Vũ Cát Tường gây nhiều tranh cãi khi tham gia "Anh trai say hi"

Sau thành công ở mùa đầu tiên, mới đây nhà sản xuất chính thức hé lộ những gương mặt cuối cùng góp mặt trong dàn cast của Anh trai say hi 2025. Năm cái tên bao gồm Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B và Nhâm Phương Nam, khép lại danh sách đội hình chính thức. Trong đó, Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý nhất, kéo theo hàng loạt bình luận và tranh luận sôi nổi.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, sự tham gia của Vũ Cát Tường tại Anh trai say hi 2025 hứa hẹn mang tới những điều hấp dẫn bởi giọng ca 9X là nghệ sĩ toàn diện, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Vũ Cát Tường là một trong 30 "anh trai" tham gia mùa 2.

Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong dàn nghệ sĩ nam nhanh chóng vướng nhiều ý kiến trái chiều. Đa số khán giả cho rằng giọng ca sinh năm 1992 chưa phù hợp với chương trình. Về mặt giới tính sinh học, Vũ Cát Tường vẫn là nữ nên không phù hợp tham gia một chương trình "anh trai". Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu về lựa chọn của ban tổ chức.

Song bên cạnh đó, một số người hâm mộ vẫn bênh vực, động viên Vũ Cát Tường. Đây cũng là lần hiếm hoi giọng ca Vết mưa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khán giả cho rằng ca sĩ sẽ đem đến một màu sắc đặc biệt cho Anh trai say hi mùa 2.

Trước những tranh cãi, Vũ Cát Tường chưa lên tiếng chia sẻ về quyết định của mình. Trên trang cá nhân, ca sĩ chỉ thông báo việc tham gia chương trình kèm dòng trạng thái: "Chuyến này "xuống núi" hướng ngoại full-time (toàn thời gian). Vũ Cát Tường say hi tất cả mọi người nhé".

Vũ Cát Tường hứa hẹn là một màu sắc đặc biệt tại "Anh trai say hi".

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là Á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Bên cạnh giọng hát nội lực, Vũ Cát Tường còn là tác giả của nhiều bản hit như Mơ, Yêu xa, Vết mưa, Đông... Cô cũng nắm vai trò huấn luyện viên gameshow Giọng hát Việt nhí 2018.

Vào tháng 7/2022, Vũ Cát Tường công khai đồng tính. Cô đăng tải clip trên Youtube, trong đó chia sẻ: "Trong tưởng tượng của chính mình, tôi thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I'm gay (tôi đồng tính)". Vũ Cát Tường cho biết cô công khai điều này vì muốn mang đến hạnh phúc cho người con gái cô yêu thương, trân trọng.

Ngày 12/2/2025, ca sĩ Vũ Cát Tường và bạn gái Thu Trang (tên thân mật là Bí Đỏ) chính thức tổ chức lễ thành đôi tại TP.HCM. Buổi lễ quy tụ khoảng 100 khách mời, trong đó có gia đình hai bên, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và những người hâm mộ gắn bó với chặng đường âm nhạc của giọng ca Vết mưa.

Với chủ đề Core Force (Sức mạnh nguyên bản), Anh trai say hi mùa 2 định hướng khai phá sức mạnh nguyên bản của người nghệ sĩ, nối tiếp sức nóng của mùa đầu tiên. Chương trình sẽ lên sóng từ tháng 9/2025.