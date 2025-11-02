Nửa đời người nhận ra: Quy tắc vàng lấy 'ÍT' làm quý để đạt được 'NHIỀU'

Ít nói, ít muộn phiền, ít dục vọng. Đúng như Kinh Dịch có câu: "Phu thiểu giả, đa chi sở quý dã" có nghĩa là lấy 'ít' làm quý, ít mới có thể đạt được nhiều hơn..

Cuối cùng, biết sàng lọc, lựa chọn, nhìn lại, giữ tâm thái đúng đắn, nhìn mọi việc thoáng và nhẹ nhàng, cuối cùng mới có thể tự tại viên mãn, niềm vui theo cùng.

Làm 3 điều 'ÍT' này để cuộc sống trở nên viên mãn với trí tuệ vượt trội

1. Ít nói

Trong cuộc sống, những người hay nhiều lời, lắm chuyện, dễ đắc tội với người khác nhất, dẫn đến không có bạn bè, thậm chí không có cơ hội phát triển.

Những người này thực chất chỉ là tự cảm thấy hài lòng về bản thân, hoàn toàn không quan tâm người khác có lắng nghe mình hay không. Thậm chí, cứ túm lấy một người là nói không ngừng, không hề biết tiết chế.

Nhưng trong suốt quá trình đó, người nghe thực chất cảm thấy vô cùng đau khổ, thậm chí rất chán ghét. Còn người nói không ngừng thì chỉ chăm chăm vào việc trút bỏ (tâm sự/than phiền), khiến mối quan hệ rơi vào trạng thái lạnh nhạt.

Dân gian có câu: "Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra".

Ít nói, không nói lời vô căn cứ, cố gắng kiềm chế, giữ im lặng. Như vậy, người khác ngược lại sẽ cảm thấy bạn đáng tin cậy, bạn có năng lực.

Chu Dịch có lời rằng: "Cát nhân quả ngôn ngữ, táo nhân chi từ đa" (người có phúc kiệm lời, kẻ nóng vội đa ngôn).

Trước khi mở miệng nói, hãy tự vấn bản thân, hãy chậm lại một chút. Sau đó, cố gắng suy nghĩ thấu đáo, đó chính là đang tự mình tu đức tích phúc.

2. Ít muộn phiền

Muộn phiền là thứ, chỉ cần bạn cứ mãi nghĩ về nó, nó sẽ vô tận, thậm chí quấn lấy bạn không dứt.

Ngược lại, hãy ít suy nghĩ về cái này, lo lắng về cái kia, đừng lúc nào cũng lo lắng hão huyền. Như vậy, tâm tĩnh lặng, tâm hòa hợp, tâm hồn mới có thể tự do hít thở, tự do trưởng thành.

Trên thực tế, những người ít muộn phiền là do họ thông minh nhận ra rằng, buông bỏ mới là nhận được.

Hãy học cách buông bỏ tâm lý được mất, đúng sai, ân oán, thành bại; đừng nghĩ quá nhiều về mọi chuyện.

Sau đó, chúng ta chỉ cần thực hiện nhiều hành động thực chất hơn, dùng nhiều khả năng thực thi hơn để làm tốt việc của mình.

Dần dần, bạn sẽ tự mình nhận ra rằng, làm nhiều việc hơn, dành nhiều thời gian cho hành động hơn, thì muộn phiền sẽ ít đi. Bởi vì bản thân cũng cảm thấy có ý nghĩa hơn, có niềm tin hơn vào tương lai.

Có câu nói: Hôm nay quét hết lá rụng, lá của ngày mai cũng sẽ không rơi vào hôm nay. Đừng lo muộn phiền của ngày mai, hãy cố gắng sống cho hiện tại.

Vì vậy, muộn phiền này, dù có hay không, chúng ta đều nên lười quan tâm, thậm chí là hoàn toàn bỏ qua nó. Như vậy, những thứ này sẽ không tiêu hao năng lượng của bạn, chiếm đoạt sự tỉnh táo của bạn, lãng phí tâm trạng của bạn.

3. Ít dục vọng

Trí tuệ lớn nhất của đời người, nằm ở việc dục vọng của bản thân nhất định phải ít đi.

Phía sau sự "ít ỏi" này, cần có sự phán đoán tỉnh táo, lựa chọn, nhìn nhận lại và sự dũng cảm buông bỏ của một người.

Học giả Thân Cư Uẩn (TQ) từng nói: "Tung dục chi lạc, ưu hoạn tùy yên" (Niềm vui buông thả theo dục vọng, nỗi lo sẽ theo sau).

Thực chất, khi dục vọng của một người càng nhiều, anh ta càng khó cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí, mỗi ngày đều bị nô lệ, bị bóc lột bởi những dục vọng không ngừng, cho đến khi hoàn toàn không thể giải quyết được. Sau đó, tâm lý bùng nổ, nội tâm bồn chồn, thậm chí càng ngày càng nghĩ rằng mình sắp thất bại.

Mạnh Tử có câu: "Dưỡng tâm mạc quá ư quả dục" (Dưỡng tâm không gì tốt hơn là ít dục vọng).

Ít đi dục vọng, sàng lọc dục vọng, giảm bớt dục vọng, thậm chí không bị dục vọng quấy nhiễu. Như vậy, chúng ta mới có thể trong trạng thái tâm cảnh bình hòa, bước đi vững vàng và lâu dài, không sợ hãi, và tìm thấy niềm vui trong đó.