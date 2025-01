Phong tục độc đáo dịp Tết ở một số quốc gia châu Á

Malaysia: Tết Nguyên đán kéo dài hơn 15 ngày

Tết Nguyên đán là một trong những lễ hội thú vị nhất ở Malaysia. Người dân bắt đầu bằng việc dọn dẹp sạch sẽ và trang trí nhà cửa. Công việc này cần đảm bảo thực hiện trước ngày đầu năm mới, đề phòng trường hợp vô tình ném đi những điều may mắn, thay vì những điều xui xẻo từ năm trước.

Tết Nguyên đán là cơ hội để các gia đình quây quần bên nhau và chúc nhau những điều tốt lành. Ai cũng mong bắt đầu một năm đầy lạc quan, vì vậy họ sẽ cố gắng giải quyết mọi khoản nợ và cố gắng cư xử tốt nhất. Ngay cả ngôn từ thô tục hoặc nói về những chủ đề khó chịu cũng bị phản đối.

Ở quốc gia này, Tết Nguyên đán không diễn ra trong một đêm mà kéo dài hơn 15 ngày. Một loạt các cuộc diễu hành và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tuyệt vời diễn ra, chẳng hạn như múa lân, có thể được xem miễn phí ở nơi công cộng.

Giống như bất kỳ dịp nghỉ lễ quan trọng nào khác ở Malaysia, thực phẩm là một thành phần thiết yếu. Yee Sang là một trong những món ăn chính được chuẩn bị đặc biệt cho dịp Tết Nguyên đán. Thực chất, đây là món salad được làm từ các loại rau khác nhau, cá hồi, vỏ bánh bao và nêm với nước sốt hoisin cùng các loại gia vị khác.

Bản thân món salad đã rất ngon nhưng nó cũng là một phần của nghi lễ mà các gia đình yêu thích. Đĩa salad được đặt ở giữa bàn, mọi người phải lấy đũa của mình, tung nó lên không trung (cố gắng ném nó lên cao nhất có thể để thu hút vận may). Hầu hết các nhà hàng cũng tập trung vào việc chế biến món salad này để phục vụ khách dịp Tết.

Thái Lan: Tặng 4 quả cam khi đi thăm người thân dịp Tết

Bà Angela đến từ tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan cho biết: "Ở Thái Lan, ngày 29, 30 tháng 12 âm lịch và ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch có tên gọi khác nhau và chúng tôi cũng làm những việc khác nhau. Ví dụ, ngày 29 tháng 12 âm lịch, chúng tôi đi chợ sắm đồ Tết. Đêm giao thừa, chúng tôi cúng tổ tiên và cầu may mắn cho năm mới. Ngày đầu năm, tức ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng tôi bắt đầu đi thăm họ hàng, bạn bè để chúc Tết".

Không khí Tết ở Thái Lan. Ảnh: Pixabay.

Theo bà Angela, vào ngày này mọi người bắt đầu ăn mừng, đốt pháo và tuyệt đối không làm việc, vì nghĩ rằng nếu làm việc vào ngày đầu tiên của năm mới thì sẽ mệt mỏi suốt cả năm. "Chúng tôi cũng gửi lì xì cho trẻ con và tặng phong bao màu đỏ cho người lớn tuổi để chúc phúc và bày tỏ sự biết ơn. Ngoài ra, theo truyền thống, khi đến thăm họ hàng, bạn phải tặng bốn quả cam, họ sẽ lấy hai quả và trả lại cho chúng ta hai quả, hàm ý rằng họ đang gửi lại những lời chúc phúc tương tự cho chúng ta. Trong tháng đầu tiên không được phép nói những lời thô lỗ, chỉ được nói những lời tốt lành với nhau", bà Angela chia sẻ.

Hàn Quốc: Ưu ái hàng nội khi tặng quà Tết

Xứ Kim chi có hai lễ hội quan trọng nhất trong năm, một là Tết Nguyên đán và hai là Tết Trung thu. Người Hàn Quốc rất chú trọng nghi thức trong các ngày lễ. Đặc biệt, họ cũng có thói quen tặng quà trong dịp Tết. Việc tặng quà Tết của người Hàn Quốc có đặc điểm là quà tặng thực phẩm, bao bì tinh tế và ủng hộ sản phẩm nội địa.

Thực phẩm mà người Hàn Quốc tặng làm quà chủ yếu bao gồm thịt, cá, đồ ăn nhẹ truyền thống, thịt hộp, dầu mè, nấm, quả hồng,... Ngoài ra, các sản phẩm dinh dưỡng (như hồng sâm) và các sản phẩm chăm sóc da cũng là những lựa chọn phổ biến để làm quà Tết.

So với bản thân những món quà, người Hàn Quốc chú ý hơn đến việc đóng gói. Một hoặc hai tuần trước Tết Nguyên đán, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn sẽ bày những bộ quà tặng lên kệ. Những bộ quà tặng này đều có một điểm chung, đó là kích thước lớn. Nhiều bộ quà sử dụng hộp bao bì rộng một mét vuông được lót bằng xốp và lụa, bên trong đựng quà. Bên ngoài hộp được bọc bằng nhiều loại lụa nhiều màu sắc và trang trí bằng những bông hoa bện bằng dải ruy băng. Khắp các nẻo đường, khu phố tràn đầy cảm giác lễ hội.

Tuy nhiên, so với bao bì, điều thể hiện rõ nhất nét đặc trưng của Hàn Quốc chính là nguồn gốc của món quà. Có một quan niệm phổ biến trong xã hội Hàn Quốc gọi là "thân và đất không thể tách rời". Điều đó có nghĩa là, một người ăn những sản phẩm từ vùng đất nơi mình sinh ra và nuôi dưỡng sẽ có lợi nhất cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Vì quan niệm này, hầu hết các sản phẩm nông nghiệp và phụ phẩm của Hàn Quốc đều đắt hơn sản phẩm nhập ngoại. Ví dụ, thịt bò Hàn Quốc đắt hơn từ 30% đến 40% so với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ và Liên minh châu Âu. Vì vậy, ở Hàn Quốc, nếu ai đó chiêu đãi bạn ăn thịt bò, điều đó chứng tỏ bạn là người tốt trong mắt họ. Tương tự, trong dịp Tết Nguyên đán, nếu nhận được hộp giấy đựng "thịt bò Hàn", người nhận quà sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Mông Cổ: Cúng tế lửa dịp Tết

Đêm giao thừa, người Mông Cổ tập trung vào việc tổ chức lễ cúng tổ tiên. Người trẻ tụ tập lại để ca hát và nhảy múa. Người Mông Cổ từ lâu đã đón Tết với tục lệ cúng tế lửa, bởi ngọn lửa cháy rực tượng trưng cho mọi điều may mắn trong năm. Ngày nay, nghi lễ cúng lửa truyền thống ít được tổ chức nhưng tại các điểm du lịch thảo nguyên và những ngày lễ hội ăn mừng, người ta vẫn đốt lửa để tăng thêm phần vui vẻ. Khi tế lửa: Cấm ném đồ dơ vào lửa, cấm khạc nhổ vào lửa, cấm đổ nước vào lửa, cấm giơ chân trên lửa,...

Đối với người Mông Cổ, lời chúc mừng năm mới là sự kiện trang trọng nhất. Họ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng Giêng âm lịch khi ánh bình minh ló rạng. Đầu tiên, thế hệ trẻ gửi lời chúc mừng năm mới đến người lớn tuổi. Khi chúc mừng năm mới, những người chăn nuôi thường hát một hoặc hai bài thánh ca. Những giọng hát xuất sắc sẽ được người chủ gia đình tặng ly sữa và đĩa thức ăn có chữ "hada" trên đó để chúc mừng. Lễ hội mùa Xuân trên thảo nguyên mang đậm bản sắc dân tộc là dịp để những người chăn nuôi ca hát cười đùa sau một năm lao động vất vả.

Nghi lễ cúng lửa truyền thống của người Mông Cổ dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: ITN)

Philippines: Xua đuổi những điều xui xẻo bằng tiếng ồn

Bên cạnh múa rồng, múa sư tử,... đất nước của một nghìn hòn đảo còn có những phong tục kỳ lạ vào dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp năm mới, trang phục chấm bi được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố Philippines. Người dân địa phương tin rằng mặc quần áo có họa tiết chấm bi trong năm mới giúp mang lại may mắn cho mọi người vì hình tròn tượng trưng cho sự thịnh vượng và giàu có.

Trước đêm giao thừa, người ta sẽ mở tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, tủ, ngăn kéo và đèn để chào đón những điều may mắn. Trong dịp năm mới, người Philippines tin rằng tiếng ồn giúp xua đuổi những điều xui xẻo nên mọi người sẽ thổi kèn, thổi còi, đốt pháo, bắn pháo hoa,… một cách sôi động nhất để xua đuổi ma quỷ, quái vật và mở ra một khởi đầu thuận lợi.

Đặc biệt, thời điểm Tết gõ cửa, trẻ em sẽ nhảy 12 lần. Nhảy càng cao càng tốt, vì khi đó trẻ có thể cao thêm. Dù sau này mọi người đều biết phong tục nhảy cao không có tác dụng nhưng họ vẫn duy trì vì trò chơi này giúp trẻ cảm thấy vui hơn.

Singapore: Gửi cam và phong bao đỏ dịp năm mới

Ở Singapore, nơi có hơn 70% dân số là người Hoa, không khí năm mới cũng sôi động không kém. Nhiều cửa hàng trên đường phố treo đèn lồng đỏ, các cuộc thi và biểu diễn múa rồng, sư tử thường thu hút những ánh nhìn tò mò. Đặc biệt, người Hoa ở Singapore cũng có phong tục tặng quà độc đáo trong dịp Tết - tặng cam và phong bao lì xì màu đỏ.

Khi tặng quà dịp Tết, người Singapore không đo lường tình cảm dựa trên chất lượng của món quà mà chọn quà dựa trên việc có được khen ngợi hay không. Cách phát âm của quả cam rất giống với từ may mắn nên khi chọn quà, họ luôn chọn cam. Quả cam càng to thì càng may mắn. Nhìn chung, một vài quả cam không hề đắt tiền mà lại mang đến cảm giác ấm áp, thuần khiết, không cần phải suy đoán về mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân đằng sau món quà. Quả cam đơn giản và chân thực, chắc chắn sẽ mang lại phước lành và may mắn.

Nếu mời khách đến chơi dịp Tết, khách thường mang theo hai quả cam làm quà. Con số chẵn trong giỏ cam tượng trưng cho sự may mắn và những điều tốt đẹp. Một điều hay nữa là người nhận phong bao lì xì màu đỏ không chỉ giới hạn ở trẻ em, thay vào đó, lì xì được trao cho nhau trong những buổi họp mặt cuối năm giữa người thân, bạn bè, thậm chí cả đồng nghiệp ở công ty. Đôi khi lì xì được trao cho hàng xóm hoặc người giúp việc.

Trong lễ hội mùa Xuân, người dân địa phương sẽ chuẩn bị những chồng phong bì màu đỏ dày thay cho quà tặng. Thông thường, người ta sẽ bỏ từ 2 đến 8 đô la Singapore vào phong bì màu đỏ. Khi lễ hội mùa Xuân đến gần, bất kể ở trung tâm mua sắm, siêu thị hay công ty, cách cảm ơn khách hàng là gửi cho họ hàng chục phong bao lì xì mới toanh để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Cách này không chỉ quảng cáo cho trung tâm mua sắm mà còn rất thiết thực.