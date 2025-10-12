Cậu bé 13 tuổi vượt an ninh sân bay gắt gao nhất thế giới, lên máy bay đi Mỹ

Theo tờ The Times of Isarel, đêm 6/10, trong quá trình kiểm tra trước khi khởi hành tới New York (Mỹ), tổ bay của hãng hàng không El Al bất ngờ phát hiện một cậu bé ngồi ở khu vực dành cho phi hành đoàn trên chiếc Boeing 787 mà không có vé hay hộ chiếu.

Phi hành đoàn ngay lập tức báo cho nhân viên mặt đất và cậu bé được đưa xuống máy bay an toàn. Sự cố không gây ảnh hưởng đến hơn 250 hành khách trên chuyến bay.

Ảnh minh họa: Middle East Monitor

Trong thông cáo chính thức sau đó, hãng hàng không xác nhận: “Một cậu bé 13 tuổi đã vượt qua toàn bộ các khâu kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh tại sân bay Ben Gurion mà không có vé hay hộ chiếu. Nhờ các nhân viên phát hiện kịp thời, cậu bé đã được đưa xuống máy bay an toàn ngay trước giờ khởi hành”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan hàng không Israel, cậu bé đã đi sát những hành khách cao lớn để vượt qua trót lọt các cổng soi chiếu và khu vực kiểm tra hành lý, lợi dụng quy định cho phép trẻ em dưới 15 tuổi đi cùng người giám hộ để “ẩn mình” mà không bị nghi ngờ.

Sau đó, cậu bé lang thang trong khu mua sắm miễn thuế, rồi hòa vào hàng dài hành khách chờ lên chuyến bay của El Al tới New York (Mỹ).

Điều đáng nói là tại cửa lên máy bay - nơi hành khách phải qua bước quét sinh trắc học và kiểm tra vé điện tử cuối cùng, cậu bé vẫn có thể lên máy bay mà không bị phát hiện. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể bắt nguồn từ lỗi quy trình hoặc sơ suất của con người trong khâu giám sát.

Theo chính sách dành cho trẻ vị thành niên của nước sở tại, cậu bé sẽ không bị truy tố và đang được chăm sóc, bảo vệ.

Ảnh minh họa: JPost

Sân bay Ben Gurion của Israel được xem là một trong những nơi có quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới. Ngay từ cổng vào, hành khách đã phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn sàng lọc, soi chiếu hành lý và kiểm tra thân thể với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh và công nghệ giám sát hiện đại.

Đặc biệt, các chuyến bay đến Mỹ, như đường bay Tel Aviv - New York, luôn được kiểm tra gắt gao với quy trình liên kết dữ liệu khuôn mặt cùng cơ sở dữ liệu của Interpol.

Các nhân viên cũng được huấn luyện đặc biệt để phát hiện hành vi đáng ngờ qua cử chỉ và ngôn ngữ, chứ không chỉ dựa vào thiết bị. Chính nhờ quy trình kiểm tra gắt gao này, Ben Gurion được đánh giá là một trong những sân bay an toàn nhất thế giới, gần như không có sự cố khủng bố nào trong nhiều thập kỷ qua.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan Hàng không Israel và lực lượng tình báo Shin Bet đã khẩn trương vào cuộc, rà soát toàn bộ hệ thống camera và các điểm mù trong khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay.

Bên cạnh đó, hệ thống phân tích hành vi cũng sẽ được nâng cấp nhằm tăng cường việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo những sự cố tương tự không tái diễn.