Bị 'ném đá' vì livestream vợ đau đớn, băng huyết khi sinh con

Nam influencer có biệt danh "Paul in USA", sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Columbia (Mỹ) và hiện sinh sống tại Seattle. Anh từng làm quản lý sản phẩm tại Microsoft.

Tháng 2/2019, Paul bắt đầu đăng các video ghi lại cuộc sống thường ngày ở Seattle. Nhờ xây dựng hình tượng khác biệt - một quản lý sản phẩm của Microsoft nói giọng Đông Bắc Trung Quốc - anh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tính đến tháng 2/2026, tài khoản của Paul có hơn 12,2 triệu người theo dõi.

Gần đây, anh đăng video ghi lại toàn bộ quá trình sinh nở của vợ, cho biết ca chuyển dạ kéo dài 23 giờ. Trong quá trình vượt cạn, người vợ bị rách tầng sinh môn độ ba - một dạng tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng như mất kiểm soát đại tiện. Cô cũng bị băng huyết sau sinh và mất hơn 3,3 lít máu. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp và truyền máu, tình trạng của hai mẹ con được xác nhận đã ổn định, an toàn.

Paul và vợ khoe con sau ca vượt cạn 23 tiếng. Ảnh: 163

Tuy nhiên, video của Paul vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội do chứa những hình ảnh nhạy cảm khi cơ thể người vợ bị phơi bày trong quá trình sinh nở; thậm chí khi tình huống cấp cứu xảy ra, anh vẫn tiếp tục quay video.

Chưa dừng lại ở đó, Paul còn khiến dư luận phẫn nộ hơn khi chèn nội dung quảng cáo tã vào video, tự đọc lời giới thiệu sản phẩm.

Theo dữ liệu từ Xingtu - nền tảng quản lý quảng cáo dành cho nhà sáng tạo của Douyin, Paul tính phí quảng cáo 250.000 nhân dân tệ (khoảng 36.000 USD) cho video dài 1-20 giây; 278.000 nhân dân tệ cho video 21-60 giây; và 298.000 nhân dân tệ đối với các video dài trên 60 giây. Hiện chưa rõ anh đã nhận bao nhiêu tiền từ quảng cáo tã này.

Đoạn video gây tranh cãi sau đó đã bị gỡ bỏ.

Hôm 10/2, vợ Paul lên tiếng: "Chúng tôi không lường trước được những điều phát sinh trong quá trình ghi hình, song vẫn tin rằng việc công khai đoạn video là điều nên làm. Một số người cho biết nhờ đó họ hiểu rõ hơn về những rủi ro của việc sinh nở: không phải ca nào cũng thuận lợi, thậm chí có trường hợp rất nguy hiểm", cô nói.

Vợ Paul đã giải thích về mục đích đăng video sau khi bị hứng chỉ trích. Ảnh: 163

Ngày 11/2, tài khoản "Paul in USA" đã bị khóa do "vi phạm các quy định pháp luật và chính sách của nền tảng".

Nhiều người dùng Trung Quốc cáo buộc anh lợi dụng vợ để câu kéo lượt xem, thể hiện sự thờ ơ trắng trợn trước cảm xúc và quyền riêng tư của cô.

Một người bình luận: "Vì lượt xem mà anh ta đánh mất hoàn toàn giới hạn. Thật trơ trẽn". Người khác bức xúc: "Vợ bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng, băng huyết, tính mạng bị đe dọa nhưng anh ta vẫn quay video, thậm chí còn chèn quảng cáo. Chỉ khóa tài khoản thôi là còn quá nhẹ".

Người thứ ba ý kiến: "Thà rằng đây là phim tài liệu hay nội dung mang tính giáo dục đúng nghĩa. Đằng này, khi vợ đang trong lúc nguy cấp, anh ta còn thản nhiên đọc quảng cáo trước máy quay. Đó không phải sáng tạo nội dung, mà là chiêu trò kiếm tiền phản cảm".

Người thứ tư nhận định: "Sự tôn trọng không đồng nghĩa với việc đem những khoảnh khắc yếu đuối, đau đớn và hiểm nguy nhất của người thân phơi bày lên mạng xã hội. Người thật lòng yêu thương vợ sẽ cuống cuồng lo lắng, chứ không bình thản ghi hình để đổi lấy lượt xem".