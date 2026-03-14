Tết Thanh minh 2026 có điều hiếm lạ ít thấy, nên đi viếng mộ ngày nào tốt nhất để tổ tiên phù hộ bình an, may mắn?

Tết Thanh minh 2026 có sự khác lạ gì?

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Thanh minh 2026. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có những câu thơ tuyệt đẹp về Tết Thanh minh:

"Thanh minh trong tiết tháng 3

Lễ là Tảo mộ hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến oanh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân"

Tuy nhiên, Tết Thanh minh 2026 có một điều đặc biệt khác hẳn với lời thơ của cụ Nguyễn Du. Tết Thanh minh 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 Âm lịch tức ngày 18 tháng 2 Âm lịch chứ không phải "tiết tháng 3" như mọi năm, một điều hiếm gặp.

Cụ thể, ngày lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định thời gian bắt đầu từ ngày 4-5/4 (sau khi kết thúc tiết xuân phân) và kết thúc vào khoảng 20-21/4 dương lịch (khi bắt đầu Tiết Cốc Vũ).

Tết Thanh minh 2026 rơi vào Chủ nhật ngày 5 tháng 4 Âm lịch tức ngày 18 tháng 2 Âm lịch chứ không phải "tiết tháng 3" như mọi năm

Tết Thanh minh là một ngày lễ Tết thể hiện “Đạo lý uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính đối với tổ tiên của người dân Việt Nam. Mang đậm nét thiêng liêng phong tục truyền thống in sâu trong mỗi người dân Việt Nam vào ngày này những người con xa quê đều sắp xếp về tảo mộ tổ tiên mình.

Vào ngày lễ này con cháu cùng nhau kéo về thăm mộ của tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp quét rửa mộ phần và bày mâm cúng cho tổ tiên mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh bình an.

Người xưa dặn rằng: "Không nên viếng mộ, trước gày Thanh minh ở tháng 2, không nên viếng mộ sau ngày thanh minh ở tháng 3".

Nhưng năm nay, Thanh minh lại rơi vào tháng 2 Âm lịch. Vậy năm nay nên chọn ngày nào để viếng mộ?

Tết Thanh minh 2026 đi viếng mộ ngày nào đẹp nhất?

Phương án 1: Chọn viếng mộ đúng ngày Tết Thanh Minh, đây là lựa chọn an toàn nhất – ngày 5 tháng 4 Dương lịch (ngày 18 tháng 2 Âm lịch).

Đây là ngày đầu tiên của tiết khí, khi không khí trong lành, cảnh sắc tươi sáng, khí dương dồi dào, phù hợp nhất với ý nghĩa nguyên thủy của "lễ Thanh minh thờ tổ". Hầu hết các gia đình trên cả nước đều chọn ngày này, vì nó tràn đầy nghi lễ và sự thành tâm là chân thành nhất.

Tết Thanh minh 2026 đi viếng mộ ngày nào đẹp nhất?

Năm nay, Tết Thanh Minh rơi vào tháng 2 Âm lịch. Thế hệ lớn tuổi nhấn mạnh "không nên làm trước", vì ngày tảo mộ thực tế phụ thuộc vào thời điểm trong năm, không quá sớm cũng không quá muộn.

Phương án 2: Viếng mộ trước Lễ Thanh minh 1-2 ngày, hoặc hoãn lại một hoặc hai ngày để tránh giờ cao điểm và cảm thấy thoải mái hơn.

Ví dụ, ngày 3 và 4 tháng 4, trước Tết Thanh minh. Người xưa cho rằng, nên đi tảo mộ càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho Tết Thanh minh.

Thứ nhất, nó cho phép người ta thể hiện lòng hiếu thảo trước; thứ hai, nó tránh được đám đông và tắc đường vào ngày chính, giúp việc đi lại dễ dàng hơn và đỡ mệt mỏi hơn.

Cái lạnh của Tết Thanh Minh vào tháng Hai vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vì vậy việc viếng mộ sớm hơn một hoặc hai ngày sẽ đảm bảo nhiệt độ dễ chịu và điều kiện đường xá an toàn, thuận tiện hơn cho người già và trẻ em.

Phương án 3: 3 ngày trước và bốn ngày sau Tết Thanh minh (18/2 Âm lịch), với các lựa chọn linh hoạt. Đây là quy tắc cổ truyền được lưu truyền rộng rãi nhất, có nghĩa là việc tảo mộ có thể được thực hiện vào ba ngày trước hoặc bốn ngày sau Tết Thanh minh, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và những người ở xa có đủ thời gian.

Tết Thanh Minh 2026 đi viếng mộ nên chọn ngày nắng đẹp.

Năm nay, vào dịp Tết Thanh Minh tháng 2 Âm lịch, tốt nhất nên chọn một ngày nắng đẹp và thời gian phù hợp với lịch trình của gia đình để đi viếng mộ, không quá sớm cũng không quá muộn.

Ngoài ra, nên lưu ý nữa là nên chọn khung giờ từ 9 đến 11 giờ sáng để tảo mộ, vì lúc này khí dương mạnh và ổn định hơn, tránh những giờ tối lạnh lẽo và u ám.

Tóm lại, dù bạn đi viếng tổ tiên vào thời điểm nào, điều cốt lõi không phải là ngày tháng mà là việc nhớ về cội nguồn, tôn kính tổ tiên và làm tròn bổn phận hiếu thảo.

Phong tục xưa là tuân theo quy luật tự nhiên, và việc cả gia đình cùng tưởng nhớ họ một cách bình yên và trang nghiêm là cách tốt nhất để tôn kính họ.