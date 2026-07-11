Đóng phim từ 16 tuổi, Tăng Thanh Hà trở thành 'ngọc nữ màn ảnh' thế nào?

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ nhờ được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf.

Nhờ gương mặt sắc nét, nụ cười tươi tắn, cô bắt đầu bén duyên với công việc người mẫu ảnh và xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng dành cho giới trẻ.

Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong “Dốc tình”. Trong vai diễn đầu đời, cô được khán giả nhớ tới với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ.

Sau “Dốc tình”, Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Mộng Cầm trong bộ phim “Hàn Mặc Tử” (2004). Dù chỉ là vai phụ, không cần thoại nhiều, người đẹp vẫn thu hút với vẻ đẹp mong manh, u buồn.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà chính là vai Út Nhỏ trong bộ phim truyền hình “Hương phù sa” của đạo diễn Võ Tấn Bình. Vai diễn này giúp Tăng Thanh Hà dần chiếm được cảm tình. Vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống cùng khả năng diễn xuất của cô được khán giả công nhận.

Giai đoạn 2008-2009 chính là thời điểm cái tên Tăng Thanh Hà thực sự bùng nổ. Cô liên tiếp đảm nhận vai chính trong hai bộ phim đình đám của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như “Bỗng dưng muốn khóc” và “Đẹp từng centimet”.

Sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông với đôi mắt to sáng, sống mũi cao thanh tú và nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên khiến khán giả không thể rời mắt bởi vẻ đẹp vừa nền nã vừa hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cô còn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên. Cùng từ đây, danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi Tăng Thanh Hà suốt nhiều năm sau.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn và dừng hoạt động nghệ thuật.

Trong thời gian “ở ẩn”, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hôn nhân viên mãn và hình ảnh thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được những lời khen ngợi từ công chúng.

Trải qua 3 lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn, được nhiều khán giả ví là “ngọc nữ không tuổi”.

Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh màn ảnh trở thành tâm điểm khi đánh dấu sự trở lại trong dự án “Hoàng hậu cuối cùng”. Đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương, nữ diễn viên cũng không tránh khỏi áp lực.

Lần tái xuất của nữ diễn viên trong vai diễn mang tính biểu tượng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt thời gian tới.