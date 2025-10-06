Chàng trai liều mình cứu cháu bé giữa dòng lũ: Nếu sợ thì ai sẽ cứu người đây...

Liều mình lao xuống dòng nước lũ cứu người

15h chiều 30/9, khi trời đã ngớt mưa, nước lũ bắt đầu rút dần, cầu tràn Phố Giang (nối xã Sơn Giang và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được phép lưu thông trở lại sau hơn một ngày bị phong tỏa do ngập. Trên đường trở về nhà, khi đi ngang qua cầu tràn Phố Giang, anh Hồ Quốc Hiệu (SN 2000, đoàn viên thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn) bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại từ xa: “Có người đuối nước rồi".

Không do dự, anh lái xe tăng tốc về phía trước. Khi thấy một bé trai đang bị dòng nước lũ sông Ngàn Phố cuốn trôi cách 4m, từ trên cầu, anh nhảy xuống giữa dòng nước xiết để cứu người. “Khi thấy cháu bé bị nước cuốn trôi, lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết nếu sợ thì ai sẽ cứu người đây. Bởi chỉ cần chậm một giây thôi, có thể cháu bé đã bị cuốn đi mất”, anh Hiệu chia sẻ.

Chân dung đoàn viên Hồ Quốc Hiệu.

Anh Hiệu nhớ lại, thời điểm đó dù lũ đã bắt đầu rút, nhưng nước sông Ngàn Phố vẫn còn dâng cao, mấp mé mặt cầu tràn Phố Giang. Đặc biệt, cháu bé bị rơi đúng vào vị trí góc cầu, nơi dòng nước tạo xoáy sâu và chảy rất xiết, khiến việc tiếp cận cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Nam thanh niên cũng chia sẻ, nhờ có kinh nghiệm bơi lội nên anh biết không thể chần chừ, chỉ cần chậm thêm giây phút nào tính mạng cháu bé sẽ bị đe dọa.

Để kịp thời tiếp cận cháu bé, anh Hiệu quyết tâm bơi thật nhanh, dồn toàn bộ sức lực hướng về phía nạn nhân. Khi chỉ còn cách một cánh tay, anh lập tức vươn người, nắm lấy cổ áo cháu bé rồi nhấc ngược lên, giữ cho đầu cháu không bị chìm dưới nước và bơi hướng về dòng chảy xuôi để cả hai không bị nhấn chìm.

Lũ rút, nhưng khu vực cầu tràn Phố Giang có nhiều cây cối bị cuốn về, mắc kẹt lại chân cầu.

Khi tiếp cận được cháu bé thì dòng nước càng chảy mạnh, cuốn cả hai trôi xa khỏi hiện trường khoảng 50 mét. Biết cháu bé bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, việc đưa vào bờ rất khó vì nước sông đang cuồn cuộn, anh Hiệu vừa bơi vừa hét lớn “cố lên chút nữa thôi”.

“Khi tôi đang tìm cách bơi vào bờ thì may mắn có một người dân chèo thuyền kịp thời tiếp cận và hỗ trợ. Nhờ đó, tôi và cháu bé được đưa lên bờ an toàn,” anh Hiệu kể lại. Dù đã cứu được cháu bé, nhưng khi vừa đặt chân lên bờ, anh Hiệu gần như kiệt sức hoàn toàn. Toàn thân rã rời, hai chân co rút vì lạnh và mất sức sau quãng thời gian vật lộn giữa dòng nước lũ cuốn xiết. “Lúc đó tôi không thể đứng vững, chân tê cứng, không còn cảm giác. Nhưng nhìn thấy cháu bé an toàn, tỉnh táo, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn”, anh Hiệu nói.

Bản lĩnh của đoàn viên trẻ hai lần cứu người

Năm ngày sau vụ việc, trở lại cầu tràn Phố Giang, anh Hiệu cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi trong khoảnh khắc giành giật sự sống cho cháu bé, chính anh cũng cận kề hiểm nguy. Nam đoàn viên thôn Vọng Sơn cũng cho biết, cháu bé may mắn được cứu là Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi, trú xã Hương Sơn). Thời điểm xảy ra sự việc cháu Khang đã đến khu vực cầu để chơi, tuy nhiên không may đã trượt chân xuống sông, sau đó bị nước lũ cuốn đi xa.

“Lúc đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Điều may mắn là thời điểm đó có người dân chèo thuyền ra hỗ trợ đưa tôi và cháu bé lên bờ. Giờ nước sông đã êm dịu hơn, nhưng lúc đó chảy xiết, cuộn xoáy, bản thân tôi lao xuống cứu người nhưng cũng đối mặt với hiểm nguy”, anh Hiệu chia sẻ.

Cầu tràn Phố Giang bắc qua sông Ngàn Phố nơi xảy ra sự việc.

Hiệu sinh ra trong gia đình có hai anh em. Anh hiện là đoàn viên tích cực của thôn Vọng Sơn, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Nam thanh niên cũng tiết lộ, bản thân sinh ra ở gần khu vực sông nước nên từ nhỏ anh đã thành thạo kỹ năng bơi lội. Điều đặc biệt, đây là lần thứ 2 anh cứu người đuối nước.

“Năm 2015, khi còn học lớp 10, tôi từng cứu một người đuối nước, nhưng cũng tận mắt chứng kiến một người khác không qua khỏi. Ký ức ấy ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Vì vậy, lần này, tôi không kịp suy tính gì, chỉ biết phải cứu cháu bé bằng mọi giá. Chậm một giây thôi, có thể đã quá muộn. Nhiều người hỏi tôi không sợ à. Thực ra nếu ai chứng kiến cảnh đó họ vẫn hành động như vậy”, anh Hiệu nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Hương Sơn trao bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn xã Hương Sơn chia sẻ: “Hồ Quốc Hiệu là một đoàn viên nhiệt huyết, trách nhiệm trong các hoạt động đoàn tại địa phương. Hành động cứu người lần này không chỉ dũng cảm mà còn thể hiện tinh thần sống đẹp vì cộng đồng. Đây cũng là tấm gương đẹp của đoàn viên cần được lan tỏa nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của người trẻ".

Trong sáng 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ tuyên dương và trao Bằng khen cho anh Hồ Quốc Hiệu vì hành động dũng cảm cứu người trong dòng lũ xiết. Đồng thời, Tỉnh Đoàn cũng đã trình Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hiệu.