Sinh nhật hóa bi kịch: Thắp nến bất ngờ phát nổ, 2 người phụ nữ tử vong

Theo thông tin truyền thông Mỹ, một buổi tiệc sinh nhật đã trở thành bi kịch tại khu cắm trại Old Orchard Beach. Bà Alesia Ventura-Large (58 tuổi) cùng với bạn mình, bà Nancy Pilsch (57 tuổi) đến đây để nghỉ qua đêm và mừng sinh nhật. Tuy nhiên, một vụ nổ bất ngờ xảy ra từ chiếc xe cắm trại, dẫn đến cái chết thương tâm của cả hai.

Theo đó, sự việc xảy ra tối 16/8. Khi vừa tới nơi, cả hai ngửi thấy mùi lạ như khí gas bên trong xe. Họ mở cửa sổ để thông gió, rồi thắp nến, không ngờ gây ra vụ nổ lớn. Cả hai bị thương nặng và dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng không may đã không qua khỏi.

Hình ảnh hiện trường vụ nổ.

Cơ quan cứu hỏa bang Maine nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan tới hệ thống bếp gas trong xe gặp sự cố hoặc chưa được tắt hoàn toàn, dẫn tới rò rỉ khí và phát nổ khi gặp nguồn lửa. Tuy vậy, nguyên nhân chính xác vẫn cần đội điều tra chuyên nghiệp làm rõ.

Giám đốc Sở cứu hỏa địa phương Shawn Esler cảnh báo, bất kỳ nơi nào sử dụng khó propane hoặc khí đốt đều cần lắp máy dò khí gas để phòng tránh thảm kịch. Được biết, chiếc xe cắm trại gặp nạn chỉ có máy báo khói nhưng lại thiếu thiết bị dò khí gas.

2 người phụ nữ xấu số.

Một người cắm trại kỳ cựu tên James Viet nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn: “Máy dò khí gas là thiết bị an toàn bắt buộc trên xe cắm trại. Chỉ cần có dấu hiệu rò rỉ, thiết bị sẽ cảnh báo ngay, giúp mọi người tránh khỏi nguy hiểm".

Trong khi đó, chồng của bà Alesia đau buồn chia sẻ: “Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, là ánh sáng trong cuộc đời của rất nhiều người”.

Ban quản lý khu cắm trại cũng phát thông cáo bày tỏ tiếc thương: “Hai du khách không may qua đời, chúng tôi xin chia sẻ nỗi mất mát với gia đình họ và sẽ cầu nguyện cho họ.”