Bé gái mất tích vì sóng thần ở Nhật Bản 2011: Sau 14 năm, giờ đã “về” với mẹ

Khi trận động đất kinh hoàng 9.0 độ và sóng thần ập đến bờ biển phía Đông của Nhật Bản vào ngày 11/3/2011, bé gái Natsuse Yamane, khi ấy 6 tuổi, đang ở nhà với bà.

Nhà của bé ở thành phố Yamada (tỉnh Iwate, đảo Honshu - đảo lớn nhất Nhật Bản).

Cô Chiyumi, mẹ của bé Natsuse, kể rằng con gái cô bị sóng thần cuốn đi. Lúc ấy, những người khác trong nhà đang ở thành phố khác, không thể làm gì.

Người bà được cứu, còn Natsuse vẫn là một trong số 2.500 người mất tích từ hồi ấy.

Sau 6 tháng tìm Natsuse mà không có kết quả, gia đình bé đành dừng việc tìm kiếm và thông báo với cơ quan chức năng địa phương rằng bé đã mất.

Tuy vậy, mỗi năm, cứ đến tháng 6 - tháng có sinh nhật Natsuse, gia đình bé vẫn mua một cái bánh sinh nhật mà bé thích ăn.

Bé Natsuse mới 6 tuổi khi bị sóng thần cuốn đi. Ảnh: FNN.jp.

Thế rồi mới đây, cô Chiyumi, giờ đã 49 tuổi, nhận được điện thoại từ thành phố Minami-Sanriku (tỉnh Miyagi), cách khoảng 100 km từ nơi Natsuse mất tích. Người gọi điện thông báo rằng, một phần xương của Natsuse, bao gồm xương hàm và răng, đã được tìm thấy.

Thực tế, những phần này đã được một công nhân xây dựng tìm thấy vào năm 2023 trong khi đang dọn vệ sinh bờ biển, nhưng mới đây cảnh sát Miyagi mới có thể xác định danh tính của người mất tích.

Và vài ngày trước, tức là 14 năm sau khi Natsuse mất tích, những gì còn lại của bé đã được đưa về với bố mẹ cùng anh trai 26 tuổi, theo trang Japan News.

Bé Natsuse và mẹ, cô Chiyumi. Ảnh: FNN.jp.

Cô Chiyumi đã bật khóc khi cầm cái túi đựng những gì còn lại của cô con gái nhỏ - mà nếu còn sống thì giờ đã 20 tuổi. Cô Chiyumi nói, khi cầm chiếc túi, cô cảm thấy như thể nghe thấy tiếng Natsuse gọi: “Mẹ!”.

Và thực ra, từ “mẹ” cũng là một trong số rất ít từ mà Natsuse từng biết nói, vì cô bé mắc chứng tự kỷ và không nói được nhiều.

Cô Chiyumi ôm chiếc túi trong tay và thì thầm: “Cảm ơn con đã quay lại với gia đình. Con đã cố gắng nhiều rồi”.

Cô Chiyumi ôm chiếc túi đựng những gì còn lại của con gái nhỏ. Ảnh: The Yomiuri Shimbun.

Cư dân mạng ở Nhật Bản và nhiều nước khác đều xúc động trước sự việc này. Họ nói, thật kỳ diệu khi người công nhân xây dựng đã kiên nhẫn xem xét những mảnh rác mà anh ấy nhặt ở bờ biển để tìm ra những mảnh xương và răng rất nhỏ - cứ như thể niềm mong muốn về nhà của Natsuse đã được truyền tới anh ấy vậy. Hơn nữa, Natsuse quay về vào tuổi 20, là tuổi trưởng thành ở nhiều vùng tại Nhật Bản, như thể cô bé muốn an ủi cha mẹ mình.