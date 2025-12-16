Chàng trai trở về sau 24 năm bị bắt cóc, vỡ oà khi phát hiện sự thật về mẹ

“Mẹ con mất rồi!”, câu nói ấy từng như chiếc gông vô hình đè nặng lên trái tim anh Hồng Khải suốt 24 năm. Cho đến ngày 7/12, anh không ngờ rằng có ngày mình được ôm chặt lấy mẹ.

Ít ai biết, phía sau cuộc đoàn tụ muộn màng ấy là bi kịch của một gia đình mà hai thế hệ đều từng là nạn nhân bị bắt cóc.

Hồng Khải xúc động ôm lấy mẹ đẻ sau hàng chục năm xa cách. Ảnh: QQ

Trang QQ đưa tin, Hồng Khải sinh năm 1998, lớn lên tại một vùng núi thuộc huyện Diễn Tấn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong gia đình có 2 chị em. Sau khi cha mẹ ly hôn, anh theo cha đến Đằng Xung sinh sống, nơi người cha đi bước nữa và ở rể.

Thời gian sống cùng gia đình mới là chuỗi ngày đầy đòn roi và sợ hãi đối với Hồng Khải. Anh thường xuyên bị cha đánh đập, từng bị nhốt trên gác xép. Nhiều lần bỏ nhà đi nhưng mỗi lần bị đưa về, anh lại tiếp tục hứng chịu bạo hành.

Năm 2001, khi mới 3 tuổi, Hồng Khải bị cha gửi sang nhà họ hàng. Tại đây, anh bị một người đàn ông và một phụ nữ đưa đi và bán sang tỉnh Hà Nam. Hồng Khải nhớ mình từng bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trước khi bị chở đi bằng xe suốt nhiều giờ. Cuối cùng, anh được đưa đến huyện Lỗ Sơn và được một người đàn ông nhận nuôi.

Thuở nhỏ, Hồng Khải thường xuyên bị đánh đập; chỉ đến khi lớn hơn, những trận đòn mới chấm dứt. Nhờ nỗ lực học tập, anh thi đỗ đại học và hoàn thành chương trình cử nhân. Từ bé, anh luôn tin rằng mẹ đã qua đời vì người cha từng nói như vậy và anh chưa một lần nghi ngờ.

Tuy nhiên, càng trưởng thành, suy nghĩ “phải biết mình đến từ đâu” càng thôi thúc anh đi tìm thân nhân. Trong một đêm đi làm thêm, cảm giác cô đơn ập đến khiến anh đưa ra quyết định: “Cho dù mẹ không còn, tôi cũng phải tìm mộ mẹ để vái lạy bà. Nếu mẹ có tâm nguyện chưa hoàn thành, tôi sẽ thay mẹ làm tiếp”.

Năm 2020, Hồng Khải đăng thông tin tìm thân trên trang “Mừng con về nhà”. Đến năm 2025, vụ việc được một tình nguyện viên tên Hồ Bắc Vũ tiếp nhận, hướng dẫn anh lấy mẫu máu và tiến hành rà soát thông tin.

Ngày 10/9 năm nay, một manh mối quan trọng xuất hiện. Tại một địa phương thuộc tỉnh Vân Nam có gia đình họ Trần từng báo mất tích 1 người con trai. Các tình nguyện viên xác minh và tìm gặp người bác ruột của đứa trẻ. Qua lời kể, họ được biết cậu bé tên Trần Hàng, sinh năm 1998, sống với cha sau khi cha mẹ ly hôn.

Năm 2001, khi người cha đi bước nữa và đưa con đến Đằng Xung, cậu bé đã mất tích. Khi các tình nguyện viên liên hệ, người cha ruột né tránh, không muốn trao đổi nhiều và không hợp tác lấy mẫu máu. Tiếp tục lần theo manh mối, nhóm tình nguyện viên phát hiện một thông tin bất ngờ: mẹ của Trần Hàng thực chất chưa qua đời mà đã tái hôn, đưa con gái đến tỉnh An Huy sinh sống.

Khi được liên lạc, chị gái Trần Hàng lập tức đồng ý hợp tác. Chị gái, mẹ ruột và bác ruột đều được lấy mẫu ADN. Kết quả xác nhận Hồng Khải chính là Trần Hàng - cậu bé mất tích suốt 24 năm.

Khi biết mẹ vẫn còn sống, anh vừa bàng hoàng, vừa hạnh phúc. Ngày 7/12, Hồng Khải đến Hợp Phì (tỉnh An Huy) để nhận người thân. Vừa ôm mẹ, anh bật khóc nức nở. Câu chuyện "mẹ đã qua đời" suốt bao năm cuối cùng đã có lời giải.

Hồng Khải hạnh phúc bên mẹ và chị gái. Ảnh: QQ

Chị gái kể lại: "Gia đình chúng tôi truân chuyên lắm. Mẹ tôi cũng từng bị bắt cóc. Sau khi trốn thoát, mẹ quay về thì phát hiện em trai đã mất tích".

Bà Đặng, mẹ ruột của Hồng Khải, cho biết, năm xưa bà bị bắt từ quê nhà và bị bán sang tỉnh Giang Tô. Sau nhiều nỗ lực, bà trốn thoát trở về thì phát hiện con trai không còn, con gái bị đưa sang Chiết Giang làm việc. Bà tìm được con gái và đưa đến An Huy sinh sống, rồi lập gia đình mới.

Khi gặp lại con trai sau 24 năm, trong mắt bà là sự xót xa xen lẫn mừng rỡ.

Hồng Khải cho biết mẹ không biết chữ, trí nhớ không tốt, từng trải qua nhiều biến cố. Hiện mẹ sống ổn định trong gia đình mới và có thêm một cậu con trai. Anh vui vì biết mình có thêm một người em.

Dù tuổi thơ đầy tổn thương, anh nói: "Cha mẹ nuôi đã chăm sóc tôi hơn 20 năm, ơn đó tôi không bao giờ quên. Sau này tôi sẽ chăm lo cả hai bên".

Tết này, anh dự định trở về Vân Nam thăm bà nội và bác ruột. Về cha ruột, anh cho biết, sẽ đợi ngày trở về quê tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra kết luận.

Nhìn lại hành trình 24 năm thất lạc và đoàn tụ, Hồng Khải nói: "Tôi từng rất bất hạnh, nhưng cũng rất may mắn vì cuối cùng đã tìm được mẹ và chị gái. Trước giờ tôi luôn nghĩ mẹ đã qua đời. Giờ tôi mới thật sự hiểu, có mẹ là hạnh phúc thế nào".

Những khổ đau năm tháng cũ đã trôi qua. Giờ đây, anh muốn cùng mẹ, chị gái và em trai giữ chặt tình thân tưởng chừng đã mất mãi mãi.