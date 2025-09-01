Bốn tháng trên 'chảo lửa' Hòa Lạc của chiến sĩ diễu binh

Trong khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Phan Thị Nhung và Lê Thị Huyền Trang là số ít từng hai lần tham gia diễu binh. Huyền Trang, 21 tuổi, từng góp mặt tại A70 - kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), còn Nhung được sải bước trong A50 - kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước.

Dịp này, cả hai tiếp tục có mặt trong đội hình A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Phan Nhung (trái) và Huyền Trang trong hàng ngũ khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung, cô gái quê Vũng Tàu tập luyện tại khu Đại học Quốc gia, cơ sở Hòa Lạc. Thời tiết miền Bắc nắng gắt, oi bức là thử thách lớn với cô gái lần đầu ra Bắc. Chưa kể, khối nữ cảnh sát đặc nhiệm phải mang trên mình 7 kg trang bị gồm giáp, súng, nón tích hợp nên độ mất sức còn gấp nhiều lần.

Giai đoạn rèn thể lực là chặng gian nan nhất. Có ngày, cả đội phải đi bộ 7 km dưới trời nắng nóng 40 độ C, mồ hôi đẫm áo, bước chân rã rời. Nữ chiến sĩ nhiều lúc cảm thấy khó điều tiết nhịp thở. "Nhưng khi vượt qua rồi mới thấy những điều tưởng chừng không thể hóa ra vẫn làm được, chỉ cần cố gắng", Nhung nói.

Huyền Trang đã có kinh nghiệm từ lần diễu binh trước, nhưng vì được triệu tập muộn, không qua giai đoạn rèn thể lực nên từng ngất xỉu, đổ gục ngay trên thao trường. "Chính lúc đó em cảm nhận rõ tình đồng chí, sự động viên của thầy cô, sự chăm sóc của quân y và tình cảm gắn bó giữa các bạn cùng tiểu đội", Trang nói.

Hai nữ chiến sĩ đều cho rằng động tác nghiêm đánh mặt chào là quan trọng và khó nhất, đòi hỏi sự kết hợp chuẩn xác giữa tay, chân, thân người và mặt. Thách thức còn lớn hơn khi đội hình A80 có quy mô đông, mỗi hàng ngang 16 người, chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến cả khối vỡ nhịp.

Để đạt được sự hiên ngang, mạnh mẽ, bản lĩnh, mỗi chiến sĩ đều được cán bộ huấn luyện chỉnh từng động tác và sửa cho nhau ngay trong lúc tập. "Khó nhưng cả khối vẫn quyết tâm xứng đáng với danh xưng 'bông hồng thép' của lực lượng công an", Huyền Trang nói.

Minh Đức, khối sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân trên thao trường ở Hòa Lạc tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời tiết, cường độ và kỹ thuật cũng là những thử thách với các nam chiến sĩ. Đinh Minh Đức, sinh viên năm 4 Học viện An ninh nhân dân, thuộc khối sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật CAND, kể từ cuối tháng 5, mỗi ngày anh cùng đồng đội phải tập 6-7 tiếng, bất kể nắng gắt hay mưa dầm.

Những ngày đầu, đôi giày da cứng cọ xát, bó chặt từng kẽ ngón chân, để lại vết phồng rộp, bật máu. Sau mỗi buổi tập, Đức cùng đồng đội phải ngâm chân trong nước đá để giảm sưng tấy, bôi thuốc mỡ làm dịu vết thương, rồi hôm sau lại quấn băng kín các ngón để tiếp tục tập. Các thầy truyền cho bí kíp ngâm giày vào nước rồi phơi nắng cho mềm và dán băng vào những chỗ dễ trầy xước để đỡ đau hơn.

Nhưng có những ngày, sự mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng, không ít người "đổ vật như cây chuối" trên thao trường. "Nhiều lần chúng tôi không còn đi bằng đôi chân, mà bằng ý chí", Đức kể.

Tại khối sĩ quan Cảnh vệ, Nguyễn Danh Thái, sinh viên Học viện An ninh nhân dân, nhớ nhất một buổi tập gặp mưa rào bất chợt. Toàn đội ướt sũng nhưng vẫn giữ nguyên hàng ngũ, hô vang khẩu lệnh. "Khoảnh khắc ấy, cảm giác mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm xúc động, ai cũng thấy mình gắn bó hơn với màu cờ sắc áo", Thái nhớ lại.

Ở khối Sĩ quan biên phòng, thượng úy Đỗ Viết Quốc Anh, công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, gọi bốn tháng luyện tập ở Hòa Lạc là "chuỗi ngày chìm trong lửa". Những buổi đầu, anh và đồng đội phải xắn ống quần để bảo đảm cho đầu gối thẳng khi đi nghiêm. Song song tập đội hình, cả khối còn chạy 3.000 m, chống đẩy, tập sức bền để duy trì thể lực dưới nắng hè gay gắt.

Không ít lần kiệt sức vì khối lượng bài tập, nhưng bất ngờ là nỗi ám ảnh của không ít chiến sĩ lại ở làn da. Các nữ chiến sĩ được đeo găng tay, bịt mặt, khối nam chỉ còn cách trông cậy vào kem chống nắng. Nhiều câu chuyện hài hước đã ra đời.

"Dùng để đỡ rát da chứ chúng tôi đen như cột nhà cháy, chỉ còn thấy răng khi cười", thượng úy Quốc Anh nói.

Các chiến sĩ trẻ bỗng nhiên trở thành tín đồ chăm sóc da. Minh Đức kể có hôm 4h sáng mới chuẩn bị buổi tập nhưng anh em dậy từ 3h để "bôi trát" cho nhau. Đức mang 7 tuýp kem chống nắng lên thao trường, giờ đã gần hết tuýp thứ 5. "Bôi kem chống nắng mà như trát xi măng. Chắc cả khối không ai tiêu thụ nhiều kem như tôi", chiến sĩ này nói.

Da ai cũng đen cháy sau bốn tháng trên "chảo lửa" Hòa Lạc nhưng khi được bước đi trước nhân dân, ai cũng muốn mình chỉn chu, tươi tắn nhất. Trước mỗi buổi hợp luyện, đồng đội lại ríu rít "tút tát" cho nhau. Trong khối nam, nhiều người còn đánh cả phấn nền, bôi kem, rộn ràng như phòng hóa trang trước buổi diễn.

Khối nữ Biệt động vẫy chào người dân trên đường Văn Cao trong đêm sơ duyệt 27/8. Ảnh: Tùng Đinh

Khi bước đi giữa lòng nhân dân, mọi gian khổ của những tháng ngày tập luyện bỗng trở thành kỷ niệm đáng giá. Các chiến sĩ nói, trong các buổi hợp luyện hay sơ duyệt, tổng duyệt, tiếng reo hò, cổ vũ từ hai bên đường đã tiếp thêm sức mạnh cho họ rất nhiều.

"Chỉ cần nghe câu "Đẹp trai quá anh ơi!", "Đã quá Tổ quốc ơi!" là bao nhiêu vất vả tan biến", Minh Đức nói. "Ai cũng mong quãng đường dài thêm để được giao lưu, cống hiến cho người dân nhiều hơn nữa".

Chỉ còn 48 giờ nữa đại lễ chính thức sẽ diễn ra trên Quảng trường Ba Đình. Nữ chiến sĩ trong khối cảnh sát đặc nhiệm Phan Thị Nhung thừa nhận vẫn rất hồi hộp. Với cô, đây có lẽ là lần cuối cùng được bước đi trong hàng ngũ nữ đặc nhiệm, nên càng thêm lưu luyến, bồi hồi.

"Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, cũng sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của chúng tôi", Nhung nói.