Bốn lý do ít ngờ khiến phụ nữ ngoại tình ngày càng nhiều

Đôi khi phụ nữ lừa dối vì người mới đã cho họ một cảm giác đặc biệt (Ảnh minh họa)

Một báo cáo từ Viện Kinsey, Đại học Indiana cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại phụ nữ đang ngoại tình gần ở mức như nam giới. Một nghiên cứu công bố năm 2013 cũng chỉ ra trong khi tỷ lệ % đàn ông thừa nhận chuyện ngoại tình giữ ở mức ổn định hai thập kỷ qua thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đã tăng lên 40%.

Gary Spivak, người sáng lập trang web hẹn hò FidelityDating, một trang web thường là dành cho người từng bị cắm sừng, tiết lộ rằng năm ngoái phần lớn thành viên là phụ nữ nhưng chỉ một năm sau đã 50/50 chia đều cho hai giới.

Theo các chuyên gia có vài lý do cho sự thay đổi này. Internet giúp cho việc tìm kiếm đối tác tốt và dễ dàng hơn bao giờ hết. Về kinh tế, phụ nữ đang ngày càng làm chủ, giúp họ cảm thấy tự do, không còn bị động vào đàn ông nữa. Một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Connecticut tìm thấy, trong khi gánh nặng trụ cột gia đình làm đàn ông tăng ngoại tình thì nó sẽ khiến phụ nữ giảm sự chung thủy.

Một nghiên cứu gần đây cũng thấy rằng một số phụ nữ có các gen ngoại tình, trong khi đàn ông thì không có gen này. Nghiên cứu này cho thấy có 38% phụ nữ ngoại tình là do bộ gen.

Theo tiến sĩ Helen Fisher, tác giả của cuốn sách Anatomy of love: A natural history of mating, marriage, and why we stray phát biểu: "Khoảng cách về giới trong ngoại tình đã khép lại. Phụ nữ ngày nay không còn coi trọng giá trị một vợ, một chồng mà nhận thức nhiều hơn đếu nhu cầu cần được đáp ứng. Điều này có nghĩa khi không còn hài lòng thì họ sẽ đi tìm nơi khác cảm thấy phù hợp".

1. Phụ nữ ngoại tình vì động cơ tình dục

Tiến sĩ Alicia Walker, một trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Bang Missouri đã dành một năm để phỏng vấn những phụ nữ từng có quan hệ ngoài hôn nhân, kết quả cho thấy phụ nữ tin rằng nếu tiếp tục hôn nhân mà không được đáp ứng nhu cầu tình dục, họ sẽ phải chia tay với người bạn đời.

Không ai trong số những người phụ nữ ngoại tình lựa chọn hành vi lừa dối một cách dễ dàng. Sau nhiều năm cố gắng cải thiện hôn nhân, họ đã quyết định tìm kiếm sự giải toả ở một nơi khác.

Chuyên gia trị liệu tình dục và các mối quan hệ, tiến sĩ Kerner nói, ngày nay phụ nữ và nam giới bình đẳng không chỉ trong kinh tế mà còn việc nhà, chăm sóc con cái. Phụ nữ đã gia tăng niềm tin là họ "có thể và nên 'có tất cả', không cần phải giả vờ trong phòng ngủ nữa". "Phụ nữ ngày nay cảm thấy ít áp lực hơn khi tình dục trong mối quan hệ không tốt. Các khách hàng nữ của tôi đã tự hỏi tại sao họ lại từng phải giả vờ phải có cực khoái", Kerner nói.

Lauren, 41 tuổi, thừa nhận cô muốn có tất cả "người bạn tốt nhất, một bạn tình, bình đẳng, người yêu". Tuy đã có một con và có chồng, nhưng cô vẫn có những bạn tình bên ngoài. Người đầu tiên cô ngủ cùng là một anh chàng đồng nghiệp cho cô nhiều bình đẳng hơn, dù thu nhập anh này thì thấp hơn chồng cô.

2. Phụ nữ ngoại tình vì không hài lòng với mối quan hệ hiện tại

Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy một lý do hàng đầu khác khiến phụ nữ ngoại tình là do hết yêu bạn đời hiện tại. Ngay cả khi tình yêu vẫn còn nhưng khi đã không hạnh phúc trong hôn nhân, họ có thể có xu hướng lừa dối nhiều hơn.

Cho dù vì lý do gì: tức giận, vấn đề tài chính, rắc rối gia đình… thì những điều này đều gây sự buồn chán ở nhà nên phụ nữ dễ bị phân tâm, bị cám dỗ ngoại tình ở bên ngoài.

3. Người mới khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt

Đôi khi phụ nữ lừa dối vì người mới đã cho họ một cảm giác đặc biệt hoặc khiến họ cảm thấy mình như một người khác. Phụ nữ cho rằng đối tượng ngoại tình giúp họ cảm thấy quyến rũ, được chú ý, trân trọng bất kể là ở đâu, làm gì.

4. Họ ít phải chịu trách nhiệm về việc ngoại tình và ít bị xã hội lên án hơn

Tuy phụ nữ ngoại tình ngày càng tương đương như đàn ông nhưng thực tế họ lại ít chịu trách nhiệm về điều đó hơn trước đây. Kara, 33 tuổi, lãnh đạo một công ty truyền thông ở Texas, đã đệ đơn xin ly dị với chồng ba tháng sau khi bị phát hiện ngoại tình. Khi chồng cô, một kỹ sư xây dựng biết vợ ngoại tình, anh này đã thông báo cho phụ huynh hai bên. "Xin lỗi, con phải thông báo một thực tế. Vợ con đã ngủ với bác sĩ nhi khoa của gia đình con", Kara kể lại việc chồng cô đã làm. Tuy thế anh lại cầu xin đừng ly hôn, nhưng cô kiên quyết làm.

Một nghiên cứu trên tờ Journal of Health and Social Behavior cũng chỉ ra khi phụ nữ ngoại tình thì ít bị xã hội lên án hơn trước đây. Như trường hợp của Lauren ở trên, khi cô nói với chồng đã lừa dối, cô nghĩ anh sẽ giấu kín chuyện này nhưng anh lại nói ra với tất cả mọi người. "Tôi nghĩ rằng nếu anh là người lừa dối, anh sẽ bị đối xử tồi tệ hơn rất nhiều", cô nói. Thay vào đó, hầu hết bạn bè của cô dường như thông cảm.

"Khi phụ nữ đi lạc, dĩ nhiên tức giận là có nhưng những người đàn ông sẽ nhận thức lại trách nhiệm của mình hơn", Kerner nói.

