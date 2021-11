Bạn trẻ tìm cách khôi phục du lịch sau giãn cách

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 11:00 AM (GMT+7)

Nhận thấy tiềm năng phục hồi của du lịch sau giãn cách, nhiều bạn trẻ đã tổ chức trở lại các tour du lịch và tìm cách thu hút du khách bằng những mô hình hấp dẫn.

Phát triển mô hình du lịch sinh thái

Từ cuối tháng 9/2021, Trương Minh Hòa (sinh năm 1990, sống tại TP. HCM) đã khởi động lại các hoạt động của công ty du lịch do anh mới sáng lập. Các hoạt động du lịch sinh thái mà anh tổ chức là: Tour thể thao trên sông (chèo xuồng kayak, chèo SUP); tour tham quan Cần Giờ; tour khám phá đảo Thiềng Liềng (thuộc xã đảo Thạnh An).

Sinh ra và lớn lên tại Cần Giờ, Hòa nhận thấy mô hình du lịch sinh thái bền vững có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là hình thức trải nghiệm thiên nhiên. Anh bày tỏ: “Đến với du lịch sinh thái, mọi người sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và trải nghiệm đời sống của những hộ dân sinh sống giữa rừng. Bên cạnh đó, họ còn rèn luyện được kỹ năng sinh tồn và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường”.

Các chuyến đi du lịch sinh thái do Minh Hòa tổ chức.

Theo anh, điểm đặc biệt của mô hình du lịch này là tận dụng những điều sẵn có của địa phương để thiết kế ra những chương trình gắn liền với trải nghiệm và tuyên truyền bảo vệ môi trường. Trong thời gian nghỉ dịch, Hòa đã tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Sau dịch, công ty đã có những chương trình du lịch khép kín đến những địa điểm “xanh” theo từng nhóm riêng. Các hoạt động được tổ chức an toàn, tuân thủ đầy đủ quy tắc “5K” và mỗi tour đều có bảo hiểm du lịch kèm theo. Trong tương lai, Minh Hòa sẽ phát triển mạnh hơn mô hình du lịch đường thủy và farmstay.

Rèn luyện kỹ năng sống qua du lịch

Tình hình dịch bệnh đã làm các chuyến đi và chương trình của Phan Thanh Trực (sinh năm 1994, sống tại TP. HCM) phải tạm hoãn trong suốt 6 tháng qua. Với tiền thân là một lớp học kỹ năng sống, tour Dã ngoại trải nghiệm đã được anh thành lập từ năm 2016. Mục tiêu của mô hình du lịch này là kết hợp giữa dạy kỹ năng sống và ứng dụng thực tế. Dã ngoại trải nghiệm là chuỗi các chương trình cho trẻ em từ 5 - 14 tuổi. Ngoài ra, anh còn tổ chức các hoạt động teambuilding cho doanh nghiệp và dã ngoại cho nhóm, cá nhân.

Mô hình dã ngoại trải nghiệm kết hợp giữa dạy kỹ năng sống và ứng dụng thực tế.

Các chuyến đi do Trực tổ chức trở lại từ đầu tháng 11/2021 với các hoạt động như khám phá thiên nhiên, hướng dẫn trẻ các kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn cơ hữu. Anh chia sẻ: “Mình nghĩ, mô hình du lịch dã ngoại trải nghiệm sẽ tạo “luồng gió mới” trong các tiết học kỹ năng sống của trẻ em. Như vậy, các bạn nhỏ và phụ huynh sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú và sẵn sàng trải nghiệm”. '

Theo Trực, các địa điểm du lịch “vùng xanh” hoặc các không gian thiên nhiên rộng lớn, ít người, luôn được du khách ưu tiên lựa chọn sau giãn cách. Anh cũng hy vọng sẽ có nhiều chính sách kích cầu du lịch để mọi hoạt động chuyển biến tốt hơn.

Thanh Trực hy vọng sẽ có nhiều chính sách kích cầu du lịch để mọi hoạt động chuyển biến tốt hơn.

Được trở lại với các hoạt động du lịch, Lê Quang Quý (sinh năm 1989, sống tại Bình Dương) cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trước dịch, Quý thường có những chuyến đi vào cuối tuần với nhiều hoạt động như trekking (leo núi), hiking (đi bộ đường dài), cắm trại và chèo SUP để khám phá thiên nhiên hoang dã.

Mô hình du lịch bụi đang rất phổ biến tại Việt Nam và thế giới.

Ngay sau khi tình hình dịch ổn định, Quý đã tổ chức các chuyến đi trekking và cắm trại tại núi Chứa Chan (Đồng Nai) để du khách nạp lại năng lượng. Quý cho hay, hình thức du lịch bụi đang rất phổ biến tại Việt Nam và thế giới. Anh thổ lộ: “Những hoạt động du lịch này đã tạo cơ hội cho các bạn trẻ được hòa mình với thiên nhiên, giúp tinh thần thoải mái hơn, cũng như rèn luyện được sức khỏe, kỹ năng sinh tồn hiệu quả hơn”.

Quang Quý cảm thấy rất vui khi được hoạt động du lịch trở lại.

Đặc biệt, những chuyến đi “bụi” sẽ đưa các bạn trở về với thiên nhiên hoang dã qua những trải nghiệm như trèo đèo, lội suối, tắm thác… Tất cả du khách khi tham gia hành trình đều được mua bảo hiểm du lịch để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

