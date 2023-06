Bố mẹ da trắng sinh con da đen như châu Phi, bác sĩ nói chờ 3 tháng kết quả sẽ rõ

Vậy tại sao khi mới sinh, nhiều em bé bị đen sạm? Nếu con chào đời với làn da sậm màu, bố mẹ cũng không cần quá lo lắng, vì đó là biểu hiện sinh lý tự nhiên và sẽ thay đổi theo thời gian. Do thiếu oxy Trong quá trình sinh thường, cơn đau chuyển dạ lâu hoặc thời gian mẹ rặn kéo dài có thể khiến con bị thiếu oxy. Màu da vì thế mà chuyển sang đen sạm hoặc tím tái. Sau khi được chăm sóc đúng cách, tình trạng này sẽ biến mất. Do lông tơ Trẻ sơ sinh thường có một lớp lông tơ màu đen, có thể ảnh hưởng đến màu da thật của trẻ. Lớp lông này sẽ tự rụng sau một vài tuần. Trẻ sinh non Khi sinh non, cơ thể có thể thiếu nước dẫn đến tình trạng sụt cân làm da sậm màu. Trẻ được bù đắp đầy đủ sinh dưỡng, tăng cân thì da sẽ phục hồi hồng hào. Khi nào mới biết màu da thật của con? Làn da trẻ sơ sinh thay đổi sắc tố liên tục, dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Để biết được màu da thật của con là trắng hồng hay ngăm đen, bố mẹ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều trẻ chỉ cần 1 tháng xác định màu da nhưng một số trẻ cần 6 tháng mới biểu hiện màu da thật.