Bé trai quỳ khóc giữa đường cầu xin các tài xế cứu mẹ sau tai nạn

Bé trai quỳ khóc giữa đường để cầu xin mọi người giúp đỡ. Ảnh: Mothership

Sự việc xảy ra tại một đường hầm ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, các phương tiện đang di chuyển trong hầm thì một chiếc ôtô màu tối bất ngờ dừng lại

Cánh cửa mở ra, bé trai bước xuống, quỳ gối ngay giữa làn xe, liên tục cầu cứu mọi người. Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú va chạm khiến người mẹ bất tỉnh. Trong xe lúc đó còn có hai bé gái khác, được cho là con của người phụ nữ.

Nhiều tài xế đã lập tức dừng xe, chạy tới đưa các em nhỏ ra ngoài và giải cứu người mẹ khỏi chiếc xe bị nát phần đầu. Họ gọi cảnh sát và phối hợp chuyển nạn nhân đến bệnh viện chỉ trong vòng vài phút.

Sau khi tỉnh lại, xem đoạn video, người mẹ cho biết cô không nhớ gì về vụ va chạm và bật khóc khi thấy con trai quỳ gối cầu cứu người đi đường. "Tôi không ngờ con lại yêu thương mẹ đến vậy", cô nói. Khi được hỏi có sợ hãi không, cậu bé trả lời rằng điều khiến em sợ nhất là mất mẹ.