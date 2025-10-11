Áp lực khi cân bằng công việc và gia đình

Câu Chuyện Cuộc Sống tuần này tiếp tục mang đến ba chủ đề gần gũi: Thế nào là cân bằng giữa công việc và cuộc sống?; Hỗ trợ con cái theo đuổi ước mơ; và Kết bạn thông minh trong thời đại số. Mỗi câu chuyện là một góc nhìn, một trải nghiệm, nhưng đều hướng đến giá trị chung: sống cân bằng, hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

Thế nào là cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

Trong nhịp sống hiện đại, công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian, nhiều người mải miết theo đuổi mục tiêu mà vô tình bỏ quên gia đình, sức khỏe và niềm vui giản dị. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống là khát vọng của nhiều người, nhưng hành trình đi tìm sự cân bằng ấy không có một công thức chung.

Chị Yến Kha (Vĩnh Long) kể: “Áp lực từ công việc và gia đình từng khiến mình rất căng thẳng. Có lúc sợ cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến người thân, mình đã chủ động sắp xếp lại thời gian, dành thêm khoảng riêng cho bản thân. Chỉ bằng việc đọc sách, trồng cây – những điều mình yêu thích – mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn”.

Theo ThS Tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh (Viện Tâm lý Sunnycare), định nghĩa về “cân bằng” thay đổi tùy giai đoạn: người trẻ gắn nó với sự độc lập tài chính và trải nghiệm; người đã có gia đình coi trọng việc vừa phát triển sự nghiệp vừa chăm lo tổ ấm. Bà nhấn mạnh: “Cốt lõi của sự cân bằng chính là cảm giác hài lòng và sự khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần”.

Trong khi đó, ThS Nguyễn Phương (PGĐ Học viện Kỹ năng sống Mettasoul) cho rằng, hành trình cân bằng bắt đầu từ việc xác định giá trị cốt lõi: “Đừng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, hãy xây dựng thói quen bền vững như tắt điện thoại sau 9 giờ tối, tạo khoảng chuyển tiếp giữa công việc và nghỉ ngơi, hay tìm một cộng đồng chia sẻ cùng giá trị. Quan trọng nhất, cân bằng không đến từ việc làm thật nhiều mà từ việc sống đúng nhịp của mỗi người”.

Hỗ trợ con cái theo đuổi ước mơ

Ước mơ là ngọn lửa nuôi dưỡng nghị lực và niềm tin của trẻ trên hành trình trưởng thành. Khi được cha mẹ lắng nghe và đồng hành, ước mơ ấy càng rực sáng, trở thành sợi dây gắn kết yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội) từng lo con gái học Quản trị Nhân sự khó xin việc. Nhưng khi thấy con kiên trì, chị đã tìm hiểu, mua sách chuyên ngành để hỗ trợ. Giờ nhìn con thành công, chị hạnh phúc vì con đã dám theo đuổi đến cùng.

Theo ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định) xu hướng giáo dục hiện nay đã thay đổi: nhiều phụ huynh để con thoải mái bày tỏ ước mơ, rồi từ tốn góp ý, định hướng bằng dẫn chứng thực tế thay vì áp đặt.

ThS Phạm Quyền (ĐH Gia Định) nhấn mạnh: “Sự đồng hành của cha mẹ không chỉ giúp trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự sáng tạo, bản lĩnh và niềm tin vào chính mình”.

Hỗ trợ con theo đuổi ước mơ chính là món quà vô giá cha mẹ có thể trao tặng. Khi có sự ủng hộ từ gia đình, trẻ thêm tự tin, gắn bó và biết trân trọng hành trình trưởng thành của mình.

Kết bạn thông minh trong thời đại số

Internet mở ra cơ hội kết nối toàn cầu, nhưng song song đó là không ít cạm bẫy. Làm sao để chọn bạn vừa an toàn, vừa ý nghĩa trong thế giới ảo?

TS Phạm Thị Thúy (Chuyên gia Xã hội học) phân tích: “Khi thiếu sự gắn kết ngoài đời, nhiều người tìm đến bạn bè online để lấp đầy khoảng trống cảm xúc. Nhưng chính sự mong manh ấy khiến họ dễ tin tưởng vào những mối quan hệ chưa được kiểm chứng”. Bà cảnh báo, những đối tượng có ý đồ xấu thường tạo dựng niềm tin bằng cách chia sẻ, đồng cảm, rồi dần dần chiếm lấy sự tin tưởng.

Kinh nghiệm thực tế từ chị Nguyễn Thúy Liễu (TP.HCM) cho thấy: ban đầu thấy việc kết bạn online dễ dàng, thân thiện, nhưng sau một vài trải nghiệm tiêu cực, chị học cách thận trọng hơn. Chị Trần Ngọc Anh (TP.HCM) thì từng bị cuốn vào nhóm bạn chuyên nói xấu, cuối cùng quyết định rời bỏ để tìm môi trường tích cực hơn.

ThS Trần Hương Thảo (Chuyên gia tâm lý) khuyến nghị: hãy kiểm chứng hồ sơ, đối chiếu thông tin, và cảnh giác nếu một mối quan hệ online kéo dài mà không hướng đến gặp gỡ trực tiếp. “Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân cho người chưa rõ danh tính và luôn nhớ mạng xã hội chỉ là phương tiện, không phải nơi xác lập giá trị của một mối quan hệ” – bà nói.

Kết bạn thông minh không đồng nghĩa với khép kín, mà là biết chọn lọc, cân bằng giữa kết nối ảo và đời thực. Khi ưu tiên cho những mối quan hệ chất lượng, ta sẽ nhận lại niềm tin và nguồn năng lượng tích cực.