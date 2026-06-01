8 năm yêu, 10 ngày làm vợ chồng

Robbie Fox và Kelli Peters, đều 27 tuổi, làm đám cưới trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè tại Viện Ung thư Dana-Farber và Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston vào tháng trước, sau khi Fox được chẩn đoán mắc bệnh Sarcoma Ewing, theo Boston 25 News và CNN.

Sarcoma Ewing là một dạng ung thư ác tính phát triển ở xương hoặc các mô mềm xung quanh, thường xuất hiện ở xương chân và vùng chậu, theo Mayo Clinic.

Fox nhận chẩn đoán mắc bệnh sau khi bị chấn thương hông trong một vụ tai nạn xe đạp năm 2024. Sau đó, anh bắt đầu quá trình điều trị tích cực tại Viện Ung thư Dana-Farber và Bệnh viện Brigham and Women's. Anh trải qua khoảng 40 đợt xạ trị, 14 đợt hóa trị và hàng chục lần truyền máu trước khi bệnh thuyên giảm vào tháng 2/2025.

Đôi tình nhân có 8 năm gắn bó trước khi quyết định làm đám cưới. Ảnh: robbiefoxfund

Trong suốt quá trình điều trị, Kelli Peters luôn ở bên Fox để động viên, chăm sóc. Họ quen nhau khi cùng học năm nhất tại Đại học Elon và bắt đầu hẹn hò từ năm ba. Theo CNN, Fox đã cầu hôn Peters vào tháng 3/2025, ngay sau khi nhận tin bệnh thuyên giảm.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. 9 tháng sau, căn bệnh ung thư của Fox tái phát và lần này diễn tiến nghiêm trọng hơn. Cơn đau ngày càng tăng dù anh đã dùng thuốc điều trị. Cuối cùng, gia đình buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là chuyển anh sang chế độ chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện.

"Anh ấy từng nói: 'Nếu em muốn thì có thể rời đi, em không nhất thiết phải đồng hành cùng anh trong hành trình này'. Nhưng tôi đã trả lời 'Không'. Tôi sẽ không để anh ấy một mình đối mặt với tất cả. Tôi yêu anh ấy quá nhiều", Peters nghẹn ngào chia sẻ với CNN.

Robbie Fox và Kelli Peters trong đám cưới trên giường bệnh hôm 15/4. Ảnh: Boston 25

Peters cho biết chính cô là người nảy ra ý tưởng tổ chức đám cưới. Cô nhớ lại khoảnh khắc nói với vị hôn phu đang nằm trên giường bệnh: "Em nghĩ chúng ta nên kết hôn". Nghe vậy, Fox vô cùng hào hứng và hạnh phúc.

"Nhìn lại mọi chuyện, tôi thấy việc anh ấy trở thành chồng mình có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chúng tôi chưa kịp kết hôn", cô nói thêm.

Ngày 15/4, tròn 8 năm kể từ lần đầu gặp nhau tại Đại học Elon, cả hai nên duyên vợ chồng trong một lễ cưới do đại diện cơ quan hộ tịch thành phố chủ trì. Peters sau đó đăng tải những hình ảnh xúc động của buổi lễ, được tổ chức ngay trong phòng bệnh của Fox, lên TikTok.

Suốt buổi lễ, đôi uyên ương luôn nắm chặt tay nhau. Cả hai cùng nói lời thề nguyện trước khi trao nhau nụ hôn đầu tiên trên cương vị vợ chồng. "Điều đó khiến anh ấy hạnh phúc nhất, và đó là điều duy nhất tôi quan tâm", Peters nói với CNN khi nhắc lại đám cưới.

Hôm 25/4, chỉ 10 ngày sau lễ cưới, Fox qua đời. Chia sẻ với Boston 25, Peters sẽ luôn nhớ về chồng như một người đàn ông giàu tình yêu thương, cởi mở và đam mê các hoạt động ngoài trời. Cô nói anh sẽ mãi ở trong trái tim mình.

"Tôi tin mình có mặt trên thế giới này để chăm sóc và yêu thương anh ấy. Đổi lại, anh đã dành cho tôi một tình yêu trong sáng, đặc biệt, khiến cả hai chúng tôi cảm thấy trọn vẹn", cô nói với CNN.