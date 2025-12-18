Gặp lại sau 36 năm xa cách, cặp đôi viết tiếp mối duyên dang dở

Trong Thuận vợ thuận chồng tập 25, câu chuyện mang tên “Tiếp duyên” của cặp đôi Xuân Thu – Tấn Thanh đã chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả. Họ từng gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ, lạc mất nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời và chỉ có thể trùng phùng sau 36 năm xa cách.

Không cần những lời hẹn ước ồn ào, mối nhân duyên ấy được dệt nên từ sự chờ đợi thầm lặng, những ký ức chưa từng phai và niềm tin rằng khi duyên còn, con người rồi sẽ tìm thấy nhau thêm một lần nữa.

Bà Xuân Thu kể, lần đầu hai người gặp nhau là trên chuyến xe khách Sài Gòn – Bình Dương, khi bà vừa kết thúc buổi dạy học. Trong chuyến đi ấy, ông Tấn Thanh đã nhường chỗ ngồi cho bà. Thời điểm liên lạc còn nhiều hạn chế, họ chỉ kịp trao nhau địa chỉ nhà, hẹn một ngày gặp lại.

Với ông Tấn Thanh, ấn tượng ban đầu về bà Xuân Thu là dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ mến. Cảm xúc ấy khiến ông mạnh dạn xin địa chỉ để làm quen.

Sau khoảng một đến hai tháng, ông Tấn Thanh mới sắp xếp thời gian đến nhà bà Xuân Thu. Họ tìm hiểu, gặp gỡ nhau vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, mối liên hệ sớm bị gián đoạn khi gia đình ông chuyển đi vì giải phóng.

Trong thời gian mất liên lạc, bà Xuân Thu vẫn đi dạy và chờ đợi, nhưng trước sự thúc giục của gia đình và nỗi lo tuổi xuân trôi qua, bà quyết định lập gia đình ở tuổi 30. Về phía ông Tấn Thanh, ông cũng từng tìm hiểu người khác nhưng chưa đi đến hôn nhân thì người ấy ra nước ngoài.

Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại nhau tại Đài Loan. Chính ông Tấn Thanh là người nhận ra bà Xuân Thu trước và bắt chuyện tại sân bay. Ông chia sẻ, đã từng tìm về địa chỉ cũ, căn nhà cũ của bà nhưng gia đình bà đã chuyển đi. Dù gặp gỡ nhiều người, ông vẫn không thể xây dựng mối quan hệ lâu dài, bởi trong ký ức luôn còn hình ảnh của người phụ nữ trên chuyến xe năm xưa. Ông Tấn Thanh đã tìm kiếm bóng dáng của bà Xuân Thu suốt nhiều năm.

Bà Xuân Thu xúc động cho biết, khi gặp lại nhau, bà đã bước sang tuổi 60 – đồng nghĩa với việc ông Tấn Thanh gần như đã chờ đợi hình bóng ấy cả một đời người. Sau ngày tái ngộ, mọi thứ đến với họ một cách tự nhiên: gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ và dần gắn kết để rồi quyết định đồng hành cùng nhau đến hiện tại.

Về phía gia đình, bà Xuân Thu cho biết các con đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và không phản đối quyết định của mẹ. Bà thẳng thắn chia sẻ với các con, còn ông Tấn Thanh cũng trực tiếp gặp gỡ để bày tỏ. Sự đồng thuận ấy giúp hai người tiến tới hôn nhân bằng một buổi tiệc ấm cúng bên người thân.

Chia sẻ về đời sống vợ chồng, ông bà cho biết hầu như không xảy ra cãi vã. Ông Tấn Thanh nói vui rằng, mỗi khi ông không vui, nụ cười của bà Xuân Thu luôn khiến mọi căng thẳng tan biến.