Cha dùng thông tin cá nhân của con gái vay nặng lãi, khiến con bị vu oan bán thân

Một người đàn ông gốc Hoa tại Malaysia đang đối mặt với cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân của con gái mình, người đã mất liên lạc với ông suốt 11 năm, để vay tiền từ các tổ chức cho vay nặng lãi. Hậu quả nghiêm trọng là con gái ông không chỉ bị truy đòi nợ oan mà còn bị vu khống là gái mại dâm.

Sau khi ly hôn với vợ vào năm 2014, người đàn ông này đã cắt đứt mọi liên lạc với con gái. Gần đây, ông đã lợi dụng thông tin cá nhân của cô để vay nợ mà không có ý định trả lại. Hệ quả là các chủ nợ đã tìm đến con gái ông để đòi tiền. Thậm chí, họ còn chỉnh sửa hình ảnh từ tài khoản mạng xã hội của cô, thêm vào những lời lẽ xúc phạm như "một lần 2xx" và "vẫn còn đi học nhưng lén lút làm việc này", ám chỉ rằng cô có liên quan đến hoạt động bán dâm.

Đi cùng với cha nuôi là ông Lại, cô Dương (bên trái) tiết lộ việc cô bị cha ruột của mình tố cáo và bị những kẻ cho vay nặng lãi vu khống là hành nghề mại dâm.

Hành vi ác ý đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của một cô gái 21 tuổi, họ Dương, hiện đang làm kế toán. Cô đã phải chịu đựng tình trạng quấy rối liên tục. Để lên tiếng về vụ việc, cô Dương đã tổ chức một cuộc họp báo cùng với cha dượng của mình.

Theo thông tin từ ông Lại, cha dượng của cô, gia đình đã không liên lạc với cha ruột của cô suốt 11 năm qua. Tuy nhiên, gần đây, họ đã bị hai nhóm chủ nợ quấy rối do cha ruột cô không trả nợ. Từ ngày 10/2, gia đình liên tục nhận được đe dọa từ các chủ nợ, với số tiền nợ lần lượt là 4.000 và 5.000 ringgit (23 và 29 triệu đồng). Đặc biệt, các chủ nợ còn gửi hình ảnh liên quan đến ma túy và cảnh báo sẽ "đến tận nhà chơi" nếu không nhận được tiền.

Cô Dương cũng cho biết, những hình ảnh bôi nhọ cô đã bị phát tán trên mạng xã hội, khiến cô liên tục nhận được những cuộc gọi quấy rối. May mắn thay, cô đã nhanh chóng giải thích với người thân và bạn bè để tránh hiểu lầm.

Ngày 22 tháng trước, cô và gia đình đã đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha ruột, đồng thời kêu gọi các chủ nợ không làm phiền gia đình họ nữa.