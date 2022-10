Chồng keo kiệt với vợ con nhưng lại hào phóng với người ngoài, vợ sốc nặng khi biết sự thật

Tôi rất chán nản trong đời sống hôn nhân với lão chồng keo kiệt với vợ con (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó trong làm ăn, quan tâm tới vợ con… nhưng lại có điểm xấu là rất ky bo, không bao giờ muốn chi tiền cho việc gì cả, vợ con có túng thiếu cũng mặc kệ. Từ lúc kết hôn đến nay, tôi phải chi trả hết các khoản trong gia đình như tiền ăn uống, điện nước, điện thoại, tiền học cho con, mua quần áo, đồ dùng trong nhà… chồng không đưa tiền cho, mặc dù lương của anh ấy rất cao.

Có bao nhiêu tiền là chồng tôi đều muốn bảo toàn số tiền đó và sinh lời bằng cách gửi tiết kiệm. Có bao nhiêu tiền là gửi hết, không để một đồng nào thừa thãi để chi tiêu cho gia đình. Tôi vốn có tính tự lập cao, nên tiền kiếm được tôi đều chi hết các khoản, chẳng nhẽ cần mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Mà có xin cũng gặp ánh mắt khó chịu, than vãn của chồng, nên tốt nhất là tiền tôi làm được thì tôi tiêu, kệ chồng muốn làm gì thì làm với thu nhập của anh ấy.

Cũng không muốn để ý chuyện tiền nong đâu, nhưng sự keo kiệt của chồng làm tôi thấy khó chịu, tôi phải gánh cả gia đình trong khi mang tiếng là lấy chồng có lương cao. Ngay cả chuyện mua sắm trong gia đình, cứ hễ đề cập đến các khoản chi lớn như mua sắm đồ đạc chẳng hạn, chồng tôi gạt đi ngay. Ôi có mua bằng tiền riêng cũng bị anh ấy giận dỗi cho rằng tôi hoang phí. Chồng keo kiệt, trong khi bản tính của tôi thì ngược lại, rất thích mua sắm, tận hưởng cuộc sống.

Chồng tôi luôn tìm đủ lý do để không phải chi tiền, đưa tiền cho vợ. Lúc mới cưới thì anh ấy bảo phải tiết kiệm để đổi nhà, đến lúc có nhà to rồi thì anh ấy viện cớ phải tích tiền sau này cho con ăn học, dưỡng già… Chẳng làm cách nào để lay chuyển được chồng, tự tôi phải vay mượn, gom góp để có thể thực hiện các dự định lớn của gia đình. Nói không ngoa, cơ đồ gia đình phần lớn do bàn tay tôi làm, chứ chồng không có đóng góp nào đáng kể.

Nhiều lúc tôi lâm vào cảnh thiếu tiền, chồng cũng chỉ đưa cho một chút gọi là tiêu tạm, được vài hôm là hết. Anh ấy cầm trong tay một mớ sổ tiết kiệm, nhưng lại để vợ con nhiều phen túng thiếu, phải đi vay mượn người ngoài, mất hết cả thể diện. Lại còn có cả tật xấu phân biệt tiền bạc của vợ, của chồng nữa chứ. Tiền của anh ấy là bất khả xâm phạm, còn tiền của tôi thì cứ thoải mái mà chi cho việc nhà. Tôi cũng không hiểu, chồng tôi chắt bóp như vậy để làm gì?

Keo kiệt với vợ con, nhưng chồng tôi lại hào phóng với người ngoài. Cụ thể là một chị làm cùng công ty với chồng tôi, được anh ấy giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc, còn giúp sửa nhà, lo chi phí cho con nhỏ của chị ấy nữa. Đúng là chồng chị ấy không may qua đời, là đồng nghiệp với nhau, chồng tôi có nghĩa cử cao đẹp như thế tôi cũng ủng hộ thôi. Nhưng tôi thực sự bị sốc khi biết được chồng tôi lén lút cặp bồ với chị ta, hào phóng không tiếc tiền với mẹ con họ.

Tôi rất chán nản trong đời sống hôn nhân với lão chồng keo kiệt với vợ con, hào phóng với người tình bên ngoài. Nhiều người khuyên tôi phải làm ra nhẽ mọi chuyện, cố gắng giữ chồng, giữ bố cho con. Tôi đang không biết phải làm thế nào, ly hôn hay cứ chấp nhận như lâu nay?

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-keo-kiet-voi-vo-con-nhung-lai-hao-phong-voi-nguoi-ngoai-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-keo-kiet-voi-vo-con-nhung-lai-hao-phong-voi-nguoi-ngoai-vo-soc-nang-khi-biet-su-that-17222102515510984.htm