có vấn đề, nhưng vì xấu hổ nên đã cố né tránh. Anh hứa sẽ đi khám và tìm cách cải thiện.

Câu trả lời ấy khiến Hoài vừa nhẹ nhõm, vừa chua xót. Hóa ra, không chỉ cô đau khổ, Huân cũng đang mắc kẹt trong sự tự ti mà anh không biết chia sẻ cùng ai.

Tuy nhiên, lời hứa chưa thể lập tức xóa bỏ những tổn thương tích tụ suốt nhiều tháng. Hoài hiểu rằng chuyện chăn gối không thể chỉ giải quyết bằng sự chịu đựng của một người, cũng không thể cải thiện nếu cả hai cứ im lặng.

Ly hôn hay tiếp tục

Từ ngày mang thai, Hoài cố gắng sống bình thường, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mình đang đóng vai một người vợ hạnh phúc.

Cô biết ơn Huân vì tình yêu, sự tử tế và trách nhiệm anh dành cho gia đình, nhưng cô cũng hiểu rằng bản thân có quyền mong muốn một đời sống hôn nhân hòa hợp, thay vì phải tự thuyết phục mình rằng những nhu cầu riêng tư không quan trọng.

Hoài chưa quyết định ly hôn. Cô muốn cho cả hai thêm cơ hội, bắt đầu bằng việc thẳng thắn trò chuyện, cùng đi khám và tìm sự hỗ trợ chuyên môn nếu cần thiết. Cô cũng muốn nhìn nhận xem giữa họ còn đủ sự đồng cảm, thân mật và khả năng cùng nhau thay đổi hay không.

Điều Hoài sợ nhất không còn là chuyện người khác đánh giá cuộc hôn nhân của mình, mà là một ngày nào đó nhìn lại, cô nhận ra mình đã sống cả đời trong sự miễn cưỡng.

Đêm ấy, Hoài nằm bên Huân, khẽ đặt tay lên bụng. Người đàn ông bên cạnh vẫn là người từng khiến cô tin rằng mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng lần đầu tiên, cô hiểu rằng yêu một người và có thể sống hạnh phúc bên người ấy là hai chuyện không hoàn toàn giống nhau.

Cô chưa biết cuối cùng mình sẽ chọn ở lại hay rời đi, nhưng Hoài biết, nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, cả hai phải đối diện với sự thật, thay vì tiếp tục im lặng và để những tổn thương âm thầm lớn lên.