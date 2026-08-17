Cậu bé bị bắt cóc từng gây chấn động Trung Quốc sắp học tiến sĩ

Sau 15 năm được cha mẹ giải cứu khỏi vụ bắt cóc, Bành Văn Lạc, hiện 21 tuổi, vừa kết thúc chương trình cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính tại Đại học Vũ Hán và chính thức bắt đầu chặng đường nghiên cứu tiến sĩ trực tiếp tại ngôi trường này.

Trên trang cá nhân hôm 10/8, Văn Lạc cho biết nếu không nhờ những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của cha mẹ, cuộc đời anh có lẽ đã phải gắn chặt với "công việc làm nông và chăn nuôi gia súc ở một ngôi làng nghèo".

Văn Lạc (giữa) bên cha mẹ và em trai.

Năm 2007, vợ chồng ông Bành Cao Phong và bà Hùng Y Ni đưa Văn Lạc từ quê nhà Tiền Giang (tỉnh Hồ Bắc) đến Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) lập nghiệp với mong muốn cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, năm 2008, khi mới 3 tuổi, Văn Lạc bất ngờ bị bắt cóc ngay bên ngoài cửa hàng sửa chữa điện thoại của gia đình. Ông Bành nhớ lại con trai chỉ vừa khuất khỏi tầm mắt vợ chồng ông khoảng ba phút thì kẻ lạ mặt đã tóm lấy cậu bé một cách thô bạo, tống em đang giãy giụa lên xe buýt rồi biến mất.

Kẻ bắt cóc đưa Văn Lạc đến một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô. Sau này cơ quan chức năng làm rõ động cơ của người này là muốn có con trai thừa kế để phụng dưỡng khi về già. Sự mất tích đột ngột của con trai khiến vợ chồng ông Bành lâm vào bi kịch tuyệt vọng. Người mẹ yếu ớt sụt tới 10 kg, trong khi người cha lăn lộn khắp các tỉnh thành để tìm kiếm tung tích con. Giữa lúc bế tắc, đầu năm 2010 ông Bành tận dụng sự phát triển của mạng xã hội, đăng hình ảnh con trai và ghi lại nhật ký hành trình tìm con.

Kỳ tích xuất hiện vào một ngày trước Tết Nguyên đán 2011. Ông Bành nhận được cuộc gọi từ một sinh viên đại học cho biết vô tình nhìn thấy một đứa trẻ ở làng thuộc tỉnh Giang Tô có ngoại hình rất giống Văn Lạc. Dù ban đầu còn hoài nghi vì từng nhận nhiều thông tin sai lệch trước đó, những bức ảnh do nam sinh gửi sang đã thắp lại hy vọng cho người cha. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc giải cứu Văn Lạc khỏi ngôi làng. Dù đã 3 năm xa cách, cậu bé 6 tuổi khi đó vẫn lập tức nhận ra cha mình.

Cậu bé nhận ra cha mình ngay khi ông tìm đến.

Về phía gia đình bắt cóc, người đàn ông đã qua đời vì ung thư vào năm 2010, còn người vợ khẳng định không hề hay biết về vụ bắt cóc mà luôn tin đứa trẻ là con ngoài giá thú của chồng.

Sau khi được giải cứu, Văn Lạc cùng em trai được đưa về quê nhà Tiền Giang nuôi dưỡng, còn cha em tiếp tục ở lại Thâm Quyến làm việc.

Câu chuyện đã trở thành nguồn cảm hứng chân thực cho bộ phim điện ảnh nổi tiếng Dearest (2014) do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện.

Năm 2022, Văn Lạc xuất sắc đạt 632/750 điểm trong kỳ thi đại học và trúng tuyển vào Đại học Vũ Hán. Cậu thừa nhận bản thân có được cuộc sống tươi đẹp như hôm nay là nhờ sự hy sinh của cha mẹ cùng sự giúp đỡ của rất nhiều tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Văn Lạc cũng tích cực chia sẻ các câu chuyện đầy hy vọng để truyền cảm hứng cho những người đang tìm kiếm gia đình ruột thịt, đồng thời hỗ trợ các bậc phụ huynh thu thập mẫu ADN đưa vào cơ sở dữ liệu cảnh sát để tiếp tục hành trình tìm lại những đứa con thất lạc.