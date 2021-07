Chàng sinh viên Việt – Lào, cầm Quốc kỳ dẫn đầu đoàn thể thao Lào tại Olympic Tokyo 2020

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021

Santisouk Inthavong (Tommy Nguyễn), sinh năm 1999, là con lai Việt – Lào hiện đang theo học tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Anh chàng gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật và là một trong hai vận động viên được lựa chọn cầm quốc kỳ dẫn đầu đoàn thể thao Lào tại lễ khai mạc thế vận hội Olympic Tokyo 2020 vừa qua.

Santisouk Inthavong (Tommy Nguyễn)

Tommy có mẹ là người Việt Nam, lớn lên tại Lào nhưng từ năm 2014 đến nay đã quyết định về Việt Nam để học tập, rèn luyện. Hiện tại, Tommy đang là sinh viên năm ba khoa Quan hệ quốc tế của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Chàng trai 21 tuổi này còn thu hút một lượng fan người Việt Nam bởi ngoại hình ưa nhìn và tài năng nổi bật. Được biệt Tommy là vận động viên bơi lội đã tham gia nhiều giải đấu khu vực và quốc tế, điển hình là hai kỳ Olympic 2016 Rio và Olympic 2020; các giải SEA Games, FINA World Championships,… Đặc biệt, anh chàng này đã thi đấu tại Thế vận hội Olympic quốc tế lần thứ 31 ở Brazil năm 2016 và xuất sắc lập kỷ lục quốc gia mới là 26,54 giây.

Để đạt được những thành tích đó, Tommy đã nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này từ năm 6 tuổi, đến năm 13 tuổi thì được chọn và đào tạo ươm mầm cho tuyển quốc gia. Sau gần 7 năm xa nhà tự lập, anh chàng chia sẻ điều khó khăn nhất đó là cân bằng được thời gian, bởi bên cạnh việc rèn luyện trong đội tuyển, Tommy vẫn phải đảm bảo hoàn thành tốt việc học tập của mình.

Mỗi ngày từ 7h sáng đến 4h chiều, anh có mặt ở giảng đường để theo kịp chương trình học. Sau đó khoảng thời gian từ 5h chiều đến 8h tối hoàn toàn dành cho việc tập luyện... Trở về phòng nghỉ ngơi thì lúc đó cũng đã là tối muộn và thấm mệt, Tommy tâm sự rằng đối với anh một ngày chỉ tóm gọn trong hai hoạt động chính là đi học và tập luyện.

Mặc dù vậy, Tommy cũng rất có ý chí khi luôn có mặt đầy đủ các buổi học của tất cả các môn và rất chủ động học hỏi. Điểm tổng kết sau 4 kỳ học tại trường của anh chàng du học sinh này đang ở mức 7, với nhiều người có lẽ đây chỉ là mức điểm khá nhưng với Tommy thì đây là cả một quá trình nỗ lực chăm chỉ và cố gắng. Bởi học ở khoa Quan hệ Quốc tế đòi hỏi phải có một lượng kiến thức chuyên sâu về đa ngành, đặc biệt với chính trị quốc tế. Thêm vào đó là yêu cầu phải trang bị vốn từ tiếng Việt chuyên sâu và mở rộng thì với sinh viên Việt Nam cũng rất khó để theo kịp chứ không riêng gì với du học sinh đặc biệt như Tommy.

Chàng sinh viên năm ba này còn khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng thành thạo 4 thứ tiếng là Anh, Lào, Việt, Thái và gần như chơi được hết các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,... Chính vì vậy, việc hòa nhập, giao lưu và kết bạn cũng trở nên dễ dàng hơn. “Tommy rất dễ gần, hòa đồng và thân thiện với mọi người” – theo cảm nhận của các bạn cùng lớp.

Anh chàng chia sẻ động lực lớn nhất để bản thân cố gắng mỗi ngày chính là gia đình. Và lý tưởng sống là điều giúp Tommy có thể bền bỉ vượt qua mọi khó khăn khi theo đuổi đam mê. Như câu nói của vận động viên mà chàng trai yêu thích: “Don't put a limit on anything, the more you dream the farther you go- Đừng đặt giới hạn cho bất cứ việc gì, hãy cứ ước mơ, con đường bạn về đích sẽ dần ngắn lại”.

Tin rằng với sự cố gắng bền bỉ của mình, chàng trai này chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cả sự nghiệp thể thao lẫn học tập vào một ngày không xa. Chúc Tommy sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ Thế vận hội Tokyo 2020 này.

