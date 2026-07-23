Bị khách mắng vì giao hàng muộn, shipper viết bài thơ thay đổi cuộc đời

Năm 2019, trong một lần giao hàng ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Vương Kế Binh mất nhiều giờ tìm địa chỉ do khách cung cấp sai và phải leo 18 tầng cầu thang để giao hàng. Thế nhưng khi đến nơi, thay vì được thông cảm, ông lại bị khách mắng vì đến muộn.

Trên đường về nhà, người đàn ông 56 tuổi trút nỗi bức xúc vào bài thơ Người đàn ông vội vã (Man in a Hurry). Tác phẩm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đưa ông từ một shipper giao hàng trở thành cây bút được nhiều người biết đến.

Sinh ra tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Vương phải nghỉ học từ năm 14 tuổi vì gia đình khó khăn. Ông từng làm nhiều nghề như công nhân xây dựng, nhặt phế liệu và bán hàng rong trước khi trở thành shipper giao đồ ăn do công việc cho ông thời gian linh hoạt để đọc sách và sáng tác.

Mới đây, Vương được trao Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn - người được xem là cha đẻ của nền văn học hiện đại Trung Quốc - với tập thơ Low Flight (Chuyến bay thấp). Tác phẩm được lấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện với hơn 200 shipper giao hàng và cuộc sống của những người mưu sinh bằng các ứng dụng công nghệ.

Vương Kế Binh với giải thưởng văn học danh giá của Trung Quốc. Ảnh: Wang Jibing

Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm của Vương đã khắc họa chân thực cuộc sống và những nhọc nhằn của người giao hàng, qua đó phản ánh xã hội Trung Quốc đương đại.

Sau khi biết tin đã đoạt giải, Vương nói với Global Times hôm 15/7: "Tôi đã nín thở và vô cùng hồi hộp. Đến khi kết quả được công bố, mọi thứ mới thực sự nhẹ nhõm".

Giá trị Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn năm nay chưa được công bố. Tuy nhiên, ở kỳ trao giải năm 2014, mỗi tác giả đoạt giải nhận 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.800 USD).

Dù được vinh danh, Vương nói không có ý định nghỉ nghề shipper mà sẽ làm tiếp đến năm 60 tuổi.

"Về tài chính, tôi không còn phải làm công việc này để kiếm sống. Nhưng tôi yêu nhịp sống của nghề và nó cũng giúp tôi duy trì sức khỏe", ông nói. "Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị và giải thưởng này sẽ không thay đổi con người tôi. Tôi sẽ viết tiếp, kể những câu chuyện về cuộc sống của những người bình thường thông qua văn chương".

Bản dịch tiếng Anh của tập thơ Low Flight dự kiến sẽ được Nhà xuất bản Chax Press (Mỹ) phát hành vào cuối năm nay.

Việc Vương giành Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn cũng phản ánh xu hướng ngày càng nhiều lao động phổ thông được ghi nhận trong đời sống văn học Trung Quốc. Tiêu biểu là cựu thợ mỏ Chen Nianxi với những tác phẩm về công nhân, nữ nông dân Yu Xiuhua với các sáng tác về tình yêu và hành trình sống cùng bệnh bại não, hay cuốn hồi ký I Deliver Parcels in Beijing của cựu shipper Hu Anyan, đã bán gần hai triệu bản kể từ khi phát hành năm 2023.