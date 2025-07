3 ngày con gái 13 tuổi mất tích: Người mẹ rút ra 5 bài học tránh cạm bẫy mạng xã hội

'Trẻ vẫn có thể tin người lạ dù được cảnh báo'

Chị Dương cho biết từ trước đến nay, cả gia đình và nhà trường luôn nhắc con về sự nguy hiểm của người lạ, thậm chí cảnh báo cả với người quen, hàng xóm hay bạn bè. "Muốn làm gì, đi đâu thì cần phải báo cho bố mẹ để bố mẹ quyết định được đi hay không" chị nói.

Tuy nhiên, sự việc vừa qua cho thấy dù được nhắc nhở, con vẫn tin tưởng bạn quen qua mạng và nghe theo lời dụ dỗ. Sau khi được gia đình và công an phân tích, bé đã nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của việc này.

'Điện thoại tạo khoảng cách với gia đình'

Trang sử dụng điện thoại muộn hơn bạn cùng lứa và bị giới hạn thời gian nhưng vẫn lén lấy điện thoại, mượn bạn để nhắn tin, giấu thiết bị sau khi bị thu hồi. Điều này khiến bé ngủ muộn, ảnh hưởng sức khỏe và học tập.

Gia đình cho biết đã thử nhiều cách giáo dục từ khuyên nhủ, phân tích, quát mắng, thậm chí dùng roi vọt nhưng không đạt kết quả như mong muốn, dẫn đến mất kết nối, khiến con không chia sẻ và không liên lạc khi rời khỏi nhà. "Chúng tôi không đòi hỏi con học thật giỏi, chỉ cần có sự cố gắng để sau này tự nuôi sống bản thân. Nhưng cách dạy chưa phù hợp khiến con tìm đến người lạ để chia sẻ", chị thừa nhận.

Mẹ bé Trang rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sau khi tìm được cái gái. Ảnh: NVCC

Cách các đối tượng online lôi kéo trẻ

Theo chị Dương, người dụ dỗ con chị qua mạng có phương thức rất tinh vi:

- Nuôi dưỡng quan hệ lâu dài: chúng tiếp cận qua game, trò chuyện thường xuyên, thậm chí hỗ trợ nạp game hoặc gửi tiền, khiến trẻ tin tưởng hơn cả bạn thật ngoài đời.

- Sử dụng thông tin thật: hình ảnh, tên tuổi, số điện thoại và căn cước thật khiến gia đình khó nghi ngờ.

- Đe dọa ngược: nếu gia đình ép con về, chúng có thể hăm dọa tố cáo cha mẹ bạo hành hoặc nhà trường bạo lực học đường, nhằm làm phụ huynh chùn bước.

Trẻ 'không có gì trong tay' vẫn có thể đi xa

Chị Dương nhận thấy trẻ em dù không có điện thoại, tiền hay tài khoản ngân hàng vẫn có thể thực hiện hành trình dài: mượn điện thoại người khác, xin hoặc vay tiền, bán đồ trong gia đình, hoặc nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ người lạ.

Trẻ được người xấu hướng dẫn chi tiết cách gọi xe ôm, bắt xe khách, nói dối tuổi hoặc điểm đến để tránh bị chú ý. "Trẻ con không nhiều nỗi lo như người lớn. Chúng không sợ lạc đường, không sợ xa hay nguy hiểm nếu có người hướng dẫn từ xa", chị nhận xét.

Kinh nghiệm khi tìm con bỏ nhà đi

"Điều đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh", chị Dương cho biết. Chị khuyên cha mẹ nên trình báo công an ngay khi không liên lạc được với con và cung cấp thời gian cụ thể để lực lượng chức năng kịp trích xuất camera an ninh.

Bên cạnh đó, thông báo tìm trẻ cần được soạn thật rõ ràng, kèm theo ảnh chân dung từ nhiều góc để dễ nhận diện, và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo chị, đừng ngần ngại đăng ảnh con lên mạng vì "sự an toàn của con quan trọng hơn sĩ diện hay lo sợ ảnh hưởng danh tiếng".

Chị cũng nhấn mạnh việc phải trả lời điện thoại một cách tỉnh táo, lắng nghe các manh mối được cung cấp để có thể xác minh qua các camera an ninh gần khu vực liên quan. Khi một người dân báo nhìn thấy một bé gái giống con chị tại khu vực Hậu Nghĩa (Tây Ninh), vợ chồng chị lập tức bay vào TP HCM, rồi phối hợp với tài xế xe ôm, công an xã Hậu Nghĩa và phường An Phú Đông để lần theo dấu vết.

Chị Dương kết luận: "Cấm điện thoại hay giữ tiền không thể ngăn việc trẻ bỏ đi. Điều quan trọng là duy trì kết nối và sự tin tưởng giữa bố mẹ và con. Và nếu chẳng may xảy ra sự cố, cha mẹ phải thật bình tĩnh, phối hợp với cơ quan chức năng và xử lý từng manh mối thay vì bị chi phối bởi cảm xúc hay những lời khuyên vô căn cứ".