Doanh nhân 61 tuổi cưới vợ 19, tặng ôtô và loạt sính lễ giá trị
Indonesia - Chú rể Kaji Duri, 61 tuổi, chủ doanh nghiệp nội thất ở Jepara, Central Java, kết hôn với cô dâu Nabila 19 tuổi, tặng vợ xế hộp cùng nhiều quà cưới giá trị.
Chú rể 61 tuổi và cô dâu 19 tuổi trong hôn lễ ở Indonesia. Ảnh: TikTok
Trong loạt video lan truyền trên TikTok đầu tuần này, Nabila xuất hiện trong trang phục cưới màu trắng, được hai phụ nữ mặc kebaya hồng dìu vào lễ đường. Điểm nhấn tại buổi lễ là chiếc Toyota HRV mới tinh, được buộc nơ đỏ và đặt trên xe chuyên dụng chạy thẳng vào khu vực đón khách.
Một video khác ghi lại khoảnh khắc xe được kéo vào lễ cưới với biển số tùy chỉnh ghi dòng chữ "Happy Wedding" cùng tên cô dâu - chú rể. Phía sau là các giỏ quà cưới, trái cây được xếp trên thùng xe tải.
Chiếc xe làm quà cưới cho cô dâu. Ảnh chụp màn hình
Lễ thành hôn của cặp vợ chồng diễn ra trước đó hai ngày, thu hút đông người tham dự. Những hình ảnh được tiết lộ cho thấy cả hai liên tục chụp ảnh cùng khách mời. Tribun News mô tả chú rể tuy lớn tuổi nhưng vẫn "khỏe mạnh và minh mẫn".
Câu chuyện về đám cưới chênh lệch 42 tuổi nhanh chóng gây bàn tán tại địa phương, chủ yếu là chúc phúc khi thấy cả hai xuất hiện vui vẻ trong ngày trọng đại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/11/2025 15:14 PM (GMT+7)