Chồng cũ Công chúa Monaco kể lại vụ bị gài bẫy sex khiến hôn nhân tan vỡ

Ducruet và Công chúa Stéphanie kết hôn năm 1995. Ảnh: Sipa

Năm 1996, chỉ sau 14 tháng kết hôn, cuộc hôn nhân của Công chúa Stéphanie và Daniel Ducruet tan vỡ khi báo chí Italy đăng tải loạt ảnh Ducruet quan hệ thân mật với người mẫu Muriel 'Fili' Mol-Houteman - người vừa đoạt danh hiệu "Hoa hậu Ngực trần Bỉ". Sự việc gây chấn động hoàng gia Monaco và khiến Ducruet phải bỏ trốn sang Morocco.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài RAI, Ducruet kể mình "là nạn nhân của một cái bẫy" và bị "chuốc thuốc". Ông cho biết hôm xảy ra sự việc, ông chỉ tới thăm bạn gái của một người bạn đua xe, mang theo một người bạn khác để "tránh rắc rối". Tuy nhiên, khi đến nơi, họ được mời uống rượu có pha chất lạ, trong khi paparazzi đã phục sẵn để ghi hình.

"Tối đó, tôi còn nhận được cuộc gọi nặc danh dọa: 'Mày vui vẻ đủ rồi, giờ thì chết đi'. Tôi lập tức kể với vợ và cô ấy bật khóc," Ducruet nhớ lại.

Người mẫu Muriel 'Fili' Mol-Houteman nổi tiếng ăn mặc hở hang. Ảnh: Iso Press

Ông cố gắng ngăn báo chí phát hành ảnh nhưng 3 ngày sau, chúng vẫn bị công bố, khiến dư luận bùng nổ. Cả hai nhanh chóng ly hôn và Ducruet bị gạt ra khỏi hoàng gia.

Năm 2000, tòa án Pháp xác nhận Muriel cùng hai đồng phạm - nhiếp ảnh gia Stéphane de Lisiecki và trợ lý Yves Hoogewys - đã dàn dựng vụ gài bẫy để ghi lại cảnh Ducruet và Muriel thân mật, vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư.

Ducruet cho biết ông khởi kiện không phải để khôi phục danh dự, mà để các con hiểu rằng cha mình là nạn nhân. "Tôi không muốn con cái lớn lên nghĩ rằng cha chúng chỉ là kẻ phản bội mẹ", ông nói.

Ducruet và Công chúa Stéphanie trước khi chia tay. Ảnh: Sipa

Ducruet và Công chúa Stéphanie quen nhau khi ông làm vệ sĩ cho gia đình hoàng gia Monaco vào năm 1991. Họ có hai con, Louis và Pauline, trước khi kết hôn năm 1995. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện, cùng xuất hiện bên các con trong nhiều sự kiện.

Hiện Ducruet tái hôn với Kelly-Marie Lancien và có thêm một con gái, Linoue, sinh năm 2018.