Anh chồng U40 ở Quảng Ninh quyết định triệt sản sau khi vợ sinh 2 con gái

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

Do lo ngại sức khoẻ vợ yếu vì sinh nở vất vả, anh chồng quyết định thắt ống dẫn tinh (triệt sản nam) khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Anh chồng U40 thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của cô vợ 9X tên Vân Anh (26 tuổi, sống tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) kể về việc anh chồng tự nguyện triệt sản nam vì lo lắng cho sức khỏe của vợ.

“Cám ơn chồng vì tất cả. Vì thương vợ và không muốn vợ phải nạo hút hay phải đặt vòng có nguy cơ viêm nhiễm hại sức khoẻ nên chồng em đã quyết định thắt ống dẫn tinh (triệt sản nam). Thật sự giờ phút này em không biết nói gì, cảm ơn chồng, người đàn ông của cuộc đời em đã vì em mà làm điều ít người đàn ông nào dám làm, em yêu anh, mãi mãi yêu anh”, chị viết.

Hình ảnh chồng của chị Vân Anh – anh Trần Tùng (37 tuổi) ngồi trên giường bệnh, nở nụ cười tươi rói sau khi thực hiện tiểu phẫu xong nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều gửi lời chúc đến chị Vân Anh khi có người chồng thương vợ như vậy.

Người chồng vui vẻ sau khi thực hiện phẫu thuật xong.

Chị Vân Anh chia sẻ: “Ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của chồng mình diễn ra vào ngày 20/3 tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Anh sau đó được xuất viện về nhà luôn và hẹn 1 tháng sau đến kiểm tra lại. Sức khỏe của anh hoàn toàn ổn định. Thậm chí anh vẫn lái xe từ Hà Nội về Quảng Ninh gần 200km mà không có vấn đề gì”.

Cặp vợ chồng Quảng Ninh lấy nhau từ cuối năm 2013 khi chị Vân Anh 20 tuổi. Một năm sau, chị sinh bé gái đầu tiên. Dù đã kế hoạch nhưng cả hai vẫn dính và sinh tiếp bé gái thứ 2 sau 4 năm.

“Dù lần 2 không đau như lần 1 nhưng khá vất vả, cơ thể mình lại yếu đi nhiều. Hai vợ chồng quyết định không sinh em bé nữa vì muốn nuôi dạy hai con cho tốt. Chồng mình đã thay vợ đi thực hiện biện pháp triệt sản”. chị Vân Anh kể.

Thương vợ yếu khi đẻ con, anh chồng không ngại ngần giúp vợ việc kế hoạch hóa gia đình.

Theo chị Vân Anh, các biện pháp tránh thai khác như dùng bao cao su, đặt vòng, uống thuốc… không đảm bảo được hiệu quả 100% và có phần ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là lý do dù chị đã cẩn thận nhưng vẫn dính bầu bé thứ 2.

Do anh Tùng làm công việc liên quan đến y tế nên am hiểu việc thắt ống dẫn tinh sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh lý, sinh sản. Vì vậy, cả hai đã quyết định lựa chọn phương pháp này để tránh mang thai ngoài ý muốn: “Trước đây cứ đến ngày không an toàn là mình lo lắm, lo chẳng may dính bầu thì đẻ lại nuôi dạy không tốt còn bỏ thì không nỡ. Từ bây giờ mình yên tâm rồi”, chị vợ cho biết.

Chị Vân Anh mong muốn câu chuyện của gia đình mình có thể truyền tải một thông điệp có ích, để các ông chồng khác có suy nghĩ và trách nhiệm hơn với chính người vợ của mình.

Sau 6 năm chung sống, vợ chồng Vân Anh – Trần Tùng có 2 cô “công chúa” nhỏ.

