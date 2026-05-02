Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vũ phu và ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Những ngày tháng sống cùng chồng là chuỗi dài căng thẳng, sợ hãi và chịu đựng. Tôi đã sống chung đến gần 20 năm mà không dám ly hôn vì con cái, sĩ diện và cũng vì tôi đã quen với việc nhẫn nhịn. Phải mất đến 5 năm dùng dằng kể từ khi có ý định chia tay, tôi mới đủ can đảm để ly hôn. Khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cũng là lúc tôi đã thấy mình kiệt sức.

Từ đó, tôi chọn một cuộc sống một mình nuôi con mà không cần có người bầu bạn vì sợ ràng buộc. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy an toàn. Ít nhất tôi không còn phải sống trong nỗi lo bị kiểm soát, bị nghi ngờ hay bị bạo hành.

Tôi sợ mình lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như sống với người chồng trước (ảnh minh họa: AI)

Thời gian trôi qua, các con tôi dần trưởng thành, lập gia đình riêng. Căn nhà nay trở nên yên tĩnh hơn, tôi cũng đã bước vào tuổi gần 60 với cảm giác vừa thanh thản nhưng cũng trống trải.

Và rồi, tôi gặp một người đàn ông điềm đạm, nhẹ nhàng và biết quan tâm. Chúng tôi quen nhau qua những lần gặp gỡ bạn bè, rồi dần trở nên thân thiết. Anh không vồ vập, chỉ âm thầm ở bên, chia sẻ cùng tôi những câu chuyện đời thường.

Ở bên anh, tôi thấy mình được tôn trọng, không có những cơn ghen vô lý, không có áp lực hay kiểm soát. Chỉ là hai người trưởng thành, đủ từng trải để hiểu giá trị của sự bình yên.

Sau một thời gian, anh ngỏ ý muốn kết hôn, muốn cùng tôi sống chung một cách đàng hoàng, có danh phận rõ ràng. Các con tôi biết chuyện đều ủng hộ bởi tôi đã vất vả cả đời, giờ là lúc được sống cho bản thân.

Nhưng càng được ủng hộ, tôi lại càng thấy sợ. Tôi sợ cảm giác cũ quay trở lại, sợ một ngày nào đó, con người hiền lành trước mặt tôi hôm nay sẽ thay đổi. Sợ mình lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như sống với người chồng trước, tôi sẽ không còn đủ sức để chống đỡ.

Lý trí nhiều khi thấy mình có đang quá yếu đuối, tôi đã dám chịu đựng cả 20 năm trời người chồng ghen tuông bệnh hoạn, vũ phu vậy mà bây giờ, khi có cơ hội được hạnh phúc, tôi lại chùn bước.

Tôi không nghi ngờ anh nhưng lại nghi ngờ bản thân mình, có lẽ vì ám ảnh quá khứ quá nặng nề, làm thế nào để tôi vượt qua được nỗi sợ hãi để được sống những năm tháng còn lại một cách trọn vẹn?