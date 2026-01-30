Ảnh cũ của trung vệ Lý Đức bị chê phản cảm

Loạt ảnh cầu thủ Phạm Lý Đức của tuyển U23 Việt Nam cởi trần, khoe múi bụng rắn chắc được một trang mạng chuyên về nội dung nam vương đăng tải tối 29/1. Bên dưới phần bình luận, hầu hết người dùng mạng xã hội đều có chung nhận xét tạo hình của Lý Đức trong loạt ảnh này không phù hợp với hình ảnh một cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ Lý Đức

"Hình thể có đẹp thật nhưng nhìn ảnh chụp không có tí nghệ thuật nào mà trông hơi dung tục", "Ai chỉ Đức tạo dáng như vậy vậy trời", "Body săn chắc, mặt mũi đẹp trai mà chụp bộ ảnh cứ sao sao vậy"... là một số bình luận bên dưới loạt ảnh của Lý Đức.

Chia sẻ với Ngôi Sao, trung vệ quê Tây Ninh cho biết bộ ảnh này đã được chụp từ lâu, trước thời điểm anh được gọi lên tuyển Việt Nam.

Trung vệ Lý Đức (số 3) kèm cầu thủ Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á tối 20/1. Ảnh: AFC

Lý Đức sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Anh được đào tạo tại PVF - khi trung tâm còn ở TP HCM, rồi sang Nutifood. Ở mùa 2023-2024, trung vệ cao 1,82 m được cho Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để thi đấu tại giải hạng Nhất. Từ mùa sau, anh đá chính cho HAGL ở V-League.

Đến tháng 7, Lý Đức chuyển ra Bắc để khoác áo CLB Công an Hà Nội. Dù ít được thi đấu, anh vẫn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam, trở thành trụ cột trong hành trình đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á 2025 ở Indonesia và SEA Games 33.

Tại giải U23 châu Á 2026, Lý Đức là một trong số gương mặt được ban huấn luyện tin tưởng sử dụng ở hàng phòng ngự. Trung vệ sinh năm 2003 góp mặt trong hầu hết trận đấu quan trọng. Anh thi đấu năng nổ, ghi dấu ấn với người hâm mộ nhờ pha bọc lót, kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn, góp phần đưa đội tuyển tiến sâu ở giải đấu. Ở trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Lý Đức đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì bị cho là đã "đánh nguội" một cầu thủ đối phương.

Về đời tư, Lý Đức đang hẹn hò "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo. Nữ xạ thủ từng về nhà Lý Đức chơi ở Tây Ninh trong năm ngoái. Cả hai thường xuyên thả tim, bình luận qua lại trên mạng xã hội.