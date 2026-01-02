Chơi thể thao có thể là xu hướng hẹn hò 'hot' nhất năm 2026

Các phát hiện này thuộc nghiên cứu do Feeld - ứng dụng hẹn hò dành cho những người có lối sống cởi mở - thực hiện, trong đó tổng hợp các xu hướng về tình dục, ham muốn, bản sắc và sự kết nối trong năm qua.

Theo các chuyên gia, sự quan tâm tới thể thao và vận động thể chất đang trở thành động lực mới thúc đẩy các mối quan hệ, đặc biệt trong giới trẻ, và dần trở thành một "đơn vị tiền tệ xã hội" mới trong việc kết nối.

Từ các câu lạc bộ chạy bộ, những buổi hẹn hò chơi tennis mang tính cạnh tranh, đến các hoạt động thể thao cộng đồng giúp kích thích dopamine, ngày càng nhiều người trẻ đưa thể thao vào đời sống xã hội như một cách để làm quen và xây dựng mối quan hệ.

"Sự đề cao trải nghiệm, tính xã hội và xây dựng gắn kết thông qua các hoạt động có tổ chức giúp lý giải vì sao ngày càng nhiều người quan tâm đến thể thao", NY Post ngày 29/12 dẫn lời tiến sĩ Luke Brunning, giảng viên đạo đức học ứng dụng và đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình yêu, Tình dục và Các mối quan hệ (Đại học Leeds), nói khi công bố kết quả nghiên cứu.

Ông nói thêm: "Khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia thể thao cùng với sự lan tỏa của các môn thể thao ít phổ biến hơn trên mạng xã hội và xu hướng đề cao sức khỏe, thể chất, thì việc thể thao giữ vai trò ngày càng lớn trong đời sống hẹn hò là điều tất yếu".

Ảnh: Adobe Stock

Nghiên cứu cho thấy, trong những mối quan tâm tăng nhanh nhất của Gen Z, thể thao chiếm 8/10 vị trí dẫn đầu. Ban đầu chỉ là việc tham gia các câu lạc bộ chạy bộ để làm quen, nhưng xu hướng này nhanh chóng phát triển thành một hình thức kết nối xã hội phổ biến thông qua thể thao.

Báo cáo cho thấy mức độ quan tâm đến các môn như tennis, bóng đá, bóng rổ và hoạt động rèn luyện thể chất nói chung đã tăng từ 300-600%. Trong đó, bóng đá ghi nhận mức tăng gần 600%, còn bóng rổ, chạy bộ, bơi lội, tập gym và các hoạt động thể chất khác đều tăng khoảng 350%.

Nguyên nhân có thể do "hiệu ứng Challengers", khi riêng bộ môn quần vợt ghi nhận mức tăng trưởng quan tâm lên tới 600%. Và môn thể thao này đã tận dụng rất tốt làn sóng yêu thích đó.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Người hâm mộ (Fan Week) của giải Mỹ Mở rộng, tổ chức tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King, ban tổ chức đã thực hiện và phát hành một series trên YouTube mang tên Game, Set, Matchmaker. Chương trình theo dõi hành trình của 8 cặp nam nữ được sắp xếp gặp nhau, nhằm xem họ có thể tìm thấy "nửa kia" của mình hay không.

Những người được lựa chọn đều phải có niềm đam mê với quần vợt, đồng thời mong muốn được trực tiếp trải nghiệm không khí của giải Mỹ Mở rộng.

"US Open không chỉ là một giải đấu, mà còn là một sân khấu văn hóa", bà Alana Glenn Moritz, Giám đốc sáng tạo của Fresh Tape Media, chia sẻ với The Hollywood Reporter. "Chúng tôi xây dựng loạt chương trình này nhằm nắm bắt trọn vẹn nguồn năng lượng ấy - mới mẻ, thời thượng và giàu cảm xúc, đúng với tinh thần kết nối khiến sự kiện này trở nên khác biệt".

Một hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại giải golf Ryder Cup hồi tháng 9, khi nhiều phụ nữ độc thân bỏ hẳn các ứng dụng hẹn hò để tham dự với hy vọng gặp được "đối tượng trong mơ". Nữ danh hài Heather McMahan khi đó chia sẻ trên podcast của mình rằng các cô gái trong khu vực tam giác New York - New Jersey - Connecticut nên nhanh chóng tới Bethpage để tìm bạn hẹn hò.

"Hãy đi tàu Long Island Railroad ra đó đi, mua vé trong ngày... vì đó chính là nơi bạn có thể gặp được những chàng trai hấp dẫn", cô nói.

Trên thực tế, có không ít người làm theo lời của McMahan. Colleen Griparich là một trong số đó.

"Khi vừa bước vào, tôi lập tức nhắn tin cho bạn bè và gọi FaceTime cho mẹ, nói rằng: 'Mẹ nhìn xem, toàn đàn ông kìa'", Colleen, 36 tuổi, sống tại Fair Lawn, bang New Jersey, từng nói với The Post. "Có lẽ tôi nhìn thấy tới 500-600 người đàn ông cùng lúc. Thật không thể tin nổi. Trông họ đều là những chàng trai tử tế".

Sự bùng nổ của bộ môn pickleball cũng góp phần tạo nên "cơn sốt hẹn hò" này, khi các sân pickleball ở New York dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của Gen Z và millennials đang tìm kiếm tình yêu.

Với pickleball, người chơi thường thi đấu luân phiên với những người xa lạ, vừa đánh vừa trò chuyện. Không gian sân nhỏ, không khí thoải mái khiến việc bắt chuyện - và thậm chí là tán tỉnh nhẹ nhàng - trở nên tự nhiên hơn.

Và tất nhiên, không thể không nhắc tới các câu lạc bộ chạy bộ, vốn được xem là "Tinder phiên bản đời thực" và là một trong những hình thức hẹn hò năng động, xuất hiện sớm nhất.

Tiến sĩ Zac Turner, nhà nghiên cứu sức khỏe và bình luận viên truyền thông đến từ Australia, từng nhận định hồi đầu năm rằng việc tham gia các câu lạc bộ chạy bộ - hay bất kỳ môn thể thao có tổ chức nào - giúp người độc thân dễ dàng làm quen, gắn kết thông qua "những trải nghiệm cùng nhau vượt qua".

Ông cũng cho rằng một lợi thế khác là mọi người đều mặc đồ thể thao, nên không phải đau đầu chọn trang phục cho buổi hẹn đầu tiên. "Đây cũng là cách kết nối rất tự nhiên - không còn cảnh bị 'cho leo cây', không phải lướt hồ sơ hẹn hò nơi cá tính của ai đó chỉ gói gọn trong câu 'thích tập gym và tiền điện tử'", ông nói thêm. "Và dù thế nào đi nữa, ít nhất bạn cũng có được một buổi tập ra trò".