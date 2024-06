Mẹ trẻ quê Nghệ An sinh 6 con trong 8 năm, dự định sẽ sinh tiếp

Bà mẹ trẻ gây xôn xao với bức ảnh bên 6 người con

“Người mẹ được nhiều chị em Nghệ An xin vía lúc này. 8 năm qua, chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1991, quê Diễn Châu, Nghệ An) đã dành cả thanh xuân để đi đẻ. Tất cả 6 cháu đều sinh thường. Dù là mẹ 6 con nhưng vóc dáng chị vẫn gọn gàng, trẻ trung. Chị Tuyết cho biết, vợ chồng chị phấn đấu tới năm 2030 sẽ thêm 4 cháu nữa là chẵn 10”, bài đăng trên Fanpage Nghệ An thu hút 14.000 lượt thả tim và gần 7.000 lượt bình luận quan tâm. Kèm theo đó là bức ảnh người mẹ trẻ bên đàn con đông đúc, bé lớn nhất đã học lớp 5, bé nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi.

Gây ấn tượng hơn cả là nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của người mẹ. Dù đã trải qua 6 lần sinh nở nhưng bà mẹ trẻ vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, dung nhan xinh đẹp.

“Ngưỡng mộ. Họ sinh nhiều con, lo cho chúng cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là điều không phải ai cũng làm được trong thời buổi này”, “Người ta bảo đông con đông của. Đẻ được, nuôi được thì ai cũng mong có nhiều con”, “Phải công nhận bà mẹ này giỏi. Giỏi đẻ, giỏi nuôi, giỏi giữ gìn nhan sắc, giỏi cân bằng giữa gia đình và công việc”… là một số bình luận khen ngợi dân mạng dành cho bà mẹ 6 con.

Hành trình sinh nở, nuôi dạy 6 người con của Nguyễn Tuyết có nhiều điều thú vị

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Tuyết chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm mẹ của mình.

Tuyết cho biết, cô kết hôn vào cuối năm 2013. Đến năm 2022, sau 8 năm lấy chồng, cô lần lượt sinh 6 người con: bé đầu năm 2014, bé thứ hai năm 2016, bé thứ ba năm 2017, bé thứ tư năm 2018, bé thứ năm 2020, bé thứ sáu năm 2022. Cả 6 người con, Tuyết đều sinh bằng phương pháp sinh thường.

“Mình trộm vía sinh nở khá dễ dàng. Cả thai kỳ không bị nghén, lúc sinh nhanh và hồi phục cũng nhanh. Đó là một phần động lực khiến mình sinh đông con”, bà mẹ Nghệ An chia sẻ.

Tuyết kể, từ thời son rỗi, cô đã mơ ước về một gia đình đông con. Mỗi lần vào chăm sóc bố mẹ trong bệnh viện, nhìn cảnh anh chị em quây quần, cô lại mong sau này mình được sống tuổi già vui vầy, đấm ấm như vậy.

“Mình hay trêu mọi người là “đẻ nhiều cho chắc”, đứa này đi làm ăn xa thì còn có đứa kia ở gần. Quyết định sinh nhiều con hoàn toàn là ở mình, chồng mình không bao giờ giục vợ đẻ. Ngược lại, anh còn thương xót vợ khi cứ mang bầu, sinh nở liên miên”, Tuyết kể.

Tuyết tự nhận bản thân là người nhanh nhẹn, tháo vát nên có thể thích nghi với cuộc sống của một bà mẹ đông con. Khi sinh bé đầu tiên, cô được bà ngoại hỗ trợ. Đến khi sinh người con thứ 4, cô mới phải thuê thêm giúp việc. Hiện tại, vợ chồng cô cùng bà ngoại “cân” hết 6 đứa trẻ, chỉ thuê giúp việc dọn dẹp theo giờ.

"Trên mạng xã hội đồn đại mình muốn đẻ thêm 4 bé nữa cho chẵn 10 con nhưng không phải. Mình dự định sinh thêm đến 7, 8 con là chốt sổ hộ khẩu", Tuyết cho hay.

Tuyết may mắn khi luôn được chồng yêu thương, quan tâm, chia sẻ trong hành trình sinh và nuôi con

Bí quyết “nuôi con nhàn” của Tuyết vỏn vẹn 4 từ: Dạy con tự lập. Khi con tròn 15 tháng, đi vững, ăn uống tốt, cô sẽ cho con đi học. Cô luôn nghiêm khắc trong việc dạy con, từ việc vệ sinh cá nhân, học bài cho đến giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, cô đều để con tự lập khi có thể.

“Con mình lên lớp 2 đã phải rửa bát, chị gái lớp 5 sẽ giúp bố mẹ trông em nhỏ. Các bé 4, 5 tuổi phải tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Mình hướng dẫn rồi để con tự làm, sau đó nếu không ổn thì mới đến hỗ trợ”, bà mẹ trẻ kể.

Một nguyên tắc khác của vợ chồng Tuyết là: “Giải quyết mọi việc từ việc kinh doanh đến việc gia đình vào ban ngày. Thời gian buổi tối sẽ dành cho con”. Buổi sáng, vợ chồng cô dậy sớm cho con đi học, sau đó sẽ sắp xếp việc nhà, việc kinh doanh ổn thỏa. Buổi chiều khi đón con về, cả nhà cùng nhau nấu cơm, ăn tối, sau đó quây quần trò chuyện, tâm sự với nhau.

Bằng cách này, Tuyết vừa có thời gian cho công việc, con cái, vừa có thời gian chăm sóc bản thân.

“Nói thì đơn giản nhưng làm mẹ 6 con cũng không tránh được lúc đầu bù tóc rối vì con ốm, con khóc. Cũng có thời điểm mình căng thẳng khi con ốm cả đàn, mẹ con bồng bế, chăm sóc nhau. Nhưng mình là người “siêu lạc quan” và nhiều năng lượng, khoảnh khắc buồn chán, bất lực trôi qua rất nhanh, thay vào đó là sự vui vẻ, yêu đời, yêu gia đình và đàn con thơ”, Tuyết tâm sự.

Bà mẹ đông con luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện nơi công cộng

Gia đình đông con nên cô luôn gặp nhiều tình huống bi hài. Mỗi tối, vợ chồng Tuyết thường xuyên phải điểm danh con trước giờ đi ngủ. Đi đến đâu, mẹ con cô cũng gây chú ý vì quân số quá đông. Có người còn lầm tưởng cô dẫn một đàn cháu đi chơi.

“Thành thật mà nói, gia đình đông con thì con cái sẽ không được quan tâm, nuông chiều như gia đình 1, 2 con. Nhưng mình cho rằng, đó là một sự trải nghiệm, nhà đông chị em, con cái sẽ học được cách tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ”, Tuyết nói.

Nhan sắc xinh tươi của bà mẹ 6 con ở tuổi 33.

Nguồn: [Link nguồn]