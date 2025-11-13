2 kiểu người bạn đừng vội nhận quà, món nợ này cả đời cũng không trả hết

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thường cảm thấy muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng họ một món quà. Ngoài ra, việc mang theo một chút quà khi đến thăm nhà bạn bè hoặc tham dự các buổi tiệc cũng là một cách thể hiện sự trân trọng và tình cảm đối với chủ nhà.

Thế nhưng, có những món quà tưởng như là 'tấm lòng' lại ẩn giấu món nợ vô hình, không phải đáp trả bằng tiền, mà lại hao tâm tổn trí, mắc nợ ân tình, thậm chí đánh đổi nguyên tắc sống. Đặc biệt là quà từ 2 kiểu người dưới đây, bạn đừng tùy tiện nhận. Một khi đã nhận, bạn sẽ dần nhận ra mình đang tự đẩy bản thân vào vòng xoáy rắc rối.

1. Người “có việc nhờ vả” tặng quà

Trên thực tế, có những người bình thường chẳng mấy khi qua lại hỏi thăm, bỗng dưng tay xách nách mang bao nhiêu quà cáp đắt tiền tìm đến, mình chưa kịp mở miệng thì họ đã nhét quà vào tay. Miệng nói "chỉ là chút tấm lòng" nhưng trong bụng họ đã tính toán xong xuôi, có thể là nhờ bạn chạy chọt dựa vào mối quan hệ, hoặc ép bạn làm việc nào đó vượt quá khả năng, bẻ gãy cả nguyên tắc. Món quà 'nhờ vả' này, bề ngoài có vẻ như tôn trọng, thực chất là 'trói buộc'.

Bạn tưởng nhận quà rồi giúp một phen là xong? Sai rồi. Việc họ nhờ thường khiến bạn như phải đáp lại một món nợ ân tình lớn, khiến bản thân bị vắt kiệt thời gian, sức lực để xoay sở. Nếu không giúp được, họ sẽ bóng gió nhắc lại “ngày trước nhận quà của tôi cơ mà”, khiến bạn day dứt mãi mà thôi. Đáng sợ hơn, có việc vốn vi phạm pháp luật, giúp thì tự rước họa vào thân, không giúp thì mang tiếng. Vì thế, thà ban đầu bạn dứt khoát từ chối, còn hơn sau này tự làm khổ mình.

Có những món quà nhận rồi nhưng như mắc nợ người ta.

2. Người “thích so đo” tặng quà

Trong xã hội hiện đại, không ít người tặng quà với lý do "vì tình nghĩa" nhưng thực chất lại ẩn ý hơn thua. Chẳng hạn, khi bạn tổ chức sinh nhật, họ có thể tặng bạn những món quà xa xỉ, vượt xa mức độ thân quen. Hay khi con bạn đầy tháng, họ lại mang đến những món đồ hàng hiệu hiếm có. Điều này không xuất phát từ lòng tốt thật sự, mà là cách để họ "đè bạn một bậc" trong mối quan hệ. Họ mong muốn bạn phải đau đầu tìm kiếm những món quà đắt giá hơn để đáp lễ, từ đó khoe khoang sự hào phóng của bản thân.

Những món quà này có thể trở thành gánh nặng khi nó tạo ra áp lực đáp trả. Khi đến lượt bạn tặng quà, bạn buộc phải tặng thứ gì đó vượt qua người ta, nếu không sẽ bị chê là keo kiệt hoặc không biết điều. Nếu điều kiện tài chính không cho phép, bạn có thể phải vay mượn hoặc nợ ân tình. Dần dần, việc tặng quà không còn là biểu hiện của tình cảm, mà trở thành một cuộc đua có người thắng người thua.

Bạn không chỉ nhận quà, mà còn rơi vào cái bẫy áp lực mà người khác giăng ra. Cuối cùng, điều này có thể khiến bạn kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, thậm chí làm rạn nứt những mối quan hệ tốt đẹp.